ЦОК ПРОФК день главбуха (1) 21.04 Мобильный
Миксплат
Ведение бизнеса

Партнерская программа: пошаговый план создания пассивного дохода. Успешный опыт более 40 компаний

Хотите найти новый источник дохода для вашего бизнеса без дополнительных вложений и создания новых продуктов? Партнерская программа — это способ начать зарабатывать на рекомендациях платежных решений клиентам.

Расскажем о финансовом инструменте, который позволяет компаниям из разных сфер увеличить прибыль без дополнительных затрат.

Что такое партнерская программа и кому она интересна

Партнерская или агентская программа — это взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и сервисом, предоставляющим определенную услугу, которая может быть востребована среди клиентов.

Например, занимаясь бухгалтерским сопровождением для малого и среднего бизнеса, бухгалтер сталкивается с тем, что клиентам требуются надежные и простые в использовании сервисы для работы, автоматизации или общения с клиентами. Бухгалтер может стать партнером одного из таких сервисов и рекомендовать его своим клиентам.

Рекомендуя клиентам услуги проверенного сервиса, вы можете:

  • Получать дополнительный доход — зарабатывать по партнерской программе.

  • Дать уникальные условия своим клиентам — вы помогаете клиенту сэкономить и получить лучшие условия, чем на рынке. Это подчеркнет вашу экспертизу и клиентоориентированный подход.

Сферы, в которых партнерская модель особенно хорошо работает:

  • Бухгалтерские и консалтинговые компании.

  • Разработчики и CRM-системы.

  • Веб-студии и digital-агентства.

  • Интеграторы бизнес-решений.

  • Маркетплейсы и SaaS-платформы.

Главное преимущество партнерских программ — возможность зарабатывать больше без вложений в новый продукт или команду. Вы просто используете то, что у вас уже есть: клиентскую базу, доверие и вашу экспертизу.

Чем партнерские программы в сфере платежей отличаются от других

Партнерские программы бывают разными — от простых реферальных ссылок до бонусов за регистрацию в онлайн-сервисах. Но когда речь идет о транзакционном бизнесе, модель работы кардинально меняется.

Мы в Миксплат хорошо это знаем — наш фокус именно на транзакциях, и за плечами множество успешных подключений по партнерской модели. Вот чем партнерство в сфере платежей принципиально отличается от классических реферальных программ:

Ключевое отличие

Транзакционные партнерские программы

Классические реферальные программы

Тип дохода

Гибкая система вознаграждения, от единоразовой выплаты до долгосрочных выплат с каждой транзакции клиента

Единоразовая комиссия за приведенного клиента

Поддержка

Платежный сервис берет на себя все вопросы техподдержки, интеграции и сопровождения

Партнер сам отвечает на запросы и поддерживает клиента

Масштабирование

Доход может расти вместе с бизнесом клиента, без дополнительных усилий

Требуется постоянное привлечение новых клиентов

Как это работает

В сфере платежных решений эффективность партнерства напрямую зависит от гибкости модели сотрудничества. Предлагаем рассмотреть три финансовых модели, которые можно адаптировать под специфику вашего бизнеса.

Модель 1. Вознаграждение с каждой транзакции

Вы подключаете клиентов к платежной системе и получаете фиксированный процент от оборота клиента. Эта модель обеспечивает постоянный пассивный доход, который будет расти вместе с увеличением оборотов ваших клиентов.

Плюсы:

  • Долгосрочный пассивный доход.

  • Ваши активные действия могут влиять на оборот клиента, а значит и на ваш доход.

Минусы:

  • Медленный старт — доход появляется только когда клиент начал активно работать.

  • Зависимость от сезонности.

Кому подойдет: маркетинговые агентства или консалтинговые компании, которые работают с малым и средним бизнесом и могут активно влиять на объемы продаж своих клиентов.

Модель 2. Фиксированное вознаграждение

В рамках этой модели вы получаете заранее оговоренную сумму за каждого привлеченного клиента, независимо от объема его транзакций.

Плюсы:

  • Прозрачность и предсказуемость — вы точно знаете, сколько заработаете за каждый лид.

  • Быстрая окупаемость усилий.

  • Удобно для финансового планирования.

  • Нет зависимости от сезонности.

Минусы:

  • Нет долгосрочного дохода — один клиент = одна выплата.

  • Неэффективно при работе с крупными клиентами.

Кому подойдет: IT-консультанты, интеграторы CRM-систем, платформы, предоставляющие обучающие или технические услуги.

Модель 3. Специальные условия для ваших клиентов

Платежный сервис предоставляет клиентам льготные тарифы на эквайринг, что делает ваш основной продукт более привлекательным на рынке.

Плюсы:

  • Увеличение ценности вашего продукта.

  • Удерживает клиентов в контуре вашего продукта, и повышает лояльность.

  • Гибкость в упаковке предложения.

Минусы:

  • Непрямая монетизация — вы зарабатываете через рост своей основной выручки.

Кому подойдет: SaaS-компании, CRM системы, платформы для e-commerce, которые хотят предложить своим клиентам дополнительную ценность через снижение стоимости эквайринга.

Предложения рынка в 2025 году

Несмотря на количество предложений, большинство партнерских программ в сфере платежных решений ограничены и не учитывают реальные интересы рынка. Мы в Миксплат гордимся своими условиями, так как создали универсальную модель и предлагаем вам сравнить ее по нескольким пунктам:

Критерий

Большинство программ на рынке

Партнерская программа Миксплат

Процент вознаграждения

Низкий, часто фиксированный (около 0,1%)

Высокий, зависит от модели сотрудничества

Форма выплат

Регулярные ежемесячные выплаты

Регулярные ежемесячные выплаты

Выбор модели сотрудничества

Ограниченный

Гибкие форматы взаимодействия

Прозрачность расчетов

Нет четкой отчетности

Прозрачная и понятная система вознаграждения

Поддержка партнеров

Личный менеджер + техподдержка 24/7

Личный менеджер + техподдержка 24/7

Маркетинговая поддержка

Отсутствует

Готовые материалы, лендинги, презентации

Совместные активности

Не предусмотрены

Совместные PR-акции, мероприятия

Интеграции и техподдержка

На стороне партнера, 

Помощь в интеграции, API-документация, консультации

Формат взаимодействия

Обычный договор, долгий запуск

Быстрый старт, электронный документооборот

Таким образом, уйдя от устаревшего подхода с шаблонными схемами. Мы сделали  партнерскую программу, где агенту действительно выгодно развивать сотрудничество: высокий доход, прозрачность, поддержка, маркетинг — все, чтобы вы зарабатывали больше с меньшими усилиями.

Оставить заявку

Пошаговый план запуска партнерской программы

Шаг 1. Определите, кому это может быть интересно

Оцените свою текущую клиентскую базу и деловые контакты. Определите тех, кому может быть действительно полезна выгодная платежная инфраструктура:

  • Уже работает с онлайн-платежами и хотел бы платить меньше.

  • Запускает e-commerce или приложение.

  • Ищет, чем усилить свое предложение для клиентов.

Даже если таких компаний всего несколько — этого достаточно, чтобы начать.

Шаг 2. Выберите финансовую модель сотрудничества

Выберите модель партнерства: процент с оборота, фиксированное вознаграждение или специальные условия для клиентов. Оцените, какая схема будет наиболее выгодна именно в вашем случае и с какой проще всего начать.

Шаг 3. Выберите надежного партнера и зарегистрируйтесь в его агентской программе

Как выбрать подходящего партнера:

  • Уточните условия: сколько будете зарабатывать с каждого подключения, как часто проходят выплаты, будет ли поддержка.

  • Проверьте, как происходит оформление: есть ли понятная схема сотрудничества и простая регистрация.

Что нужно сделать, чтобы начать работать:

  1. Оставьте заявку или напишите менеджеру.

  2. Ознакомьтесь с условиями.

  3. Подпишите договор.

  4. Предоставьте данные для выплаты вашего вознаграждения.

Успешные кейсы внедрения

Кейс: CRM-система для малого и среднего бизнеса

Одна из популярных CRM-систем выбрала модель сотрудничества, при которой все их клиенты получают единый льготный тариф на интернет-эквайринг от Миксплат.

Конкретные результаты за 6 месяцев:

  • Количество новых подключений к CRM увеличилось на 7%.

  • Средний срок использования CRM вырос.

  • Значительно улучшились отзывы клиентов благодаря комплексному решению.

Кейс: продажа онлайн-касс с предложением эквайринга

Крупный поставщик онлайн-касс внедрил партнерскую программу Миксплат по модели фиксированной оплаты за каждое подключение.

Как это работает:

  • Менеджеры сразу предлагают подключение интернет-эквайринга при продаже кассы.

  • Для клиента это выглядит как единый комплект: касса + возможность приема онлайн-платежей.

  • Комплексное предложение делает консультацию клиента намного экспертней.

Результаты за 5 месяцев:

  • Конверсия с комплекса «касса + эквайринг» выше на 12%, чем просто касса.

  • Кросс-продажи у партнера выросли на 11% благодаря дополнительной мотивации менеджеров.

Заключение

Партнерская программа — практический единственный способ создать дополнительный поток доходов или дать своим клиентом эксклюзивные условия без инвестиций. Используя только имеющиеся ресурсы, вы можете переварить несколько рекомендаций в стабильный пассивный доход, особенно в модели с процентом от оборота.

Переходите на mixplat.ru/partner-program и создайте новый источник прибыли для своего бизнеса прямо сейчас!

Бесплатный аудит транзакционных расходов от компании Миксплат для читателей

Заполните форму — наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Миксплат Процессинг», ИНН 7734426211, erid: 2W5zFGw6Map

Информации об авторе

Миксплат

Миксплат

1 894 подписчика 14 постов

Начать дискуссию