Налоговые проверки

Как написать возражения на акт налоговой проверки

После того как вы получили акт налоговой проверки как результат налогового контроля, у вас есть месяц для составления и подачи возражения в налоговую инспекцию.

Версия для печати
Как написать возражения на акт налоговой проверки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За этот месяц нужно проделать определенную работу: изучить акт, сформировать позицию, изложить ее и, собственно, подать возражения. Никто не будет вас ждать и давать дополнительное время.

При проведении налогового контроля чаще налоговые органы предъявляют в основном однотипные претензии к деятельности налогоплательщика. Это могут быть претензии, связанные с взаимодействием с техническими компаниями (фирмами-однодневками).

О формальном характере деятельности контрагента свидетельствуют определенные факты:

  • руководитель контрагента при допросе отказался от участия в деятельности организации;
  • руководитель, учредитель контрагента являются массовыми;
  • контрагент не находится по адресу регистрации, чаще всего этот адрес массовый;
  • контрагент не несет расходы, связанные с реальной хозяйственной деятельностью;
  • не проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента и др.

При обнаружении этих фактов налоговики не преминут включить их в акт.

С введением в Налоговый кодекс статьи 54.1 налоговики все чаше предъявляют претензии, связанные с искажением фактов хозяйственной деятельности или их не отражением. Примеры таких претензий можно найти в письме ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, это может быть, например, неправомерное использование налоговых льгот, не отражение налогоплательщиком дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и др.

Очень часто в актах встречаются выводы, связанные с дроблением бизнеса, в последнее время это одна из наиболее часто встречающихся претензий налоговых органов.

Против аргументации, содержащейся в акте, можно и нужно возражать. Стратегия будет зависеть от сведений, отраженных в акте.

При наличии претензий к контрагентам следует апеллировать к реальности хозяйственных операций, обосновывать наличие деловой цели.

При оспаривании искажений, в том числе дробления бизнеса, следует доказывать, что они обусловлены разумными экономическими причинами и не преследовали единственной цели – ухода от налогообложения.

ФНС России неоднократно обращала внимание территориальных налоговых органов на недопустимость формального подхода при проведении мероприятий налогового контроля. Однако сотрудники налоговых органов довольно часто подходят формально к составлению акта как формы налогового контроля. Не стесняйтесь пользоваться ошибками инспектора.

Оспорить акт налоговой проверки на стадии возражений в досудебном порядке без соответствующего опыта и навыков – задача из разряда недостижимых.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к экспертам МКПЦН-Консультант, которые:

 

МКПЦН-Консультант
МКПЦН-Консультант
Планируй свою высоту!

Исполнительное производство

✂️ С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии

Ограничения на удержание из пенсии более 20% больше нет. Его отменили. Теперь действуют общие нормы закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ. У должника, в том числе пенсионера, можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%.

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.

Обзоры для бухгалтера

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Большинство российских компаний обязаны удерживать и перечислять в бюджет налоги с доходов, выплачиваемых сотрудникам. Время от времени государство вносит изменения в порядок расчета и уплаты налога, а также - заполнения отчетных форм. В статье расскажем какие нововведения по НДФЛ вступят в силу с января 2023 года.

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Мероприятия

Разместить
Кадровый учет

🔥 В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора

Минтруд и Роструд, который ему подчиняется, разошлись во мнениях относительно записи в трудовую книжку мобилизованных сотрудников. Роструд говорит, что запись о приостановке нужна, Минтруд говорит – не нужна.

Читать еще