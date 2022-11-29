Как выявить и снизить налоговые риски

В поле зрения налоговых органов попадают в первую очередь компании, которые используют незаконные схемы налоговой оптимизации как способ снижения налоговой нагрузки предприятия. Инспектор вызывает налогоплательщика для дачи показаний, задает вопросы по возможной взаимосвязи с сомнительными компаниями, анализирует правомерность вычета НДС.

Налогоплательщиков, у которых инспектор нашел разрыв вычета НДС по цепочке контрагентов, вносят в так называемый Федеральный реестр выгодоприобретателей (ФРВ) как потенциальных выгодоприобретателей от неправомерного применения вычетов по НДС.

Налоговики уже давно к налоговому контролю подходят на основе риск-ориентированного подхода. Это означает, что ФНС проверяет не всех налогоплательщиков подряд. В поле зрения попадают только те организации, которые соответствуют определенным критериям, например, допускают искажение при налоговом учете обязательств.

Так, ФНС выпустила письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, в котором привела рекомендации по выявлению и доказыванию злоупотреблений со стороны налогоплательщиков. В этом же письме даны указания, как инспекторы должны выявлять фиктивных контрагентов и доказывать, что сделки совершены исключительно с целью снижения налогов.

К примеру, даже если ваша финансово-хозяйственная деятельность будет соответствовать ст. 54.1 НК, которая содержит основные принципы определения границ допустимости налоговой оптимизации, но при этом вы будете игнорировать требования, не ходить на комиссии, то проверки не миновать.

Поэтому очень важно правильно организовать на предприятии налоговых рисков бизнеса.

Следите за налоговой нагрузкой

Показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки по годам содержатся в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (приложения № 3 и 4), а среднеотраслевую заработную плату по отраслям и субъектам РФ можно посмотреть на сайте Росстата. Если показатели вашей налоговой нагрузки будут сильно отличаться от среднеотраслевых и это будет происходить в течение нескольких налоговых периодов, то проверка не за горами.

Очень важно также грамотно организовать работу с требованиями налоговых органов.

С одной стороны, не стоит бояться защищать свои права, например, отказывать в представлении документов, если требование налогового органа неправомерно, с другой – не следует конфликтовать с налоговым органом и, если это в ваших интересах, представлять документы. Здесь нужна золотая середина.

Требования налоговых органов о представлении вообще не следует игнорировать, потому что на основании ваших пояснений формируется мнение о проведении проверки. Отсутствие ответа на пояснение или нежелание исправлять ошибки в учете (какими бы малозначительными они ни были) создают риски появления новых претензий со стороны налоговых органов.

Именно таких налогоплательщиков контролирующие органы анализируют более тщательно.

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