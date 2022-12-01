Программы господдержки для вашего бизнеса

К таким отраслям относятся: сельское хозяйство, культура, гостиничный бизнес, общественное питание, информационные технологии (постановление Правительства от 10.03.2022 № 337).

Перечень мер государственной поддержки достаточно объемный, акцентируем самые значимые из них.

Льготное кредитование

Предусматривает выдачу кредитов по льготным ставкам (постановление от 16 августа 2022 года № 1420). Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты, деньги можно будет тратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Однако у подобных программ ограниченный бюджет и воспользоваться предложением успевают не все желающие. Причина упущенной возможности кроется в банальном отсутствии времени на изучение всех мер господдержки, подбор индивидуальных условий кредитования и специалиста в штате, который умеет составлять и подавать документы. А нанимать таких сотрудников далеко не каждому малому бизнесу под силу.

Помочь выбрать пакет мер господдержки призвано «Налоговое планирование», при котором учитываются особенности направленности бизнеса, проводится анализ бизнес-процессов, подбираются индивидуальные условия под льготное кредитование, изучаются дополнительные меры господдержки.

Налоговые льготы

Одной из самых значимых налоговых льгот стало введение ставки НДС 0% для гостиниц и иных объектов туристической индустрии для отдельных видов услуг (закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В частности, эта мера поддержки гостиничного бизнеса, введенная в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет действовать пять лет с момента ввода в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) туристических объектов – гостиниц и иных средств размещения.

Однако срок применения нулевой ставки ограничен и различается для разных организаций.

Специалисты департамента консалтинга МКПЦН-Консультант готовы проконсультировать по вопросам, возникающим в связи с применением ставки НДС 0%, вот некоторые из них:

Применяется ли ставка НДС 0% ко всем услугам, включенным в цену?

Есть ли возможность вычета НДС с авансов, полученных до 01.07.2022, если услуги по проживанию фактически оказываются после 01.07.2022?

Как пробивать кассовые чеки при раздельном учете с 01.07.2022?

Приостановление проверок

В 2023 году не будут проводить плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса (постановление Правительства № 1743 от 01.10.2022).

В то же время до конца 2022 года постановлением от 10.03.2022 № 336 предусмотрен запрет на проведение плановых проверок бизнеса.

Однако не стоит забывать, что запрет установлен только на плановые проверки, моратория на проведение выездных налоговых проверок в 2022 году не вводилось, уточняет Минфин (письмо от 15.06.2022 № 03-02-07/56732). Исключение составляет только приостановление выездных проверок аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, до 03.03.2025 включительно (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

Ориентироваться во всех изменениях государственной поддержки без помощи профессионалов может быть довольно затруднительно, требуются определенные навыки, знания, время, дополнительные специалисты в компании.

Эксперты МКПЦН-Консультант помогут выбрать пакет мер господдержки и проконсультируют на всех этапах.

Очевидным преимуществом МКПЦН-Консультант является то, что при исполнении запросов заказчиков могут быть оперативно привлечены налоговые консультанты и специалисты в области юриспруденции.