Как вести учет приема пожертвований: эффективные инструменты для бухгалтера НКО

Пожертвования в НКО
НКО, в отличие от коммерческих организаций, не стремятся в своей деятельности к извлечению прибыли. Обычно их открывают для общеполезных целей, которые направлены на создание общественных благ — социальных, культурных, образовательных, благотворительных и т.п. Такие цели должны быть прописаны в уставе НКО (ст. 2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НКО»).
Как правило, для достижения социально значимых целей, которые стоят перед НКО, привлекаются дополнительные средства в виде пожертвований, поступающих от граждан и организаций.
Пожертвование — дарение вещи (включая деньги) или права в общеполезных целях (ст. 582 ГК). Оно всегда безвозмездно — если в ответ на получение пожертвования жертвователь получает что-либо в ответ (услугу, подарок и т.п.), это уже купля-продажа или возмездное оказание услуг. Пожертвования гражданам должны предназначаться для использования только в благотворительных целях, иначе это обычное дарение.
Все пожертвования, которые получает НКО, делятся на два вида:
целевые — пожертвования на конкретные цели и программы;
на уставную деятельность — их НКО вправе потратить на свою обычную или программную деятельность, которая не противоречит уставу.
Документальное оформление пожертвований
Поступление средств от юридических и физических лиц (доноров) необходимо правильно оформить:
Для получения пожертвований от другой организации заключите с ней договор, в котором, в том числе будет указан предмет (сумма) пожертвования, его безвозмездный характер и прописаны цели, на которые передаются средства.
Если пожертвования ведутся публично, разместите на сайте, через который собираете средства, публичную оферту договора — договор будет считаться заключенным в момент перечисления денег.
Отсутствие договора или публичной оферты не позволит определить, на какие цели поступили деньги от доноров, а значит, их нельзя будет в дальнейшем отследить и правильно учесть в целях налогообложения.
Если деньги поступили в кассу, оформите на них ПКО (приходный кассовый ордер) и внесите запись в кассовую книгу.
При безналичных пожертвованиях их сумма фиксируется в банковской выписке, на основании которой оформите приход средств в бухучете.
Желательно иметь и другие документы, которые подтверждают, что помощь оказана в рамках благотворительности, например, это могут быть:
Письменная просьба человека, обратившегося к НКО, об оказании ему финансовой помощи, с указанием причин, по которым она необходима.
Документы, подтверждающие использование поступивших пожертвований по назначению — отчеты, акты, накладные и т.п.
Как легко организовать прием пожертвований: инструменты Миксплат
Процесс привлечения средств и приема пожертвований для конкретных проектов, кампаний и т.п. именуется фандрайзингом. Собирать пожертвования некоммерческие организации могут разными способами, например:
Организовать адресные сборы онлайн — на своем сайте, на странице в соцсети или через емэйл рассылки.
Собирать средства офлайн — с баланса мобильного телефона по SMS на короткий номер, например, во время ТВ-эфиров, через терминалы для приема пожертвований или ящики-копилки, размещаемые в магазинах, кафе и других общественных местах.
Размещать QR-коды на баннерах, буклетах и т.п. — для перевода пожертвования нужно навести камеру смартфона на код и перечислить выбранную из списка сумму.
12 инструментов Миксплат для эффективного фандрайзинга
Инструменты Миксплат предоставляют НКО широкий спектр возможностей для приема и учета пожертвований, среди которых:
1. Универсальная форма для приема пожертвований
Универсальная форма — это популярный инструмент фандрайзинга, представляющий собой блок для сбора пожертвований, который можно разместить на любой странице сайта НКО, независимо от ее контекста. Благодаря этой форме, пользователи могут сделать пожертвование всего за несколько кликов, что делает ее идеальной для страниц, целью которых является сбор средств на конкретного подопечного или благотворительную программу.
Установка такой формы очень проста: достаточно добавить одну строку кода в шаблон сайта.
2. Нативная форма для приема пожертвований
Нативная форма органично интегрируется в текст статьи о подопечном или программе НКО, позволяя посетителям сайта сделать пожертвование в один клик. Форма размещается в середине или в конце текста и за счет привязки к контексту повышает вовлеченность благотворителей и эффективность сборов. Нативная форма включает описание и несколько вариантов сумм, что делает процесс пожертвования простым и быстрым для каждого, кто хочет поддержать благотворительный проект. Нативная форма занимает меньше места, чем универсальная, и раскрывается, когда пользователь начинает процедуру пожертвования.
Кнопка пожертвований — удобный способ для посетителей сайта поддержать благотворительный проект одним кликом. Пользователь выбирает проект и нажимает кнопку «Помочь», после чего открывается форма для пожертвования. Все происходит на одной странице, без переходов в другие разделы сайта. Текст призыва, а также внешний вид кнопки, включая размер, цвет и скругление, могут быть настроены в соответствие с фирменным стилем НКО.
С помощью сервиса для приема регулярных пожертвований с банковских карт доноры вносят реквизиты своей карты или СБП только при первом платеже, а последующие списания происходят автоматически. Все рекуррентные платежи объединяются в группу в личном кабинете Миксплат для удобной настройки и аналитики. Донор может самостоятельно отменить или изменить подписку через личный кабинет.
Формы пожертвования Миксплат оснащены технологией ИИ-автоподбора предустановленных сумм. Эта технология использует искусственный интеллект для подбора оптимальных сумм и интервалов пожертвований, адаптированных к предпочтениям каждого донора. Платежная форма предлагает потенциальным жертвователям индивидуально подобранные суммы, основываясь на анализе данных, что упрощает процесс пожертвования и делает его более персонализированным.
5. CRM-система
Позволяет хранить и систематизировать данные о донорах, включая историю пожертвований, суммы, способы оплаты и прочее. Данные можно группировать по программам, способам пожертвований, подпискам и анализировать их. CRM-система бесплатна для клиентов Миксплат, принимающих платежи через платформу.
Через Систему быстрых платежей (СБП) пожертвования можно осуществлять без ввода реквизитов счета или номера карты. Для каждого пожертвования формируется динамический QR-код, содержащий информацию о доноре и сумме. Переводы происходят мгновенно, и донору нужен только смартфон с приложением банка, подключенного к СБП.
Подключив интернет-эквайринг Миксплат, вы можете собирать пожертвования как онлайн, так и офлайн через сайт, мессенджеры и социальные сети. Подключение осуществляется бесплатно и занимает всего один день. Комиссия взимается только за успешные платежи, без абонентской платы и скрытых комиссий.
8. Адресные сборы
Адресные сборы позволяют организовать фандрайзинговую кампанию для конкретного подопечного или программы НКО. Это могут быть формы на сайте, где описаны благотворительные проекты и подопечные, а также настроены финансовые параметры для сбора средств.
9. Лендинг страницы
Лендинг страница (или страница пожертвования) содержит подробное описание сбора и форму для внесения средств. Эти страницы легко интегрируются на сайт и позволяют привлекать целевой трафик через онлайн-рекламу, рассылки, QR-коды или телевидение. Лендинг страницы автоматически адаптируются под мобильные устройства, а конструктор страниц предоставляет широкие возможности для редактирования описаний и внешнего вида.
Анимированные визуальные элементы и интерактивные форматы привлекают внимание доноров и помогают лучше передать эмоции и цели благотворительных кампаний. Эти элементы способствуют вовлечению пользователей и побуждают их к активному участию и поддержке. Визуальная динамика и интерактивность делают взаимодействие с платформой более живым и запоминающимся.
11. Сборы в соцсетях и мессенджерах
Рост социальных сетей и мессенджеров, таких как ВКонтакте, Телеграм и Вайбер, значительно расширяет потенциал для фандрайзинга. Инструменты Миксплат — ВК-приложение «Пожертвование», Телеграм-бот для сбора средств и персонализированные вайбер-рассылки, позволяют эффективно достигать аудитории и взаимодействовать с потенциальными донорами.
12. Сборы оффлайн
Миксплат предлагает ряд инструментов для проведения адресных сборов оффлайн. Взнос баланса мобильного телефона через SMS — отличное решение для сбора пожертвований на радио и ТВ. Система поддерживает более 2 тыс. платежей в секунду. НКО должны быть резидентами РФ, иметь счет в российском банке и соответствующий сайт. Для абонентов Миксплат услуга бесплатна.
Учет пожертвований в НКО
Бухгалтерский учет средств, которые поступили в качестве пожертвований, ведут на счете 86 «Целевое финансирование».
К счету 86 открывают дополнительные субсчета и ведут аналитику, чтобы обеспечить раздельный учет:
по целям, на которые собираются пожертвования;
по источникам поступления средств (донорам).
Поступление денег оформляют проводками:
Дебет
Кредит
Содержание
76
86
Начислена сумма целевого финансирования согласно договору пожертвования
50
76
Поступило пожертвование в кассу НКО
51
76
Сумма пожертвования поступила на расчётный счет НКО
В налоговом учете благотворительные пожертвования не включаются в состав доходов, которые учитывают при налогообложении, если одновременно соблюдены условия (п. 2 ст. 251 НК):
НКО использовало пожертвование по целевому назначению;
по полученным пожертвованиям ведется раздельный учет доходов и расходов.
Если ИФНС при проверке выявит нецелевое использование поступлений или отсутствие их раздельного учета, суммы пожертвований включат в налоговую базу как внереализационные доходы и доначислят налог (письма Минфина от 23.01.2023 № 03-03-05/4543, от 28.07.2023 № 03-03-06/3/71009).
Рекуррентные платежи для НКО
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Как инструменты Миксплат помогают бухгалтерам НКО
Решения Миксплат позволяют эффективно организовать работу бухгалтерии в некоммерческих организациях, включая автоматизацию учета пожертвований:
1. Прием и учет денежных средств.
Все поступления должны учитываться в бухгалтерских регистрах. На суммы наличных пожертвований оформляются ПКО, приход безналичных средств фиксируется в банковских выписках. Задача бухгалтера НКО — внести данные о всех поступивших пожертвованиях в учетную программу или в журнал учета.
В разделе «Статистика» Личного кабинета Миксплат бухгалтеру доступен полный реестр платежей, содержащий информацию о пожертвованиях, а именно:
сколько всего пожертвований, в том числе:
оплачено;
не оплачено;
сумма платежей;
сумма комиссий.
Также доступна сортировка по множеству параметров: по проектам, адресным сборам (конкретные программы или подопечные), по методу, статусу и свойствам платежа, меткам, периоду, поиск по банку, платежному оператору (для пожертвований с баланса мобильного телефона) и др.
2. Контроль за целевым использованием пожертвований.
Перед бухгалтером стоит задача:
разнести поступления по соответствующим благотворительным программам и целевому назначению, если они указаны дарителями;
отследить целевые расходы, обеспечив их использование в соответствии с назначением или целями НКО.
В этих целях в разделе настроек компании в Личном кабинете Миксплат, можно подключить e-mail уведомления с отправкой реестров собранных средств в удобном порядке. В этом же разделе можно настраивать периодичность отправки реестров и актов за отчетный период.
3. Отчетность.
В задачи бухгалтера входит регулярная подготовка отчётности:
внутренней — для руководства и учредителей НКО о поступивших и использованных средствах;
внешней — для предоставления отчетов в ИФНС, Минюст, Росстат и другие регулирующие структуры согласно требованиям законодательства.
Данные, которые используются во внутренней и внешней отчетности НКО при подготовке квартальных, годовых и других отчетов, можно найти в Личном кабинете Миксплат:
В разделе «Статистика» доступен анализ конверсий за выбранный период.
Раздел «CRM-система» предоставляет пользователю широкий спектр маркетинговых метрик и показателей для анализа в рамках сводного отчета, в том числе:
объем сборов;
распределение по суммам;
география платежей;
средние суммы подписок и пожертвований;
данные доноров;
рейтинги и топ-листы;
другие функции.
Функционал раздела «База доноров» позволяет сегментировать актуальную базу, проводить анализ тенденций и строить тренды для формирования эффективных стратегий фандрайзинга.
В разделе «Финансы» доступна распечатка актов, информация о возвратах, тарифах, заключенных договорах на обслуживание и т.п.
4. Подготовка и отправка документов для доноров.
К таким документам относятся:
благодарственные письма и квитанции, направляемые донорам;
справки, подтверждающие факт пожертвования, для получения налоговых вычетов.
Бухгалтер НКО может легко подготовить любые необходимые документы для доноров при помощи Реестра пожертвований, Сводного отчета и Базы доноров.
Благодарственные письма можно отправлять донору автоматически по факту совершения пожертвования. Такая функция настраивается с помощью инструмента для сайта «Адресные сборы», широко используемого фандрайзерами НКО.
5. Анализ и прогнозирование.
Анализ поступлений необходим для оценки динамики и структуры пожертвований при планировании бюджета и разработке стратегии фандрайзинга.
Прогнозирование доходов — это составление прогнозов по поступлению пожертвований на будущие периоды.
Все эти задачи легко решаемы с разделом «CRM-система» Личного кабинета Миксплат. В нем можно в полной мере оценить динамику и структуру поступлений, что способствует эффективному планированию и разработке стратегий. На основании описательной аналитики прошлых периодов, бухгалтер, финансовый аналитик или руководитель НКО может принимать обоснованные решения и разрабатывать эффективные фандрайзинговые стратегии.
6. Взаимодействие с банками и платежными системами.
От бухгалтера требуется обеспечить:
корректное оформление банковских счетов с учетом законодательных требований;
настройку и управление системами приема онлайн-пожертвований.
Миксплат выполнит сопровождение и окажет поддержку в открытии счетов. Все, что нужно сделать бухгалтеру НКО — заполнить краткую анкету в Личном кабинете. После этого Миксплат отправит запросы в нужные банки для открытия счетов и заключения договоров, если это предусмотрено платежным методом.
7. Контроль за соответствием законодательству.
Бухгалтер НКО должен:
обеспечить соответствие всех операций по приему и учету пожертвований требованиям налогового законодательства и законодательства о НКО;
подготовиться к проведению аудита и проверок регулирующими органами, и предоставить им необходимую документацию.
Используя инструменты Миксплат для эффективного учета пожертвований и подготовки к аудиту и проверкам госорганов, НКО проще соблюсти все требования законодательства по приему и учету пожертвований и обеспечить успешное прохождение аудита и проверок регулирующими органами.
8. Ведение учета в специализированных программах.
Использование программного обеспечения бухгалтером НКО подразумевает работу не только в бухгалтерских программах, но и с фандрайзинговым ПО, чтобы обеспечить автоматизацию учета и отчетности.
Обратитесь к специалистам Миксплат, и они произведут интеграцию CRM-системы Миксплат с другими информационными системами НКО. В уведомление о статусе платежа во внешние системы Миксплат передает расширенный набор данных, включая адресный сбор пожертвований или целевую благотворительную программу.
9. Обеспечение прозрачности и доверия.
Прозрачность учета и финансовой деятельности НКО должна быть обеспечена для доноров, партнеров и общественности. Для повышения доверия к организации публикуются финансовые отчеты на сайте НКО или в публичных источниках.
Использование инструментов Миксплат для учета пожертвований обеспечивает прозрачность финансовых потоков и позволяет НКО предоставлять донорам, партнерам и общественности доступ к полной финансовой информации, повышая, тем самым, доверие к организации.
Настраивайте прием пожертвований вместе с Миксплат. Более 10 лет мы создаем решения с учетом всех особенностей работы НКО.
Рекуррентные платежи для НКО
Принимайте регулярные пожертвования с карт ваших доноров и улучшайте результаты сборов за счет повторных пожертвований
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