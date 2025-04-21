Партнерская программа: пошаговый план создания пассивного дохода. Успешный опыт более 40 компаний

Расскажем о финансовом инструменте, который позволяет компаниям из разных сфер увеличить прибыль без дополнительных затрат.
Что такое партнерская программа и кому она интересна
Партнерская или агентская программа — это взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и сервисом, предоставляющим определенную услугу, которая может быть востребована среди клиентов.
Например, занимаясь бухгалтерским сопровождением для малого и среднего бизнеса, бухгалтер сталкивается с тем, что клиентам требуются надежные и простые в использовании сервисы для работы, автоматизации или общения с клиентами. Бухгалтер может стать партнером одного из таких сервисов и рекомендовать его своим клиентам.
Рекомендуя клиентам услуги проверенного сервиса, вы можете:
Получать дополнительный доход — зарабатывать по партнерской программе.
Дать уникальные условия своим клиентам — вы помогаете клиенту сэкономить и получить лучшие условия, чем на рынке. Это подчеркнет вашу экспертизу и клиентоориентированный подход.
Сферы, в которых партнерская модель особенно хорошо работает:
Бухгалтерские и консалтинговые компании.
Разработчики и CRM-системы.
Веб-студии и digital-агентства.
Интеграторы бизнес-решений.
Маркетплейсы и SaaS-платформы.
Главное преимущество партнерских программ — возможность зарабатывать больше без вложений в новый продукт или команду. Вы просто используете то, что у вас уже есть: клиентскую базу, доверие и вашу экспертизу.
Чем партнерские программы в сфере платежей отличаются от других
Партнерские программы бывают разными — от простых реферальных ссылок до бонусов за регистрацию в онлайн-сервисах. Но когда речь идет о транзакционном бизнесе, модель работы кардинально меняется.
Мы в Миксплат хорошо это знаем — наш фокус именно на транзакциях, и за плечами множество успешных подключений по партнерской модели. Вот чем партнерство в сфере платежей принципиально отличается от классических реферальных программ:
Ключевое отличие
Транзакционные партнерские программы
Классические реферальные программы
Тип дохода
Гибкая система вознаграждения, от единоразовой выплаты до долгосрочных выплат с каждой транзакции клиента
Единоразовая комиссия за приведенного клиента
Поддержка
Платежный сервис берет на себя все вопросы техподдержки, интеграции и сопровождения
Партнер сам отвечает на запросы и поддерживает клиента
Масштабирование
Доход может расти вместе с бизнесом клиента, без дополнительных усилий
Требуется постоянное привлечение новых клиентов
Как это работает
В сфере платежных решений эффективность партнерства напрямую зависит от гибкости модели сотрудничества. Предлагаем рассмотреть три финансовых модели, которые можно адаптировать под специфику вашего бизнеса.
Модель 1. Вознаграждение с каждой транзакции
Вы подключаете клиентов к платежной системе и получаете фиксированный процент от оборота клиента. Эта модель обеспечивает постоянный пассивный доход, который будет расти вместе с увеличением оборотов ваших клиентов.
Плюсы:
Долгосрочный пассивный доход.
Ваши активные действия могут влиять на оборот клиента, а значит и на ваш доход.
Минусы:
Медленный старт — доход появляется только когда клиент начал активно работать.
Зависимость от сезонности.
Кому подойдет: маркетинговые агентства или консалтинговые компании, которые работают с малым и средним бизнесом и могут активно влиять на объемы продаж своих клиентов.
Модель 2. Фиксированное вознаграждение
В рамках этой модели вы получаете заранее оговоренную сумму за каждого привлеченного клиента, независимо от объема его транзакций.
Плюсы:
Прозрачность и предсказуемость — вы точно знаете, сколько заработаете за каждый лид.
Быстрая окупаемость усилий.
Удобно для финансового планирования.
Нет зависимости от сезонности.
Минусы:
Нет долгосрочного дохода — один клиент = одна выплата.
Неэффективно при работе с крупными клиентами.
Кому подойдет: IT-консультанты, интеграторы CRM-систем, платформы, предоставляющие обучающие или технические услуги.
Модель 3. Специальные условия для ваших клиентов
Платежный сервис предоставляет клиентам льготные тарифы на эквайринг, что делает ваш основной продукт более привлекательным на рынке.
Плюсы:
Увеличение ценности вашего продукта.
Удерживает клиентов в контуре вашего продукта, и повышает лояльность.
Гибкость в упаковке предложения.
Минусы:
Непрямая монетизация — вы зарабатываете через рост своей основной выручки.
Кому подойдет: SaaS-компании, CRM системы, платформы для e-commerce, которые хотят предложить своим клиентам дополнительную ценность через снижение стоимости эквайринга.
Предложения рынка в 2025 году
Несмотря на количество предложений, большинство партнерских программ в сфере платежных решений ограничены и не учитывают реальные интересы рынка. Мы в Миксплат гордимся своими условиями, так как создали универсальную модель и предлагаем вам сравнить ее по нескольким пунктам:
Критерий
Большинство программ на рынке
Партнерская программа Миксплат
Процент вознаграждения
Низкий, часто фиксированный (около 0,1%)
Высокий, зависит от модели сотрудничества
Форма выплат
Регулярные ежемесячные выплаты
Регулярные ежемесячные выплаты
Выбор модели сотрудничества
Ограниченный
Гибкие форматы взаимодействия
Прозрачность расчетов
Нет четкой отчетности
Прозрачная и понятная система вознаграждения
Поддержка партнеров
Личный менеджер + техподдержка 24/7
Личный менеджер + техподдержка 24/7
Маркетинговая поддержка
Отсутствует
Готовые материалы, лендинги, презентации
Совместные активности
Не предусмотрены
Совместные PR-акции, мероприятия
Интеграции и техподдержка
На стороне партнера,
Помощь в интеграции, API-документация, консультации
Формат взаимодействия
Обычный договор, долгий запуск
Быстрый старт, электронный документооборот
Таким образом, уйдя от устаревшего подхода с шаблонными схемами. Мы сделали партнерскую программу, где агенту действительно выгодно развивать сотрудничество: высокий доход, прозрачность, поддержка, маркетинг — все, чтобы вы зарабатывали больше с меньшими усилиями.
Пошаговый план запуска партнерской программы
Шаг 1. Определите, кому это может быть интересно
Оцените свою текущую клиентскую базу и деловые контакты. Определите тех, кому может быть действительно полезна выгодная платежная инфраструктура:
Уже работает с онлайн-платежами и хотел бы платить меньше.
Запускает e-commerce или приложение.
Ищет, чем усилить свое предложение для клиентов.
Даже если таких компаний всего несколько — этого достаточно, чтобы начать.
Шаг 2. Выберите финансовую модель сотрудничества
Выберите модель партнерства: процент с оборота, фиксированное вознаграждение или специальные условия для клиентов. Оцените, какая схема будет наиболее выгодна именно в вашем случае и с какой проще всего начать.
Шаг 3. Выберите надежного партнера и зарегистрируйтесь в его агентской программе
Как выбрать подходящего партнера:
Уточните условия: сколько будете зарабатывать с каждого подключения, как часто проходят выплаты, будет ли поддержка.
Проверьте, как происходит оформление: есть ли понятная схема сотрудничества и простая регистрация.
Что нужно сделать, чтобы начать работать:
Оставьте заявку или напишите менеджеру.
Ознакомьтесь с условиями.
Подпишите договор.
Предоставьте данные для выплаты вашего вознаграждения.
Успешные кейсы внедрения
Кейс: CRM-система для малого и среднего бизнеса
Одна из популярных CRM-систем выбрала модель сотрудничества, при которой все их клиенты получают единый льготный тариф на интернет-эквайринг от Миксплат.
Конкретные результаты за 6 месяцев:
Количество новых подключений к CRM увеличилось на 7%.
Средний срок использования CRM вырос.
Значительно улучшились отзывы клиентов благодаря комплексному решению.
Кейс: продажа онлайн-касс с предложением эквайринга
Крупный поставщик онлайн-касс внедрил партнерскую программу Миксплат по модели фиксированной оплаты за каждое подключение.
Как это работает:
Менеджеры сразу предлагают подключение интернет-эквайринга при продаже кассы.
Для клиента это выглядит как единый комплект: касса + возможность приема онлайн-платежей.
Комплексное предложение делает консультацию клиента намного экспертней.
Результаты за 5 месяцев:
Конверсия с комплекса «касса + эквайринг» выше на 12%, чем просто касса.
Кросс-продажи у партнера выросли на 11% благодаря дополнительной мотивации менеджеров.
Заключение
Партнерская программа — практический единственный способ создать дополнительный поток доходов или дать своим клиентом эксклюзивные условия без инвестиций. Используя только имеющиеся ресурсы, вы можете переварить несколько рекомендаций в стабильный пассивный доход, особенно в модели с процентом от оборота.
Переходите на mixplat.ru/partner-program и создайте новый источник прибыли для своего бизнеса прямо сейчас!
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