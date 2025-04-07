Интернет-эквайринг для бизнеса: 5 инсайдов, которые увеличат вашу прибыль в 2025 году

Вы когда-нибудь задумывались, почему при одинаковом обороте у двух похожих компаний прибыль может отличаться на 10–15%? Зачастую ответ кроется в мелочах — в том числе в грамотно настроенном интернет-эквайринге.
По нашим исследованиям, более 90% предпринимателей не получают полную информацию от своего эквайера и просто ждут входящих предложений от банков и платежных систем, не анализируя рынок самостоятельно. Но ведь условия эквайринга постоянно меняются, появляются новые технологии и инструменты которые могут существенно повлиять на ваш финансовый результат.
В Mixplat мы ежедневно помогаем бизнесу настраивать платежные решения и видим, как правильно подобранный эквайринг напрямую влияет на конверсию и, как следствие, на выручку. В этой статье мы расскажем о пяти ключевых инсайдах, которые помогут вам оптимизировать прием платежей и увеличить прибыль в 2025 году.
1. Правильно определите свой MCC-код и сэкономьте до 50% на комиссиях
MCC-код (Merchant Category Code) — это четырехзначный код, который присваивается бизнесу для классификации по виду деятельности. От него напрямую зависит размер комиссии, которую вы будете платить за каждую транзакцию.
Проблема в том, что многие предприниматели не знают о важности правильного MCC-кода или получают его автоматически при подключении эквайринга, не вникая в детали. В результате бизнес может переплачивать до двух раз больше необходимого.
Например, если вы продаете образовательные курсы, у вас может быть код 8299 (Образовательные услуги), а если ведете консультационную деятельность — код 7392 (Консультационные услуги). Разница в комиссии между этими кодами может составлять до 1–1,5%, что при обороте в миллион рублей даст экономию 10-15 тысяч ежемесячно.
Что делать
Узнайте свой текущий MCC-код у банка-эквайера.
Проверьте, соответствует ли он вашему основному виду деятельности.
Если есть несоответствие, запросите изменение кода, а новый код может быть дешевле, то предоставив доказательства вашей основной деятельности.
Сравните предложения разных эквайеров для вашего MCC-кода — комиссии могут отличаться на 0,3-0,8%.
Бесплатный аудит транзакционных расходов от компании Миксплат для читателей
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2. Внедрите альтернативные способы оплаты и увеличьте конверсию до 30%
Вы все еще думаете, что достаточно просто принимать банковские карты? В 2025 году это уже минимум, а не конкурентное преимущество. Современный покупатель ожидает широкого выбора платежных методов, и каждый неподдерживаемый способ оплаты — это потенциально упущенная продажа.
Наши исследования показывают, что интеграция быстрых способов оплаты (без необходимости ввода данных карты) может увеличить конверсию на 5–10%. Особенно заметен этот эффект при наличии эмоциональных покупок в сервисе, где удобство и скорость играют решающую роль.
Какие методы стоит внедрить в 2025 году
СБП (Система быстрых платежей) — позволяет оплачивать по QR-коду или ссылке, снижая комиссию до 0,4–0,7%.
Mir Pay и SberPay — бесконтактные платежи для владельцев карт «Мир» и клиентов Сбербанка.
БНПЛ (Купи сейчас, плати потом) — рассрочка без оформления кредита, особенно популярная среди молодой аудитории.
Оплата с привязанной карты — сохранение платежных данных для повторных покупок.
3. Регулярно мониторьте рынок эквайринга вместо пассивного ожидания предложений
Как уже отмечено, более 90% бизнесов просто ждут, когда им позвонят и предложат эквайринг. Но рынок платежных решений — один из самых динамичных, и условия меняются постоянно. То, что было выгодным тарифом год назад, сегодня может оказаться переплатой.
В 2024 году мы наблюдали снижение средних ставок по эквайрингу на 0,1–0,4 процентных пункта, при этом многие компании продолжали работать по старым условиям, просто потому что не следили за изменениями.
Как правильно мониторить рынок
1. Планируйте ежеквартальный анализ условий эквайеров.
2. Обращайте внимание не только на базовую ставку, но и на:
Стоимость интеграции и обслуживания.
Скорость зачисления средств.
Наличие дополнительных комиссий.
Техническую поддержку и стабильность работы.
3. Используйте изменения на рынке для поиска поставщика.
4. Рассматривайте возможность работы с агрегаторами платежей, которые могут предложить более гибкие условия.
4. Анализируйте реальную конверсию платежей, а не маркетинговые показатели
Один из самых противоречивых моментов в работе с эквайрингом — это измерение конверсии платежей. Разные платежные системы могут использовать различные методики расчета, что затрудняет объективное сравнение.
Например, одна система может считать конверсию как отношение успешных платежей к инициированным, другая — исключать из расчета технические ошибки или платежи, отклоненные из-за недостатка средств.
Как правильно оценивать конверсию
Сверяйте показатели конверсии с фактическими поступлениями на расчетный счет.
Внедрите собственную систему трекинга платежей от инициации до зачисления или ищите партнера с расширенной статистикой в личном кабинете.
Анализируйте причины отказов в платежах и работайте над их устранением.
Сравнивайте эффективность разных платежных методов на реальных данных.
По нашему опыту, разница между заявленной и фактической конверсией может достигать 5–8%, что при крупных оборотах выливается в существенные суммы недополученной выручки.
5. Оптимизируйте рекуррентные платежи для стабильного денежного потока
Если ваш бизнес работает с подписками или регулярными платежами, то вы знаете, насколько критична конверсия повторных списаний для финансового здоровья компании. Падение этого показателя даже на несколько процентов может серьезно ударить по прибыли.
Проблема в том, что рекуррентные платежи имеют свои особенности и требуют специализированных решений. По нашей статистике, без дополнительной оптимизации до 15–20% регулярных платежей могут отклоняться из-за истечения срока действия карт, недостатка средств или других технических причин.
Как повысить успешность рекуррентных платежей
Используйте интеллектуальные системы повторных попыток списания с разными интервалами.
Внедрите предварительные уведомления клиентов о предстоящем списании.
Настройте автоматическое обновление платежных данных через карточные сети.
Предлагайте альтернативные способы оплаты при неудачном списании.
Рассмотрите готовые решения от эквайеров, специализирующихся на рекуррентных платежах.
Наш опыт показывает, что комплексный подход к оптимизации рекуррентных платежей способен повысить их успешность на 10–15%, что напрямую влияет на стабильность денежного потока.
Как начать оптимизацию прямо сейчас
Интернет-эквайринг — это не просто техническое решение для приема платежей, а важный стратегический инструмент, который может существенно влиять на финансовые показатели вашего бизнеса.
Начните с аудита текущей ситуации:
Проверьте свой MCC-код и соответствующие комиссии.
Оцените разнообразие платежных методов на вашем сайте.
Проанализируйте реальную конверсию платежей за последние 3 месяца.
Сравните свои условия с актуальными предложениями на рынке.
Если у вас есть рекуррентные платежи, отдельно проанализируйте их эффективность.
Не стесняйтесь обращаться к экспертам — правильно настроенный эквайринг окупает вложения уже в первые месяцы работы, а грамотная оптимизация может стать вашим конкурентным преимуществом в 2025 году.
Обратите внимание, что Некоторые платежные сервисы предлагают первичный анализ сайта и экспертный диалог еще до начала подключения. Например, специалисты Миксплат не просто дают тариф, а проводят полноценный анализ для предоставления лучшего решения для Вашего бизнеса.
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