Как малому бизнесу выбрать банк?

Сегодня на банковском рынке появляется много различных предложений для компаний и предпринимателей малого и среднего бизнеса: это и сезонные предложения, и акции, и скидки. Нередко бывает, что тот банковский функционал, который предприниматель покупает по акции – единственный, который ему необходим, а остальные опции пакета остаются невостребованными. В результате, выгоды от акционного предложения нет, и даже возможны дополнительные ненужные траты.

Во-первых, собственнику бизнеса необходимо определиться, на каком этапе развития сейчас находится его компания.

Как показывает опыт наших клиентов, можно выделить следующие этапы: становление бизнеса; активное развитие и рост; достижение зрелости и формирование холдинга.

На старте

Начальный этап – самый сложный, но и самый захватывающий период. Выбор обслуживающего банка в этот момент во многом зависит от специфики бизнеса. Например, если компания занимается высокотехнологичными услугами, полностью может вести бизнес в онлайне, то для такой компании подойдет диджитал-банк без отделений, который контактирует с клиентами через мобильное приложение и обеспечивает высокую скорость оформления документов и принятия решений. Цена ошибки при выборе такого способа обслуживания невелика: можно попробовать один тарифный план, потом перейти на другой. Клиент ничего не теряет, используя разные варианты. Тарифы обычно более чем приемлемы, можно тестировать многие сервисы бесплатно.

На этом этапе в работе с банком также важны скорость, упрощенный подход к проверкам регуляторов и минимальные требования к пакету документов для открытия счета.

Если же ваш бизнес связан с оплатой услуг или товаров наличными деньгами, то лучше не терять время и сразу выбрать банк, у которого есть терминалы самоинкассации, либо услуга инкассирования, либо кассы и отделения.

Важно! Присмотритесь к диджитал-банкам с развитым набором онлайн-сервисов для ведения бизнеса, бухгалтерии, с программами информационной поддержки и с максимальной функциональностью электронного банка.

Убедитесь в наличии браузерной версии электронного банка на случай удаления приложения.

Сравните стоимость услуг у нескольких банков.

Протестируйте несколько видов пакетов услуг, чтобы подобрать то, что будет максимально отвечать вашим потребностям.

При отсутствии у выбранного банка какого-то сервиса, необходимого для ведения вашей деятельности, не спешите открывать счет! Обратите внимание на банки, которые смогут предоставить комплекс необходимых сервисов в «одном окне» – это сэкономит ваши время и деньги.

Бизнес растет

Когда ваш бизнес выходит на следующий этап, роста и развития, на первый план выходят вопросы более глубокого погружения компании в отрасль, начинается поиск индивидуальных решений в части финансового обслуживания. Здесь диджитал-банкинг начинает уступать: как правило, когда компания достигает значительных оборотов, более 150 млн рублей в год, усиливается потребность в наземном банкинге (наличии инкассации, офисов), в более глубоких консультациях, появляется потребность в персональном менеджере, который может не только профессионально подобрать продукт, сервис, но и быстро решить нестандартную бизнес-задачу. Некоторые владельцы бизнеса ценят общение с живым человеком – здесь безусловно играет роль и наша ментальность.

Развивающимся компаниям рекомендую обратить внимание на отраслевые предложения банков по направлению расчетно-кассовых услуг (РКО): для логистических компаний, розничной торговли, внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и других.

Помимо отраслевых предложений, важно, чтобы банк предоставлял сопутствующие сервисы, которые будут способствовать росту вашего бизнеса. Это CRM-системы, «безбумажный офис», различные схемы взаимодействия с контрагентами по электронным торговым площадкам, получение электронных ключей – все, что поможет в будущем удобно и быстро совершать операции.

Важно! Выбираем банк, который сделает отраслевые предложения, даст возможность на выгодных условиях использовать пакеты околобанковских сервисов и услуг, окажет услуги наземного банкинга. Оцените стоимость пакетов услуг.

Скорость принятия решений должна оставаться высокой.

Оцениваем наличие и компетенции персонального менеджера.

Проверяем наличие мобильного банка, браузерной версии электронного банка, отделений (с кассой при потребности в кассовых операциях).

Зрелый бизнес

Следующий этап, до которого в нашем банке доходит ежегодно более 10% компаний, когда компания достигает зрелости, формирует вокруг себя холдинг, группу компаний с большой финансовой нагрузкой. Здесь однозначно нужен традиционный банк, который сможет обслуживать холдинг как единое целое, устанавливать индивидуальные тарифы, формировать беспрецедентные предложения, разрабатывать сложные инфраструктурные продукты. У компании появляются несколько отраслевых кураторов (ВЭД, управление пассивами, кредитование, инвестиции и т.п.), которые сопровождают холдинг на протяжении всего времени работы с банком. Это целая команда, которая помогает клиенту и с внешними партнерами, и с организацией всей его финансовой жизни. Здесь возникают большие возможности для формирования дополнительных бизнесов, поиска партнеров и новых рынков.

Важно! Выбираем банк из наиболее надежных банков-лидеров рынка.

Наличие персонального куратора и продуктовой команды обязательно.

Необходим полный спектр банковских и инвестиционных услуг.

Желаю всем предпринимателям и собственникам бизнеса найти ваш банк ­­­– надежного, профессионального финансового партнера ­– и вырасти в успешную, процветающую компанию.