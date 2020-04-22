«Банк не Брюс Всемогущий, а коммерческая организация…». Меры поддержки малого и среднего бизнеса глазами банкира

Сейчас часто и в СМИ, и в социальных сетях предприниматели ругают банки и власти: кредиты не прощают, новых не выдают, а если и выдают, то мало совсем, меры поддержки недостаточны. Предлагаем взглянуть на эту ситуацию глазами банкира – главы департамента МСБ МКБ Виктора Жидкова, чтоб увидеть, как выглядит ситуация с другой стороны

Я не соглашусь с теми, кто уверенно утверждает, что действия правительства и ЦБ в части мер поддержки идут в неправильном направлении. В правильном! Однако уже сейчас, активно работая с малым бизнесом мы видим, что перечень пострадавших отраслей необходимо существенно расширить. Есть целые «пищевые цепочки» тех компаний, где бизнес встал мертво, у их подрядчиков также нет возможности представлять свои услуги, создавать денежный поток. Такие компании могли бы делать выплаты из запасов, так называемой «подушки безопасности», только вот запасов у МСБ нет. Я общаюсь с клиентами каждый день и вижу, что малый и микробизнес в постоянной борьбе за клиента, у него есть миллион потребностей в изменениях:- продукта, продвижения, персонала, арендованных мощностей, оборудования. Да половина бизнеса в стране открыто в долг и им банально нужно возвращать эти деньги. И если пищевая цепочка замирает – это катастрофа. И потому мое глубокое убеждение, что необходима полная оценка и выявление тех, кто реально нуждается в помощи. Да, это задача сложная и есть риск помочь тем, кто недостаточно сильно пострадал. Но, на мой взгляд, лучше дать чуть больше, чем опоздать с помощью.

Часто слышу мнения, что именно банки должны спасать бизнес. И да, и нет. Банк – не Брюс Всемогущий, а коммерческая организация, работающая по строго определенным регулятором правилам. И сейчас банкам необходимо четко заранее оценивать, – какие резервы необходимо сформировать, какие ресурсы выделить, в ситуации сегодняшней неопределенности это сложно. Поэтому помочь всем пострадавшим банк самостоятельно в принципе не может, тут нельзя без господдержки.

Что же касается собственных программ, а в большинстве кредитных организаций они есть, то тут банки сейчас избирают «точечную» практику помощи наиболее пострадавшим. Например, особенно «тяжелобольным» предлагается обнуление тарифов, отказ от взимания платы за находящиеся в закрытых торговых точках платежных или эквайринговых терминалах и т.д. Например, мы разработали пакет антикризисных мер, плюс мы участвуем в программе Минэкономразвития субсидирования процентной ставки Минэкономразвития для представителей отраслей, оказавшихся наиболее уязвимыми в условиях распространения нового коронавируса пандемии.

Согласны ли банки со всеми мерами поддержки во всем абсолютно? Конечно нет. Например, то же кредитование бизнеса под 0 процентов лично у меня вызывает вопросы. Те же кредиты под 0 процентов все равно нужно возвращать, а за счет чего возвращать, если бизнес стоит, если высокий сезон потерян? На мой взгляд, это скорее мера снятия социального напряжения.

Безвозмездные выплаты от государства на зарплаты – мера более логичная, но выглядит несколько запоздалой, бизнесу крайне сложно ждать этих денег.

В то же время я понимаю, что сегодняшние меры поддержки принимаются очень быстро, что называется «с колес». Я лично присутствовал на заседаниях, где меры поддержки вырабатывались. И, честно, был удивлен насколько четко, собранно и с пониманием принимались решения. Как был и приятно удивлен, насколько Банк России готов слышать банковский сектор и идти навстречу кредитным организациям, чтобы они в свою очередь смогли расширить меры поддержки.

Очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом в скором времени стабилизируется, и что будут и новые меры поддержки. Со своей стороны банк также постарается сделать все возможное, чтобы поддержать своих клиентов.

И, чтоб внести напоследок каплю оптимизма, отмечу, что в это непростое время отдельные игроки МСБ умудряются не просто держаться на плаву, но и показывать рост оборотов. Например, по нашим клиентам с удивлением увидел существенный рост оборотов у небольшой компании, специализирующейся на электрогенераторах. Неплохи дела у продавцов спортинвентаря и, что для меня было неочевидно, сейфов. Безусловно, это капля в море, но эта капля внушает оптимизм и надежду, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется.