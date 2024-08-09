Корпоративная социальная ответственность: интеграция приема пожертвований в платежную форму на сайте

Корпоративная социальная ответственность (КСО) и комплекс экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) рассматриваются сегодня бизнесом как возможность укрепления отношений с заинтересованными сторонами на всех уровнях — в первую очередь, с клиентами и сотрудниками. Работа в этих направлениях для многих компаний стала неотъемлемой частью корпоративной стратегии и партнерских отношений.

Программы корпоративной социальной ответственности — это эффективный способ повышения репутации компании, укрепления трудового коллектива и предоставления сотрудникам возможности деятельного проявления гражданской позиции.

Вместе с тем, решение о старте программы КСО — это только начало пути. Самые востребованные благотворительные начинания будут успешными только при условии определенного уровня подготовки и организации. В этом случае вы сможете эффективно распределить ресурсы, направить усилия на достижение значимых целей и достоверно информировать сотрудников и потребителей о результатах.

Для планирования и реализации современных программ корпоративной социальной ответственности требуется набор инструментов, которые позволят перевести утвержденные инициативы в практическую плоскость. Такими возможностями обладает программное обеспечение — современные ИТ-решения, которые позволят охватить каждый аспект благотворительной деятельности компании и будут способствовать достижению максимальной эффективности проектов КСО.

Миксплат предлагает коммерческим предприятиям оптимальный путь для реализации совместных благотворительных программ в формате «Бизнес + НКО».

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Какие направления включает КСО

В целом существует несколько видов классификации направлений деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности. Внутри компании обычно выделяют:

1. Пожертвования сотрудников. Пожертвования сотрудников представляют собой личные денежные вклады сотрудников компании в благотворительные проекты и организации.

Пожертвования могут быть организованы как разовые или регулярные перечисления на благотворительность, а также, в формате участие в специальных акциях и мероприятиях по сбору средств. Сотрудники чувствуют себя частью общего значимого дела, что усиливает их лояльность и вовлеченность в деятельность компании.

2. Корпоративное волонтерство. Подразумевает участие сотрудников в добровольных социальных и благотворительных проектах в рабочее время или в выходные. Компании могут сами организовывать такие мероприятия или предоставлять сотрудникам возможность выбирать проекты, в которых они хотят участвовать — например, по приглашению партнеров.

Совместная работа над благотворительными проектами способствует сплочению коллектива, а возможность участия в волонтерской деятельности может быть важным фактором мотивации и повышения удовлетворенности работой.

3. Спонсорство. Спонсорство включает в себя финансовую поддержку социальных мероприятий, культурных программ, инклюзивных спортивных событий и других проектов, имеющих значительное общественное значение.

Поддержка мероприятий социальной направленности демонстрирует приверженность компании к улучшению общества. И здесь важно соблюсти баланс между спонсорством как благотворительной инициативой и продвижением бренда компании. Поэтому многие компании в России ограничиваются кратким упоминанием своего участия, как правило, в рамках и на площадках самих мероприятий или во внутренних отчетах.

4. Гранты компании. Предоставляются в виде финансовых средств или ресурсов для поддержки внешних проектов и инициатив, направленных на решение социальных, образовательных или экологических проблем. Эти гранты могут стимулировать инновационные подходы, помогать некоммерческим организациям в достижении их целей и укреплять репутацию компании как социально-ответственного бизнеса.

Кроме того, грантовая поддержка позволяет компании налаживать стратегические партнерства и активно участвовать в реализации социальных программ.

5. Фонды помощи. Организуются компаниями для оказания финансовой или иной поддержки сотрудникам и их семьям в трудных жизненных ситуациях, а также для поддержки внешних благотворительных проектов. Так, в советское время в трудовых коллективах были очень популярны «кассы взаимопомощи».

Фонды помощи демонстрируют заботу компании о своих сотрудниках и обществе в целом, а участие в них способствует поддержанию атмосферы заботы и поддержки внутри компании.

6. Стипендии. Предоставляются компаниями для поддержки образования и профессионального развития сотрудников и их детей. Это могут быть стипендии на обучение в вузах, участие в специализированных курсах и программах повышения квалификации.

Наличие стипендий демонстрирует приверженность компании развитию и поддержке образования, возможность получения стипендий может быть значительным стимулом для сотрудников.

7. Стажировки. Позволяют студентам и молодым специалистам получить практический опыт работы в компании. Это может быть как внутренняя программа стажировок, так и сотрудничество с учебными заведениями.

Стажировки помогают подготовить квалифицированные кадры для отрасли и предоставить молодым специалистам отраслевую «путевку в жизнь».

Какие направления КСО актуальны для инфобизнеса

В нашей статье мы рассмотрим еще одно комплексное направление КСО, особенно актуальное и востребованное для инфобизнеса — интеграция приема пожертвований в платежную форму на сайте.

Его преимущество заключается еще и в том, что такой формат корпоративной социальной ответственности доступен для бизнесов любого масштаба.

Выберите подходящий формат благотворительного проекта и поддерживайте некоммерческие организации, ценности которых вы разделяете:

1. Перечисление процента от продажи. Этот механизм предполагает, что компания выделяет фиксированный процент от суммы каждой продажи на благотворительность. Например, с каждой покупки 1,5–2% от суммы онлайн-платежа направляется на поддержку выбранных социальных или экологических инициатив.

Это простой и прозрачный способ реализовать программу КСО и вовлечь клиентов в процесс благотворительности. Такой подход помогает укрепить репутацию компании как социально ответственной.

2. Софинансирование платежей доноров в НКО (мэтчинг). Мэтчинг (или софинансирование платежей) — это программа, в рамках которой компания обязуется дополнить суммы пожертвований, сделанных ее сотрудниками или клиентами в определенные благотворительные фонды. Обычно речь идет об удвоении или утроении взноса, но в целом коэффициент может быть любым. Например, если сотрудник или клиент пожертвовал 100 рублей, компания добавит к этой сумме еще 100 рублей, в результате чего в фонд поступит 200 рублей.

Этот механизм стимулирует активность благотворителей, увеличивая их пожертвования, и демонстрирует корпоративную поддержку важным общественным инициативам.

3. Перечисление фиксированной суммы. В этом случае с каждой продажи или транзакции компания выделяет заранее установленную фиксированную сумму на благотворительность. Например, с каждой проданной единицы товара компания может перечислять 100 рублей на поддержку образовательных программ для детей.

В отличие от процента от продажи, фиксированная сумма не зависит от стоимости покупки, что делает ее предсказуемым и стабильным источником финансирования для НКО.

4. Округление и жертвование сдачи. Добиллинг до «круглой» суммы, предполагает, что сумма транзакции клиента округляется до ближайшего целого числа, а разница (сдача) направляется на благотворительность. Например, если покупка стоит 96 рублей, то платежная система предложит округлить сумму до 100 рублей, а дополнительные 4 рубля отправить в благотворительный фонд.

Это небольшое пожертвование, которое не создает значительных финансовых затрат для клиента, но за счет своей массовости способно оказать существенную поддержку некоммерческим организациям.

5. Интерактивный виджет на сайте. Анимированный блок, привлекающий внимание посетителя сайта и предлагающий сделать пожертвование.

Возможен формат, при котором анимированная иконка с текстом призыва о помощи крепится в нижнем углу сайта и следует за пользователем во время прокрутки страницы. По клику или автоматически виджет раскрывается в форму приема пожертвований.

Как интегрировать прием пожертвований в платежную форму на сайте

Предоставьте вашим клиентам возможность участия в благотворительных инициативах и начните принимать пожертвования прямо сейчас.

Для этого выполните 5 простых шагов:

1. Выберите платежного провайдера. Выберите платежного провайдера, который специализируется на адресных сборах пожертвований онлайн. Убедитесь, что выбранный провайдер предлагает подходящие условия, включая сниженные комиссии для благотворительных онлайн-платежей.

2. Настройте платежную форму. Настройте платежную форму, которая будет отображаться на вашем сайте. В форме укажите поля для ввода суммы пожертвования, контактной информации и выбора метода оплаты.

Добавьте возможность выбрать фиксированные суммы пожертвования, а также ввести произвольную сумму. Настройте рекарринг — автозаполнение полей платежной формы для клиентов после совершения первого платежа. Убедитесь, что платежная форма хорошо работает на мобильных устройствах, чтобы увеличить удобство использования и конверсию среди пользователей смартфонов и планшетов.

Используйте настройки Миксплат для автоподбора суммы пожертвований индивидуально для каждого донора. Основанная на технологии искусственного интеллекта система предложит набор сумм для конкретного благотворителя в соответствии с его профилем. Оптимизируя возможные комбинации, будет выбрано сочетание возможных сумм и интервалов между ними, которое позволит донору совершить оптимальное пожертвование.

3. Добавьте дополнительные функции. Добавьте опцию для регулярных подписок с банковских карт (рекуррентные платежи), чтобы доноры могли подписаться на автоматическое ежемесячное или годовое пожертвование. Настройте систему для хранения информации о пожертвованиях, включая суммы, имена доноров (если они не анонимны), и другую важную информацию. Эти данные в дальнейшем можно использовать для отчетности и анализа.

4. Настройте уведомления. Настройте автоматическую отправку писем благодарности и уведомлений о получении пожертвований, что поможет укрепить отношения с донорами.

Получая мгновенные уведомления о совершенных пожертвованиях, благотворители ощущают прозрачность и надежность организации, а выражение благодарности увеличивает вероятность того, что они вернутся и сделают повторные пожертвования.

5. Настройте аналитику. Если ваша организация использует CRM-систему, интегрируйте ее с платежной формой для сбора и автоматического обновления данных о пожертвованиях и базе доноров. Настройка аналитики для отслеживания эффективности кампаний по сбору пожертвований позволит лучше понимать поведение доноров и оптимизировать маркетинговые усилия.

Заключение

Спонсорство, корпоративное волонтерство, пожертвования на рабочем месте, интеграция приема пожертвований в платежную форму на сайте и другие направления в области корпоративной благотворительности обладают значительным потенциалом, позволяющим претворять в жизнь социально значимые инициативы и проекты.

Эти виды деятельности не только способствуют улучшению имиджа компании и укреплению ее репутации среди клиентов и партнеров, но и вносят ощутимый вклад в развитие местных сообществ и решение актуальных социальных проблем.

Компании, активно участвующие в благотворительных программах, демонстрируют свою социальную ответственность, привлекая к себе талантливых сотрудников, повышая их лояльность и мотивацию. Более того, корпоративная благотворительность помогает формировать устойчивую корпоративную культуру, основанную на ценностях взаимопомощи и солидарности, что, в конечном счете, способствует созданию более сплоченного и продуктивного коллектива.

Доверьте корпоративный фандрайзинг экспертам Миксплат!

Мы возьмем на себя:

Необходимость выбора и проверки фондов для ESG-акций.

Оформление договоренностей и документооборот по взаимодействию с НКО.

Реализацию механики каждого благотворительного проекта.

Корпоративная благотворительность с поддержкой Миксплат — это:

2100+ проверенных и подключенных фондов.

Аутсорс документооборота и отчетности.

Разработка сценария и сопровождение акций.

Индивидуальные сценарии исходя из специфики и запросов вашего бизнеса:

Игровые механики. Интерактивные стратегии привлечения пользователей, связанные с благотворительностью.

Программы лояльности. Передача баллов из программы лояльности в адрес некоммерческой организации.

Вовлечение сотрудников. Участие персонала компании в деятельности фондов как финансово, так и в мероприятиях.

Форма для приема пожертвований Простой и удобный способ сбора средств для НКО Подключить форму

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