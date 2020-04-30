Когда СБП не позволит сэкономить

В сложной сегодняшней ситуации каждая компания пытается сэкономить, в частности, ритейл – на комиссиях на эквайринг. Так, представители торговых организаций обратились в ЦБ с просьбой подключать их к системе быстрых платежей (СБП) напрямую, чтоб сэкономить на комиссиях. Однако, по словам главы департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктора Жидкова, работа напрямую в итоге может обходиться существенно дороже. Особенно для компаний МСБ, кто не может похвастаться громадными оборотами.

На днях, как сообщают в СМИ, в Банк России поступило письмо от Торгово-промышленной палаты с просьбой разрешить ритейлу подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен торговцы обещают активно развивать оплату по QR-коду через СБП, делать скидки покупателям и т.д.

Обосновывают свою просьбу в ТПП желанием сэкономить: торговые компании ежегодно проводят сотни миллионов транзакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей. Если же торговец сможет выступать в качестве агента, то траты будут ниже в разы.

В настоящее время по закону «О национальной платежной системе» агентами СБП могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Комиссия за проведение транзакций составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара. В ТПП уверены, что при подключении магазина к СБП напрямую в качестве агента он сможет платить не более 0,2% за трансакцию, что в 2-3 раза дешевле проведения платежей через банк и в 10 раз выгоднее оплаты картой.

С точки зрения банков идея ритейла выглядит интересно, но несколько напоминает детскую сказку про вершки и корешки. И на мой взгляд, попытка зайти в платежное пространство, где работают банки, как раз и есть наглядное подтверждение, когда отдельные игроки хотят без соблюдения многочисленных регуляторных требований (а это и финансовый мониторинг, и огромное количеством отчетов, соблюдение различных норм) осуществлять транзакционные операции по приему денег и чувствовать себя хозяевами положения, управляя тарифами. Сомневаюсь, что возможно стать агентом СБП и при этом не соблюдать правила игры, установленные для агентов СБП.

Но даже если на минуту допустить, что ритейл сможет напрямую подключаться, то даст ли это экономию и возможность снизить цены? Уверен, что точно нет.

Если начать производить расчеты, то можно быстро прийти к выводу – если агентами по-прежнему останутся банки, то ритейлеры как минимум ничего не потеряют.

Например, для товаров повседневного спроса тариф ограничен лимитом 0,4%. И банк-эмитент, клиент которого оплачивает покупку картой в магазине, получает за эту операцию 0,2% от суммы транзакции. То есть 0,4% платит мерчант, и половину получает эмитент.

Крупнейшие сетевые ритейлеры, я уверен, могут добиться очень эксклюзивных тарифов в 0,25-0,3%, верхняя граница 0,4% будет у небольших игроков с маленькими оборотами.

И если крупный ритейл будет переходить на прямые платежи, то расходы на поддержание интеграции с СБП, обновления и съедят всю экономию. Небольшие же игроки в принципе не смогут это сделать напрямую, не через банк.

И потому я уверен, что если все останется как есть, то это в итоге будет выгоднее и банкам, и их корпоративным клиентам, и конечным потребителям.