ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

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Сложности в практике применения ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как показала наша практика, бухгалтеры сталкиваются с отсутствием разъяснений при применении многих ключевых моментов ФСБУ, которые очень важны для правильного учета, а теоретическое описание бухгалтерских проводок и расчетов не всегда применимо в реальной хозяйственной деятельности предприятий.

Вот неполный перечень вопросов, которые нужно учесть в учетной политике и при ведении бухгалтерского учета в связи с принятием ФСБУ 25/2018:

  • установить правила квалификации объектов как объектов аренды;
  • закрепить порядок определения срока аренды и ставки дисконтирования;
  • деление договоров на финансовую и оперативную аренду (для арендодателя).

ФСБУ 25/2018 направлен на сближение РСБУ и МСФО. При применении ФСБУ 25/2018 приходится обращаться к МСФО 16 «Аренда», но нет внятных разъяснений, в каком объеме можно это делать.

ФСБУ 25/2018 является одним из самых сложных для применения бухгалтерской службой предприятия.

Также немало вопросов возникло при введении ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

При переходе на положения ФСБУ 6/2020 организации следует соблюдать баланс между налоговым риском и налоговой нагрузкой в части налога на имущество, так как некоторые аспекты нового стандарта влияют на его расчет.

Бухгалтеру предложено самому организовывать учет, если он не хочет образования расхождений, например, самостоятельно установить стоимостные ограничения.

В преддверии подготовки годовой отчетности за 2022 год перед бухгалтером наиболее остро стоит вопрос методологической поддержки и практической помощи при переходе на новые ФСБУ, в получении ответов и комментариев в части применения требований стандартов в реальных ситуациях.

Специалисты МКПЦН-Консультант уже наработали широкую практику применения новых ФСБУ и готовы оказать вам содействие в подготовке отчетности, учетной политики, составить методику применения ФСБУ индивидуально для вас.

В качестве методологической поддержки своих клиентов мы приступили к созданию тематической рубрики в виде вопросов и ответов по практическому применению ФСБУ, которую планируем регулярно пополнять ответами на новые вопросы. Ознакомиться с рубрикой можно:

 

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