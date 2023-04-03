Где и как получить информацию для создания резервов

Требование стандарта

Федеральный стандарт бухучета для госсектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» утвержден приказом Минфина от 30.05.2018 № 124н (далее – стандарт № 124н). В государственных и муниципальных учреждениях его применяют с 1 января 2020 года.

Бухгалтер должен применять стандарт № 124н, если иное не установленодругими федеральными стандартами бухучета для организаций госсектора, единой методологией бюджетного учета и бюджетной отчетности, которая предусмотрена в соответствии с бюджетным законодательством и инструкциями по отчетности государственных (муниципальных) учреждений (п. 2 стандарта № 124н).

Другими словами, если у бухгалтера возник какой-то вопрос по учету резервов, то ответ на него он ищет сначала в других ФСБУ и инструкциях по учету и отчетности, а если его не находит, то в стандарте № 124н.

Стандарт № 124н не применяется в отношении (п. 4 стандарта):

Публичных нормативных обязательств, за исключением обязательств по выплатам, которые осуществляются в результате реструктуризации деятельности. Обязательств по выплатам физическим лицам в связи с исполнением трудовых функций, за исключением обязательств по выплатам, которые осуществляются в результате реструктуризации деятельности. Обязательств, которые возникают на основании соглашений сторон об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, заключенных в любых предусмотренных для совершения сделок формах, если иное не предусмотрено стандартом № 124н. Затрат, которые планируются к осуществлению исходя из допущения непрерывности деятельности субъекта учета (затраты для продолжения деятельности субъекта учета в обозримом будущем). Резерва под снижение стоимости материальных запасов, резерва по сомнительным долгам и других резервов, формирование и ведение которых регулируются нормативными правовыми актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

То есть данный стандарт имеет весьма ограниченное применение. Его положения действуют только при формировании резервов:

по претензиям, искам;

по реструктуризации;

по гарантийному ремонту;

по убыточным договорным обязательствам;

по демонтажу и выводу основных средств из эксплуатации.

Согласно п. 6 стандарта № 124н создание резерва в бухгалтерском учете – обязанностьучреждения по осуществлению расходов в целях исполнения обусловленного законодательством требования к субъекту учета и (или) публично-правовому образованию физического или юридического лица, иного публично-правового образования, субъекта международного права, с ненаступившим сроком его исполнения (предъявления), имеющей на момент признания расчетно-документальную обоснованную оценку с неопределенным временем (финансовым периодом) исполнения (предъявления) требования.

То есть бухгалтер не может игнорировать требования нормативных документов об отражении в учете соответствующих резервов. Точно так же не могут игнорировать такое требование руководители структурных подразделений и специалисты учреждения, которые должны передавать в бухгалтерию соответствующую информацию.

В методических рекомендациях по применению стандарта № 124н, направленных Минфином в письме от 05.08.2019 № 02-07-07/58716 (далее – методические рекомендации),подробно разобран порядок формирования каждого из указанных выше резервов.

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Положения Инструкции № 157н

Согласно п. 302.1 инструкции № 157н для обобщения информации о состоянии и движении сумм сформированных резервов предназначен счет 40160 «Резервы предстоящих расходов».

В целях равномерного включения расходов на финансовый результат, принимаемых к бухучету с учетом положений стандарта № 124н, бухгалтеры на счете 40160 формируют информацию, в частности, о резервах:

предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки;

возникающих при принятии решения о реструктуризации деятельности учреждения, в том числе создании, изменении структуры (состава) обособленных подразделений учреждения и (или) изменении видов деятельности учреждения, а также при принятии решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;

возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий;

возникающих из условий эксплуатации основных средств, предусмотренных договором (соглашением) о его приобретении (создании, пользовании);

по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов;

по иным обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в случаях, предусмотренных актом учреждения, принятого при формировании его учетной политики.

Обратите внимание, что порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т. д.) устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики. При этом резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был изначально создан.

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

Минфин в письме от 20.05.2015 № 02‑07‑07/28998 пояснил, что резервы создаются в целях формирования полной и достоверной информации об обязательствах учреждения по методу начисления, предусматривающему отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены денежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения, в том числе для расчета налога на прибыль организаций.

В письме Минфин предлагает детализировать счет 40160 «Резервы предстоящих расходов», например, так:

0 401 60 200 Резервы предстоящих расходов 0 401 62 200 Резерв на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы 0 401 62 221 Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по услугам связи 0 401 62 223 Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по коммунальным услугам 0 401 62 225 Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, по работам, услугам по содержанию имущества 0 401 63 200 Резерв по претензионным требованиям и искам 0 401 63 290 Резерв по претензионным требованиям и искам по прочим расходам 0 401 64 200 Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию 0 401 64 211 Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части выплат персоналу 0 401 64 213 Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части оплаты страховых взносов 0 401 64 226 Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части оплаты прочих услуг 0 401 64 290 Резерв на реструктуризацию деятельности, реорганизацию в части прочих расходов

Заметим, что на счете 40160 учреждения могу формировать и другие резервы, в частности, на оплату отпусков. Кроме того, инструкцией № 157н предусмотрен счет 11480 «Резерв под снижение стоимости материальных запасов». Но в рамках этой статьи рассмотрим создание резервов, предусмотренных только стандартом № 124н.

Методические указания по применению первичных документов (утв. приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н) не предусматривают какого-либо учетного документа для сбора информации о резервах. А методические указания по применению электронных форм первичных документов (утв. приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н) предусматривают отражение сведений о резервах предстоящих расходов в Акте о результатах инвентаризации ф. 0510463 (п. 64.55 Методических указания № 61н).

Информация о выявленных отклонениях на счетах учета расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, следует отражать в разделе 2.10 Акта ф. 0510463.

Заметим, что ни в стандарте № 124н, ни в методических рекомендациях, ни в инструкции № 157н Минфин не сказал о самом главном для бухгалтеров: как организовать поступление в бухгалтерию необходимой информации, обосновывающей формирование резервов.

Резерв по претензиям и резерв по реструктуризации

Информация о претензиях и исках, предъявляемых к учреждению, о мероприятиях по реструктуризации, а также об участии в досудебных разбирательствах, как правило, собирается в юридической службе или у штатного юриста. Только юрист может представить в бухгалтерию сведения о шансах учреждения выиграть иск или установить примерную сумму расходов в случае его проигрыша.

Согласно разд. 4.1 методических рекомендаций резерв по претензиям, искам признается на дату получения претензионного требования или на дату уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству. Вот именно эта информация о датах поступления документов, а также о сумме предъявленных исков, должна своевременно поступить в бухгалтерию.

Кроме того, в методических рекомендациях Минфин указал, что учреждение вправе установить особенности признания суммы резерва по претензиям, искам, например, с учетом экспертного мнения собственной юридической службы.

Аналогичная ситуация сложится с формированием резерва по реструктуризации. Согласно разд. 4.2 методических рекомендаций для отражения данного резерва в бухучете бухгалтеру нужна информация:

о дате доведения учреждением основных положений мероприятий по реструктуризации до сведения заинтересованных лиц

и дате начала реализации мероприятий по реструктуризации деятельности.

Также бухгалтеру пригодится и стоимостная оценка обязательств, возникающих вследствие проводимой реструктуризации. Собрать эти данные без помощи юристов и специалистов других служб учреждения, чтобы отразить их в регистрах учета, бухгалтер не сможет.

Резерв по гарантийному ремонту и резерв по убыточным договорным обязательствам

Для получения сведений, необходимых для отражения в бухучете резерва по гарантийному ремонту и резерва по убыточным договорным обязательствам, главному бухгалтеру придется обращаться к службе сбыта или отделу маркетинга или в другое подразделение учреждения, которое отвечает за работу с заказчиками.

В разделе 4.3 методических рекомендаций указано, что резерв по гарантийному ремонту признают в момент передачи работ, услуг, товаров заказчику (покупателю) согласно договору гарантийного ремонта на основании предъявленных заказчиком (покупателем) претензий.

До начала применения Стандарта № 124н такие факты хозяйственной жизни в бухучете не отражались. А с 2020 года соответствующие службы учреждения должны извещать бухгалтерию о дате передачи товаров заказчикам и рассчитывать сумму данного резерва согласно порядку, который должен быть установлен в учетной политике учреждения.

Соответствующий документооборот между бухгалтерией и другими структурными подразделениями учреждения должен быть организован и для формирования резерва по убыточным договорным обязательствам. Такой резерв согласно разд. 4.4 методических рекомендаций в регистрах учета создают на дату подтверждения финансово-экономическим обоснованием убыточности дальнейшего исполнения определенного договора.

Так как бухгалтер не может заранее предвидеть изменение условий исполнения договоров (например, в результате превышения расходов на исполнение обязательств по договору), такую информацию ему должны предоставить соответствующие специалисты, ведущие учет плановых затрат по нему. А к финансово-экономическому обоснованию должен быть приложен и расчет суммы резерва для такого случая. Порядок обмена такой информацией также должен быть предусмотрен в рамках учетной политики учреждения.

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Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации

Согласно разд. 2 методических рекомендаций резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации создается только при наличии в договоре купли-продажи (соглашении) обязательного условия, что при выводе основных средств из эксплуатации субъект учета этого имущества обязан осуществить его демонтаж и восстановить участок, на котором был расположен демонтируемый объект основных средств, либо что такие затраты являются условием использования объекта.

Учреждения бюджетной сферы в силу своей деятельности крайне редко заключают договоры на подобных условиях. Поэтому создание данного вида резерва маловероятно.

Тем не менее в разд. 4, 5 методических рекомендаций содержатся указания о порядке признания в бухгалтерском учете соответствующего резерва – даты и определение суммы. Понятно, что такую информацию бухгалтеру может предоставить главный инженер или специалисты его службы.

Кроме того, бухгалтер должен быть поставлен в известность в случае заключения учреждением договора купли-продажи с обязательством его последующего демонтажа и восстановления участка.

Закон о бухучете – в помощь!

Итак, чтобы сформировать резервы, предусмотренные стандартом № 124н, бухгалтер должен получить информацию от различных служб и специалистов учреждения. Как же главному бухгалтеру добиться от них соблюдения требований нормативных документов?

Согласно п. 3 ст. 9 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011, требования в письменной форме главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета обязательны для всех работников экономического субъекта.

То есть, главный бухгалтер, чтобы обосновать сбор необходимой ему информации, должен продумать и описать в локальных актах процедуру предъявления соответствующих требований к работникам. Для этого желательно разработать типовую форму письменного требования и утвердить ее в рамках учетной политики. Форма такого требования может выглядеть, например, так:

В документообороте, формируемом главбухом в составе учетной политики, следует указать сроки и ответственных лиц, обеспечивающих законное исполнение требований главного бухгалтера.

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