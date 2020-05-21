Мера поддержки бизнеса, которая реально работает

Заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев рассуждает о том, почему льготная ипотека выгодна и гражданам, застройщикам, и кредитным организациям.

Сейчас государство готовит второй пакет мер поддержки застройщиков, а девелоперы оценивают эффективность уже принятых. На мой взгляд, введение постановлением правительства льготной ипотеки является на сегодняшний день одной из наиболее эффективных из уже принятых мер.

Судите сами. На федеральном уровне раз в две недели выходят те или иные документы, которые в той или иной мере могут относится к девелоперскому рынку. Например, те же льготные кредиты для системно-значимых компаний. Это та самая мера, которая позволит системно-значимым организациям нормально функционировать в сегодняшних непростых условиях.

Еще один важный шаг – постановление правительства РФ от 23 апреля № 566, которым были утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, является просто и понятной мерой поддержки застройщиков. Документом предусмотрена льготная ставка по ипотеке в 6,5%, которую установили большинство банков. МКБ смог предложить своим клиентам куда более низкую ставку – 5,9%. Мы изначально решили, что сейчас не время гоняться за сверхприбылью, в то же время такая ставка оставляет ипотечные кредиты для банка экономически эффективными.

Не могу не отметить, что само по себе постановление 566 прописано четко и понятно, оно буквально заточено под девелоперов. Мало того, это прекрасный пример того, насколько может быть взаимовыгодно плотное взаимодействие государства, банка и застройщиков.

Дала ли льготная ипотека увеличение спроса на недвижимость? Безусловно. Например, в МКБ с момента ее введения мы увидели почти 70% рост количества обращений. Всего за неделю действия льготных условий по ипотеке мы собрали заявок более, чем на 1 млрд руб. После выхода постановления №566 мы наблюдали стихийный спрос на ипотеку. Даже в ситуации ограничений и возможной неопределенности с доходами в будущем люди стремились купить жилье.

В конце мая будет озвучен второй пакет мер, направленных на поддержку строительной отрасли. Я не знаю, что точно предложит государство, но МКБ готов включиться. Мы уже сейчас видим, какой замечательный эффект для всех участников может дать грамотная поддержка со стороны государства.