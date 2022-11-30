Как написать возражения на акт налоговой проверки

За этот месяц нужно проделать определенную работу: изучить акт, сформировать позицию, изложить ее и, собственно, подать возражения. Никто не будет вас ждать и давать дополнительное время.

При проведении налогового контроля чаще налоговые органы предъявляют в основном однотипные претензии к деятельности налогоплательщика. Это могут быть претензии, связанные с взаимодействием с техническими компаниями (фирмами-однодневками).

О формальном характере деятельности контрагента свидетельствуют определенные факты:

руководитель контрагента при допросе отказался от участия в деятельности организации;

руководитель, учредитель контрагента являются массовыми;

контрагент не находится по адресу регистрации, чаще всего этот адрес массовый;

контрагент не несет расходы, связанные с реальной хозяйственной деятельностью;

не проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента и др.

При обнаружении этих фактов налоговики не преминут включить их в акт.

С введением в Налоговый кодекс статьи 54.1 налоговики все чаше предъявляют претензии, связанные с искажением фактов хозяйственной деятельности или их не отражением. Примеры таких претензий можно найти в письме ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, это может быть, например, неправомерное использование налоговых льгот, не отражение налогоплательщиком дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и др.

Очень часто в актах встречаются выводы, связанные с дроблением бизнеса, в последнее время это одна из наиболее часто встречающихся претензий налоговых органов.

Против аргументации, содержащейся в акте, можно и нужно возражать. Стратегия будет зависеть от сведений, отраженных в акте.

При наличии претензий к контрагентам следует апеллировать к реальности хозяйственных операций, обосновывать наличие деловой цели.

При оспаривании искажений, в том числе дробления бизнеса, следует доказывать, что они обусловлены разумными экономическими причинами и не преследовали единственной цели – ухода от налогообложения.

ФНС России неоднократно обращала внимание территориальных налоговых органов на недопустимость формального подхода при проведении мероприятий налогового контроля. Однако сотрудники налоговых органов довольно часто подходят формально к составлению акта как формы налогового контроля. Не стесняйтесь пользоваться ошибками инспектора.

Оспорить акт налоговой проверки на стадии возражений в досудебном порядке без соответствующего опыта и навыков – задача из разряда недостижимых.

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