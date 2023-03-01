Налоговые проверки

Налоговая проверка: сдавать ли уточненную декларацию, когда составлен акт

Зачастую в ходе выездной налоговой проверки налогоплательщику необходимо сдать уточненную декларацию. При этом возникает вопрос: если подана уточненная декларация, учтут ли органы осуществления налогового контроля результаты уточнений при вынесении решения по результатам выездной налоговой проверки?

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Налоговая проверка: сдавать ли уточненную декларацию, когда составлен акт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ранее складывалась практика, что уточненная декларация, поданная после составления акта проверки, но до вынесения решения по проверке, в основном, учитывалась налоговым органом в решении.

Суды выносили решения в пользу налогоплательщика, указывая на то, что налоговый орган обязан учесть уточненную декларацию, если она подана до окончания проверки (п. 9.1 ст. 88 НК). Моментом окончания является вынесение решения, а не день составления акта проверки (определение ВАС № ВАС-247/11 от 23.03.2011).

Подавая уточненную декларацию после даты акта проверки, можно было рассчитывать, что ее учтут при вынесении решения по проверке (постановление ФАС Московского округа по делу № А40-68918/11-129-295, А40-6180/12-99-34).

В настоящий момент практика меняется: налоговый орган вправе учесть данные уточненных налоговых деклараций после составления акта выездной проверки, но не обязан этого делать!

Существует риск, что уточненную декларацию, поданную после составления акта выездной проверки, налоговый орган проигнорирует при вынесении решения (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А05-1943/2022).

При подаче уточненной декларации после составления акта налоговый орган имеет право на проведение мероприятий налогового контроля, которые обеспечат подтверждение правильности поданных уточненных деклараций:

Подводя итоги: подача уточненных налоговых деклараций в ходе проведения выездных налоговых проверок для отражения обоснованных корректировок и их учета в результатах проверки не теряет смысла. Однако уточненные декларации за периоды, по которым проводится выездная налоговая проверка, следует подавать заранее и в любом случае до момента составления акта.

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Налоговые проверки

Налоговая проверка: сдавать ли уточненную декларацию, когда составлен акт

Зачастую в ходе выездной налоговой проверки налогоплательщику необходимо сдать уточненную декларацию. При этом возникает вопрос: если подана уточненная декларация, учтут ли органы осуществления налогового контроля результаты уточнений при вынесении решения по результатам выездной налоговой проверки?

Налоговая проверка: сдавать ли уточненную декларацию, когда составлен акт
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