Как вести учет приема пожертвований: эффективные инструменты для бухгалтера НКО

Процесс привлечения средств и приема пожертвований для конкретных проектов, кампаний и т.п. именуется фандрайзингом. Собирать пожертвования некоммерческие организации могут разными способами, например:

Организовать адресные сборы онлайн — на своем сайте, на странице в соцсети или через емэйл рассылки.

Собирать средства офлайн — с баланса мобильного телефона по SMS на короткий номер, например, во время ТВ-эфиров, через терминалы для приема пожертвований или ящики-копилки, размещаемые в магазинах, кафе и других общественных местах.

Размещать QR-коды на баннерах, буклетах и т.п. — для перевода пожертвования нужно навести камеру смартфона на код и перечислить выбранную из списка сумму.

12 инструментов Миксплат для эффективного фандрайзинга

Инструменты Миксплат предоставляют НКО широкий спектр возможностей для приема и учета пожертвований, среди которых:

1. Универсальная форма для приема пожертвований

Универсальная форма — это популярный инструмент фандрайзинга, представляющий собой блок для сбора пожертвований, который можно разместить на любой странице сайта НКО, независимо от ее контекста. Благодаря этой форме, пользователи могут сделать пожертвование всего за несколько кликов, что делает ее идеальной для страниц, целью которых является сбор средств на конкретного подопечного или благотворительную программу.

Установка такой формы очень проста: достаточно добавить одну строку кода в шаблон сайта.

2. Нативная форма для приема пожертвований

Нативная форма органично интегрируется в текст статьи о подопечном или программе НКО, позволяя посетителям сайта сделать пожертвование в один клик. Форма размещается в середине или в конце текста и за счет привязки к контексту повышает вовлеченность благотворителей и эффективность сборов. Нативная форма включает описание и несколько вариантов сумм, что делает процесс пожертвования простым и быстрым для каждого, кто хочет поддержать благотворительный проект. Нативная форма занимает меньше места, чем универсальная, и раскрывается, когда пользователь начинает процедуру пожертвования.

3. Кнопка пожертвования

Кнопка пожертвований — удобный способ для посетителей сайта поддержать благотворительный проект одним кликом. Пользователь выбирает проект и нажимает кнопку «Помочь», после чего открывается форма для пожертвования. Все происходит на одной странице, без переходов в другие разделы сайта. Текст призыва, а также внешний вид кнопки, включая размер, цвет и скругление, могут быть настроены в соответствие с фирменным стилем НКО.

4. Рекуррентные платежи

С помощью сервиса для приема регулярных пожертвований с банковских карт доноры вносят реквизиты своей карты или СБП только при первом платеже, а последующие списания происходят автоматически. Все рекуррентные платежи объединяются в группу в личном кабинете Миксплат для удобной настройки и аналитики. Донор может самостоятельно отменить или изменить подписку через личный кабинет.

Формы пожертвования Миксплат оснащены технологией ИИ-автоподбора предустановленных сумм. Эта технология использует искусственный интеллект для подбора оптимальных сумм и интервалов пожертвований, адаптированных к предпочтениям каждого донора. Платежная форма предлагает потенциальным жертвователям индивидуально подобранные суммы, основываясь на анализе данных, что упрощает процесс пожертвования и делает его более персонализированным.

5. CRM-система

Позволяет хранить и систематизировать данные о донорах, включая историю пожертвований, суммы, способы оплаты и прочее. Данные можно группировать по программам, способам пожертвований, подпискам и анализировать их. CRM-система бесплатна для клиентов Миксплат, принимающих платежи через платформу.

6. Прием пожертвований по СБП

Через Систему быстрых платежей (СБП) пожертвования можно осуществлять без ввода реквизитов счета или номера карты. Для каждого пожертвования формируется динамический QR-код, содержащий информацию о доноре и сумме. Переводы происходят мгновенно, и донору нужен только смартфон с приложением банка, подключенного к СБП.

7. Интернет-эквайринг

Подключив интернет-эквайринг Миксплат, вы можете собирать пожертвования как онлайн, так и офлайн через сайт, мессенджеры и социальные сети. Подключение осуществляется бесплатно и занимает всего один день. Комиссия взимается только за успешные платежи, без абонентской платы и скрытых комиссий.

8. Адресные сборы

Адресные сборы позволяют организовать фандрайзинговую кампанию для конкретного подопечного или программы НКО. Это могут быть формы на сайте, где описаны благотворительные проекты и подопечные, а также настроены финансовые параметры для сбора средств.

9. Лендинг страницы

Лендинг страница (или страница пожертвования) содержит подробное описание сбора и форму для внесения средств. Эти страницы легко интегрируются на сайт и позволяют привлекать целевой трафик через онлайн-рекламу, рассылки, QR-коды или телевидение. Лендинг страницы автоматически адаптируются под мобильные устройства, а конструктор страниц предоставляет широкие возможности для редактирования описаний и внешнего вида.

10. Интерактивные форматы

Анимированные визуальные элементы и интерактивные форматы привлекают внимание доноров и помогают лучше передать эмоции и цели благотворительных кампаний. Эти элементы способствуют вовлечению пользователей и побуждают их к активному участию и поддержке. Визуальная динамика и интерактивность делают взаимодействие с платформой более живым и запоминающимся.

11. Сборы в соцсетях и мессенджерах

Рост социальных сетей и мессенджеров, таких как ВКонтакте, Телеграм и Вайбер, значительно расширяет потенциал для фандрайзинга. Инструменты Миксплат — ВК-приложение «Пожертвование», Телеграм-бот для сбора средств и персонализированные вайбер-рассылки, позволяют эффективно достигать аудитории и взаимодействовать с потенциальными донорами.

12. Сборы оффлайн

Миксплат предлагает ряд инструментов для проведения адресных сборов оффлайн. Взнос баланса мобильного телефона через SMS — отличное решение для сбора пожертвований на радио и ТВ. Система поддерживает более 2 тыс. платежей в секунду. НКО должны быть резидентами РФ, иметь счет в российском банке и соответствующий сайт. Для абонентов Миксплат услуга бесплатна.