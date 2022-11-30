Налоги, взносы, пошлины

Консультации по налогообложению и налоговому учету

Мир не стоит на месте, меняется и налоговый и бухгалтерский консалтинг. Сегодня не нужно записываться на прием к налоговому консультанту, ждать в очереди. К счастью, это уходит в прошлое.

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Консультации по налогообложению и налоговому учету
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все больше компаний предлагают потребителям дистанционные формы взаимодействия.

МКПЦН-Консультант всегда идет навстречу клиентам, которые, с одной стороны, уже привыкли работать удаленно, с другой – не хотят тратить время на дорогу до нашего офиса.

При этом дистанционная форма никак не хуже офлайн, она также позволяет обмениваться документами, мнениями и вопросами. Специалист может ознакомиться с информацией, которую получил в электронном виде.

Технические вопросы, возникающие в ходе дистанционного взаимодействия, уже успешно решены IT-подразделением МКПЦН-Консультант. Современные технологии и уровень организационного обеспечения позволяют комфортно взаимодействовать в онлайн-формате с нашими клиентами.

Внедренные технологии обеспечивают высокий уровень информационной безопасности. Конфиденциальность клиента – один из наших приоритетов.

Также мы успешно пользуемся возможностями банковского обслуживания в онлайн-формате, которые позволяют оперативно рассчитаться за консультацию и максимально быстро приступить к решению задач клиента.

Консалтинговые компании, которые не хотят терять клиентов, модернизируют работу по предоставлению консультаций по налогам юридических лиц.

Зачастую у клиента возникают вопросы, так сказать, в процессе, например, при заполнении налоговой декларации или иной отчетности, и требуется оперативная реакция соответствующего специалиста, чтобы клиент мог получить ответ и тут же вернуться к другим задачам, не отвлекаясь надолго на получение консультации.

Поэтому на современном этапе очень важно, чтобы реакция на запрос клиента осуществлялась в течение 10-15 минут.

Специалисты МКПЦН-Консультант обладают опытом в данной сфере и готовы оказать полный комплекс услуг, включая: консультаций по налогообложению юридических лиц и ИП. В компании обеспечена техническая возможность моментального отклика на запрос клиента.

Мы уже ввели практику формирования чата проекта консультации или абонентского обслуживания клиента. В чате специалисты МКПЦН-Консультант после запроса клиента могут в течение 10-15 минут приступить к консультации.

Больше не нужно ждать 1-2 дня, пока вопрос будет взят в работу, и несколько дней для подготовки ответа. В чате другие сотрудники компании клиента, а также консалтинговой компании могут видеть ответы на запросы других лиц и использовать их в своей деятельности, что позволяет уйти от дублирования при консультации и максимально эффективно помогать клиенту.

Все эти возможности внедрены компанией МКПЦН-Консультант и позволяют обеспечить высокие стандарты предоставления налоговых консультаций для юридических лиц, консультаций по налогам для ИП, консультаций по бухгалтерии.

Как может быть оказана услуга МКПЦН-Консультант:

  • в нашем офисе – офлайн;
  • дистанционно – онлайн;
  • с помощью онлайн-чата, созданного специально для клиента и специалистов МКПЦН-Консультант.

 

МКПЦН-Консультант
МКПЦН-Консультант
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