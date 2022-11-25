Правовое сопровождение бизнеса: можно ли сэкономить

Какой бы характер это взаимодействие не имело (контроль, сотрудничество, обеспечение деятельности и т. д.), всегда требуются знания разных законов, постановлений, правил. Понятно, что этими знаниями обладает только юрист как специалист по законодательству.

Получается, что юрист нужен всем и всегда. А сейчас, когда все очень быстро, а иногда очень существенно меняется, юридическая поддержка особенно актуальна.

С другой стороны, любая производственная компания всегда стремится увеличить прибыль и снизить расходы. Один из самых распространенных и бюджетных способов снижения затрат – экономия ресурсов организации. И замена штатных сотрудников услугами аутсорсинговых компаний является одним из способов сэкономить.

Многие крупные компании не берут работников в штат, а заключают договоры со специализированными организациями, которые комплексно оказывают широкий спектр услуг.

Если посчитать расходы на одного штатного юриста в Москве со средней заработной платой в 2022 в сумме 75 000 рублей (плюс отчисления в разные фонды) и расходы на абонентское юридическое сопровождение компании в сумме от 25 000 рублей, то становится очевидно, что дешевле не иметь юриста в штате, а заключить договор на оказание юридических услуг.

Кроме собственно стоимости услуг, экономия в данном случае имеет место и в связи с тем, что консалтинговые компании не «ходят» на больничный и в отпуск, не «опаздывают» и не «сидят» в рабочее время в социальных сетях.

Заключение договора на правовое сопровождение организации также позволит сэкономить на содержании рабочего места, приобретении различных необходимых для работы программных продуктов и баз данных.

А еще необходимо учесть, что юридическое сопровождение бизнеса основано на комплексном подходе к решению вопросов и возможности использовать опыт и знания целого коллектива юристов-профессионалов.

Это означает:

оперативность – всегда найдется свободный юрист, который без промедления поможет заказчику решить текущие вопросы;

– всегда найдется свободный юрист, который без промедления поможет заказчику решить текущие вопросы; стабильность – на запрос заказчика всегда будет кому ответить;

– на запрос заказчика всегда будет кому ответить; высокое качество помощи – команда консалтинговой компании имеет в штате опытных юристов, специализирующихся в разных отраслях права.

Получается, что юридическое сопровождение организации – это современный инструмент, способный не только обеспечить полный набор необходимых компании действий, но и существенно повысить качество юридической поддержки при сокращении расходов на это.

Специалисты ООО «МКПЦН-Консультант» помогут использовать этот инструмент максимально эффективно. Высокая квалификация юристов компании разной специализации позволит:

минимизировать риски нарушения требований законодательства

исключить или уменьшить риски споров с контрагентами, потребителями, работниками, контролирующими органами

в случае возникновения конфликтных ситуаций – успешно разрешать их

Очевидным преимуществом ООО «МКПЦН-Консультант» является то, что при исполнении запросов заказчиков имеется возможность оперативно привлечь налоговых консультантов и урегулировать ситуацию с учетом оптимальных налоговых решений.