Новый взгляд на форс-мажор

Большинство предпринимательских договоров содержат условия о форс-мажоре. Но до недавнего времени мало кто действительно пользовался этими положениями договора.

Опыт работы специалистов ООО «МКПЦН-Консультант» с договорами клиентов в рамках юридического сопровождения деятельности компаний показывает, что большинство предпринимателей неправильно понимают или вообще не понимают, что можно считать форс-мажором, какие последствия он влечет и что нужно сделать, чтобы эти последствия возникли.

О форс-мажоре как о непреодолимой силе «вспомнили» в период пандемии коронавируса, когда стало невозможно или затруднительно исполнять договорные обязательства огромному количеству организаций и индивидуальных предпринимателей.

В текущей ситуации специальная военная операция, санкции и мобилизация стали предметом обсуждения возможности применения условий о форс-мажоре.

По утверждениям вице-президента Торгово-промышленной палаты Вадима Чубарова, с 2020 года в ТПП поступило порядка 40 тысяч обращений от представителей бизнеса с просьбой засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы, а после 24 февраля 2022 г. этот институт изменился кардинально.

То есть форс-мажорные условия договоров в новых реалиях приобретают все большую актуальность.

Что же это такое – форс-мажор?

Сущность сленгового термина «форс-мажор» закреплена в п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса.

Согласно данной норме форс-мажор – это обстоятельства, которые одновременно являются чрезвычайными и непредотвратимыми при определенных условиях.

Из определения следует, чтобы форс-мажор имел юридическую силу, он должен одновременно соответствовать двум характеристикам:

Чрезвычайность. Непредотвратимость.

Что же эти характеристики означают?

Чрезвычайность предполагает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является необычным.

Непредотвратимость означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Давая такое определение, законодатель не предусмотрел какого-то закрытого перечня обстоятельств, которые отвечают указанным характеристикам и являются форс-мажорными. При рассмотрении спора в суде каждое обстоятельство оценивается индивидуально, относительно конкретной ситуации, с учетом имеющихся фактов.

Например, индивидуальный предприниматель заключил договор поставки ноутбуков после начала проведения специальной военной операции. В указанные в договоре сроки он поставить оборудование не смог. В судебном разбирательстве он объяснил, что СВО является форс-мажором, из-за которого он не смог исполнить обязательство. Суд с такой позицией не согласился, указав, что данное обстоятельство наступило до заключения договора и всем сторонам было это известно, поэтому непредвиденным (форс-мажорным) не является.

Какие последствия могут вызвать форс-мажоры?

Почему-то большинство предпринимателей считает, что наличие форс-мажорного обстоятельства предоставляет возможность не исполнять договорные обязательства. Однако это совсем не так.

Наводнение, забастовка, военные действия, запретительные меры государств и т. д. всего лишь исключают ответственность за нарушение срока исполнения обязательства, но не снимают необходимость его исполнить, так как автоматического прекращения договора это не повлечет.

Это вытекает из п. 3 ст. 401 ГК. Согласно данной норме лицо, не выполнившее обязательство вследствие форс-мажора, не несет ответственности за его неисполнение, ему не нужно возмещать убытки и платить неустойку за просрочку. Если форс-мажор имеет временный характер, сторона договора может быть освобождена от ответственности на разумный срок, до тех пор, пока обстоятельство, препятствующее исполнению обязательства по договору, не будет устранено.

В данном случае сторона, которая должна исполнить определенное обязательство (поставить товар, выполнить работу, оплатить цену договора и т. п.), вправе требовать от другой стороны изменения или даже расторжения договора. Все зависит от того, как последствия форс-мажора сформулированы в договоре.

Что нужно учитывать при согласовании условий договора о форс-мажоре

В договоре обязательно должна быть прописана обязанность стороны уведомить своего контрагента о наступлении чрезвычайных обстоятельств, которые делают невозможным или затруднительным исполнение определенного обязательства.

Это важно! Наличие такого пункта в договоре позволит исключить сложности в отстаивании своей позиции в суде в случае возникновения спора.

Рекомендуется также согласовать срок уведомления.

Для того чтобы избежать судебной волокиты, связанной с расторжением договора в связи с возникновением форс-мажора, необходимо в договоре предусмотреть право на односторонний отказ от договора, что повлечет его прекращение просто на основании уведомления должника.

Включение корректно и полно сформулированных условий о форс-мажоре в договор позволит защитить организацию от непредвиденных рисков и в случае их возникновения получить материальную компенсацию.

Специалисты ООО «МКПЦН-Консультант» имеют большой опыт в договорной работе: выявят недостатки ваших договоров, разработают договоры с работающими, проверенными практикой условиями о форс-мажоре, помогут разобраться с сущностью форс-мажора, в целом обеспечат полное юридическое сопровождение деятельности вашей компании.

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