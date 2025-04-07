Интернет-эквайринг для бизнеса: 5 инсайдов, которые увеличат вашу прибыль в 2025 году

Вы когда-нибудь задумывались, почему при одинаковом обороте у двух похожих компаний прибыль может отличаться на 10–15%? Зачастую ответ кроется в мелочах — в том числе в грамотно настроенном интернет-эквайринге.

По нашим исследованиям, более 90% предпринимателей не получают полную информацию от своего эквайера и просто ждут входящих предложений от банков и платежных систем, не анализируя рынок самостоятельно. Но ведь условия эквайринга постоянно меняются, появляются новые технологии и инструменты которые могут существенно повлиять на ваш финансовый результат.

В Mixplat мы ежедневно помогаем бизнесу настраивать платежные решения и видим, как правильно подобранный эквайринг напрямую влияет на конверсию и, как следствие, на выручку. В этой статье мы расскажем о пяти ключевых инсайдах, которые помогут вам оптимизировать прием платежей и увеличить прибыль в 2025 году.