Кто должен применять профстандарты. Этапы внедрения

Какова процедура внедрения профстандартов в организации?

Трудовое законодательство предусматривает понятие «профессиональный стандарт» – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции (ст. 195.1 Трудового кодекса).

Такая характеристика в зависимости от трудовой функции включает в себя в том числе:

наименование должности;

требования к образованию и обучению;

требования к опыту практической работы;

особые условия допуска к работе.

То есть профстандарты – это перечень знаний, навыков и опыта, которые необходимы сотруднику, чтобы работать в определенной должности.

«Являются ли профстандарты обязательными для применения?» – главный вопрос, который интересует всех.

Это действительно очень важно понимать, так как неприменение обязательных профстандартов грозит работодателю административными штрафами (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к двум нормам ТК.

Если в соответствии с ТК, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или соответствующим положениям профессиональных стандартов (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Если ТК, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями (ч. 1 ст. 195.3 ТК).

Как видно из положений закона, критериями обязательности применения профстандартов являются:

необходимость предоставления работнику льгот и гарантий; наличие в каком-то специальном нормативном акте требований к квалификации.

Примером первого случая являются педагогические работники, которым трудовое законодательство предоставляет сокращенное рабочее время, удлиненные дополнительные отпуска, право на длительный отпуск и т. д. (ст. 333-335 ТК).

Ко второму случаю относится, например, главный бухгалтер, работающий в определенных экономических субъектах. Согласно ст. 7 закона «О бухгалтерском учете» главный бухгалтер должен:

иметь высшее образование ;

; иметь стаж работы , связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита – не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита – не менее пяти лет из последних семи календарных лет; не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.

Во всех иных случаях профстандарты только ориентир.

Сейчас все больше специалистов склоняется к тому, что на профстандарты нужно «смотреть» при:

формировании требований к образованию, опыту, навыкам сотрудников;

разработке должностной инструкции;

установлении системы оплаты труда;

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов.

Внедрение профессиональных стандартов в организации поможет: грамотно определять названия должностей;

функции, связанные с исполнением рабочего процесса;

выставлять разумные требования к их квалификации, опыту, образованию.

Все это необходимо для выработки правильной кадровой политики и системы менеджмента.

То есть профстандарты, по сути, выступают фундаментом, позволяющим работодателю находить точки опоры при построении естественных рабочих процессов в коллективе, более эффективно строить свою работу.

Разработка профессиональных стандартов контролируется Минтрудом России.

Введение профстандартов реализуется отдельно по каждой должности. Список разработанных профстандартов достаточно широк, но не охватывает все существующие профессии и должности.

Наиболее часто работодатели применяют следующие профстандарты:

Полный список профстандартов можно найти на сайте Минтруда в реестре профессиональных стандартов.

Этапы внедрения

Этап 1. Формирование рабочей группы

Если организация самостоятельно обеспечивает внедрение профессиональных стандартов, то первоначально необходимо издать приказ об этом, включив в него вопросы формирования рабочей группы (комиссии) и утверждения перечня мероприятий.

В рабочую группу могут входить такие сотрудники организации, как кадровики, юристы, экономисты по труду.

Этап 2. Проведение обследования

В рамках реализации мероприятий рабочая группа должна будет определить все должности, имеющиеся в организации, круг должностных обязанностей сотрудников по данным должностям, определиться с тем, по каким должностям применение профстандартов является обязательным, и подобрать по указанным сведениям профстандарты, которые будут внедряться.

Затем конкретно по каждой должности нужно будет провести анализ соответствия наименования должности конкретного работника, его квалификации требованиям профстандарта.

Этап 3. Оформление результатов деятельности рабочей группы

По завершении мероприятий рабочая группа формирует отчет по применению профстандартов. Такой отчет должен содержать выводы о соответствии или несоответствии работников требованиям профстандартов по занимаемым ими должностям.

Этап 4. Реализация плана мероприятий по итогам внедрения профстандартов

В процессе внедрения профстандартов у работодателя может возникнуть необходимость приведения ряда документов в соответствие с профстандартами (например, должностные инструкции или штатное расписание).

По некоторым работникам может возникнуть необходимость повышения их квалификации.

Вместо обучения можно провести аттестацию работников на предмет выявления их соответствия требованиям внедряемых профстандартов. Проведение такой процедуры должно регламентироваться специальными локальными нормативными актами, в которых должны быть указаны сроки, порядок, цели и задачи проведения аттестации и прочие данные, относящиеся к аттестации.

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Внедрение профстандартов позволит оптимизировать кадровый потенциал организации и обозначить ориентиры для выстраивания кадровой политики.