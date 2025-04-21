Партнерская программа: пошаговый план создания пассивного дохода. Успешный опыт более 40 компаний

Что такое партнерская программа и кому она интересна

Партнерская или агентская программа — это взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и сервисом, предоставляющим определенную услугу, которая может быть востребована среди клиентов.

Например, занимаясь бухгалтерским сопровождением для малого и среднего бизнеса, бухгалтер сталкивается с тем, что клиентам требуются надежные и простые в использовании сервисы для работы, автоматизации или общения с клиентами. Бухгалтер может стать партнером одного из таких сервисов и рекомендовать его своим клиентам.

Рекомендуя клиентам услуги проверенного сервиса, вы можете:

Получать дополнительный доход — зарабатывать по партнерской программе.

Дать уникальные условия своим клиентам — вы помогаете клиенту сэкономить и получить лучшие условия, чем на рынке. Это подчеркнет вашу экспертизу и клиентоориентированный подход.

Сферы, в которых партнерская модель особенно хорошо работает:

Бухгалтерские и консалтинговые компании.

Разработчики и CRM-системы.

Веб-студии и digital-агентства.

Интеграторы бизнес-решений.

Маркетплейсы и SaaS-платформы.