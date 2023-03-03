По каким контрактам выручка в бухгалтерском учете может признаваться «по мере готовности»

В данной статье мы расскажем, по каким контрактам компании могут признавать выручку «по мере готовности».

Напомним, что в обязательном порядке признавать выручку методом «по мере готовности» должны организации, являющиеся подрядчиками (субподрядчиками) по договорам строительного подряда (п. 1 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»).

Однако в хозяйственной деятельности других организаций могут возникать ситуации, в которых для целей бухгалтерского учета применяется метод признания выручки «по мере готовности».

Предположим, компания изготавливает и поставляет сложное оборудование, создаваемое по индивидуально разработанным техническим параметрам (чертежам). Таким образом, альтернативная поставка оборудования (другим покупателям) невозможна. При этом срок изготовления занимает длительный период. Можно ли использовать метод признания выручки «по мере готовности»?

ПБУ 9/99 «Доходы организации» позволяет организациям признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции. Данный метод может использоваться, если существует возможность определить меру готовности работы, услуги, изделия. При этом ПБУ 9/99 не раскрывает характер таких работ, услуг, продукции и продолжительность самого длительного цикла.

В то же время принципы, которые отражают информацию о моменте возникновения выручки по договорам с покупателями, установлены в МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (пункт 35). Для этого должно выполняться любое из следующих условий:

покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с выполнением исполнителем своей обязанности по мере ее выполнения; в процессе исполнения создается (улучшается) актив, контроль над которым покупатель получает по мере его создания (улучшения); выполнение обязанности приводит к созданию актива, который исполнитель не сможет использовать для альтернативных целей (например, поставить другому покупателю).

Вопрос признания в бухгалтерском учете организации выручки от продажи продукции с длительным циклом методом «по мере готовности» также рассматривался Фондом «БМЦ». Специалисты фонда делают вывод о том, что использование метода «по мере готовности» позволяет в полной мере реализовать принцип начисления, поскольку доход отражается в том периоде, когда он экономически возник, а не когда стороны оформили завершение договорных отношений (рекомендация Р-47/2014-ОК Маш «Выручка от продажи продукции с длительным циклом изготовления»).

Таким образом, метод признания выручки «по мере готовности» применим не только к договорам строительного подряда, но и к любым договорам с длительным циклом, учитывая особенности признания доходов, установленные ПБУ 9/99.

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