Бухгалтерский учет

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»

Законодательство о бухгалтерском учете предусматривает два метода признания выручки: по завершении выполненного обязательства или по мере готовности.

Версия для печати
По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В данной статье мы расскажем, по каким контрактам компании могут признавать выручку «по мере готовности».

Напомним, что в обязательном порядке признавать выручку методом «по мере готовности» должны организации, являющиеся подрядчиками (субподрядчиками) по договорам строительного подряда (п. 1 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»).

Однако в хозяйственной деятельности других организаций могут возникать ситуации, в которых для целей бухгалтерского учета применяется метод признания выручки «по мере готовности».

Предположим, компания изготавливает и поставляет сложное оборудование, создаваемое по индивидуально разработанным техническим параметрам (чертежам). Таким образом, альтернативная поставка оборудования (другим покупателям) невозможна. При этом срок изготовления занимает длительный период. Можно ли использовать метод признания выручки «по мере готовности»?

ПБУ 9/99 «Доходы организации» позволяет организациям признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции. Данный метод может использоваться, если существует возможность определить меру готовности работы, услуги, изделия. При этом ПБУ 9/99 не раскрывает характер таких работ, услуг, продукции и продолжительность самого длительного цикла.

В то же время принципы, которые отражают информацию о моменте возникновения выручки по договорам с покупателями, установлены в МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (пункт 35). Для этого должно выполняться любое из следующих условий:

  1. покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с выполнением исполнителем своей обязанности по мере ее выполнения;

  2. в процессе исполнения создается (улучшается) актив, контроль над которым покупатель получает по мере его создания (улучшения);

  3. выполнение обязанности приводит к созданию актива, который исполнитель не сможет использовать для альтернативных целей (например, поставить другому покупателю).

Вопрос признания в бухгалтерском учете организации выручки от продажи продукции с длительным циклом методом «по мере готовности» также рассматривался Фондом «БМЦ». Специалисты фонда делают вывод о том, что использование метода «по мере готовности» позволяет в полной мере реализовать принцип начисления, поскольку доход отражается в том периоде, когда он экономически возник, а не когда стороны оформили завершение договорных отношений (рекомендация Р-47/2014-ОК Маш «Выручка от продажи продукции с длительным циклом изготовления»).

Таким образом, метод признания выручки «по мере готовности» применим не только к договорам строительного подряда, но и к любым договорам с длительным циклом, учитывая особенности признания доходов, установленные ПБУ 9/99.

В ходе финансово-хозяйственной деятельности компании часто сталкиваются с необходимостью решения сложных вопросов, связанных с бухгалтерским учетом. ООО «МКПЦН-Консультант» – одна из ведущих российских компаний в сфере оказания консультационных услуг в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Наши специалисты готовы в кратчайшие сроки оказать вам качественную и профессиональную консультационную поддержку при решении нестандартных задач.

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8KAnVv

МКПЦН-Консультант
МКПЦН-Консультант
Планируй свою высоту!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Взносы на травматизм

Как считать взносы на травматизм в 2023 году

Размер страховых взносов на травматизм зависит от нескольких факторов: основного вида деятельности, наличия в штате работников с инвалидностью, необлагаемых выплат в пользу сотрудников, скидок и надбавок к тарифу.

Как считать взносы на травматизм в 2023 году
Операторы ЭДО

Уже можно обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов

С 1 марта компании могут формировать, подписывать и обмениваться электронными перевозочными документами через специальных операторов, включенных в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»

Законодательство о бухгалтерском учете предусматривает два метода признания выручки: по завершении выполненного обязательства или по мере готовности.

По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»
Право

Как оформить доли по материнскому капиталу

При приобретении жилья с оплатой маткапиталом возникает обязанность выделения в праве собственности на приобретенную недвижимость долей всем: как совершеннолетним, так и несовершеннолетним членам семьи.

Как оформить доли по материнскому капиталу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа

Режим рабочего времени в организации устанавливает руководство компании и утверждает в правилах трудового распорядка либо прописывает в трудовых договорах. Кроме того, изменить график работы без согласования с работником можно только при проведении в компании организационных и технологических изменений. В остальных случаях нужно договариваться.

Как менять график работы в организации, чтобы не было штрафа
УСН

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек

В какой срок организациям и ИП нужно заплатить налог по УСН за 2022 год? Как заполнить платежное поручение: «по-старому» или нужно перечислять «упрощенный» налог на единый налоговый счет (ЕНС)? Какие КБК следует указывать при уплате? Потребуется ли после уплаты подавать в ИФНС уведомление с расшифровкой?

УСН за 2022 год: срок, порядок уплаты и образцы платежек
Читать еще