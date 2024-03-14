Что такое налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг — это вызов, и в первую очередь для той компании, которая решила зайти в этот проект. Это вызов для руководителей и сотрудников нескольких функциональных направлений: бухгалтерии, снабжения и логистики, ИТ и ИБ, производства и других.

Переход на налоговый мониторинг — это перемены к лучшему

Как правило, из-за особенностей нашего менталитета практически всегда все новое изначально вызывает в человеке некое сопротивление. Сотрудники, которые годами привыкли работать по определенным нормам и правилам, будут стараться по максимуму дистанцироваться от сложностей перестройки своих процессов. Никто не хочет ломать ту принципиальную схему и модель, которые исторически сложились в бизнесе.

Но налоговый мониторинг — это перемены, и, как показывает практика, в лучшую сторону. Поэтому в обязательном порядке необходимо должным образом подготовить ту среду, в которой налоговый мониторинг будет существовать как новый бизнес-процесс.

Что необходимо для успешного перехода на налоговый мониторинг

Нужно подготовить сотрудников, ИТ-инфраструктуру, информационные системы, процесс документооборота, методологию учета, коммуникационные каналы взаимодействия внутри организации, а также, что немаловажно, нужно быть готовым к приличным объемам инвестиций для реализации данного проекта, так как налоговый мониторинг — это недешевое удовольствие.

Важно понимать, что налоговый мониторинг — это ИТ-проект со всеми вытекающими последствиями. Поэтому еще «на берегу» нужно трезво оценивать свои возможности с точки зрения компетенций своих сотрудников, уровня развития технологий, информационных и временных ресурсов.

С полной уверенностью можно сказать, что данный проект заберет огромное количество времени у команды. Нужно изначально понимать, что всем придется совмещать ежедневные основные обязанности с теми функциями, которые добавятся еще до старта работ по проекту.

Но есть выход, как пройти этот путь с минимальными ошибками и временными затратами на их устранение, — привлечение к работам консультантов. Консультанты с должным уровнем экспертизы застрахуют от большого количества ошибок, связанных с недостаточной компетентностью технического персонала, неполнотой информации о режиме налогового мониторинга у представителей бухгалтерии, неполным видением перспектив у руководства.

Как правило, после того как организация приняла для себя решение о способе взаимодействия с налоговым органом, возникает вопрос: «А кто поможет внедрить данное решение?».

Наиболее распространенным является вариант с привлечением экспертов по методологической поддержке с одной стороны и технических интеграторов решения с другой.

Методологи МКПЦН-Консультант помогут провести процессный реинжиниринг, подготовят необходимую документацию согласно требованиям ФНС. Интегратор произведет работы по внедрению продукта и сформирует модель раскрытия налоговой отчетности.

За вендором при этом закрепляется ответственность оказания технической поддержки лицензии, то есть обеспечивать клиентов обновлениями при выходе нового релиза, заниматься устранением различных багов за счет доработки ядра продукта по рекомендациям бизнес-пользователей.

Подробнее об этапах перехода в режим налогового мониторинга и внедрения витрины данных читайте по ссылке.

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