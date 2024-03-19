МКПЦ
Переход на ЭДО

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.
16 3
Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы разобраться в этой «непростой», на первый взгляд, теме, специалисты МКПЦН-Консультант подготовили данную статью для ответа на самые популярные вопросы.

Когда и кому необходимо применять приказ № 61н с переходом на электронный документооборот

Утвержденные приказом № 61н от 15.04.2021 (далее — приказ № 61н) первичные документы и регистры в обязательном порядке применяются бюджетными (автономными) учреждениями с 01.01.2023 (п. 6 приказа № 61н).

Исключение — документы, утвержденные приказами № 100н от 28.06.2022 и № 157н от 01.12.2010 (о дополнении приказа № 61н). Эти документы обязательно применяются с 01.01.2024 или с 01.01.2023 в соответствии с принятым в учетной политике решением субъекта учета.

Какие преимущества ЭДО

ЭДО — это процесс обмена документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей учреждения. Электронный документооборот необходим не только из-за обязательного применения законодательных актов, но также из-за ряда преимуществ. Перечислим основные из них:

  1. Мгновенность использования. Документы будут создаваться только по щелчку компьютерной мыши, а далее их поиск, исправление ошибок, проверка или копирование станут легче.

  2. Отсутствие издержек. В современном мире ведение документации на бумажных носителях является затратным, переход на ЭДО позволит снизить издержки на 50% по бумаге, обслуживанию принтеров, покупке картриджей, оплате услуг служб доставки.

  3. Эффективность использования рабочего времени. Бумажный документооборот требует временных затрат по составлению, согласованию, передаче, подписанию. Использование электронного документооборота позволит в кратчайшие сроки исполнить документ.

  4. Безопасность. Первичные документы, подписанные электронной подписью, перемещаются по зашифрованным каналам связи, поэтому вся информация защищена.

Эффективность использования ЭДО имеет огромное значение для успешного выполнения задач и достижения цели деятельности учреждения.

Какие есть обязательные требования

Условия по обеспечению электронного документооборота и формированию первичной документации на бумажных носителях

Главным условием по обеспечению электронного документооборота является организационно-техническая возможность, в том числе наличие электроэнергии и устойчивых коммуникационных средств (средств связи).

В случае, если на момент создания первичного учетного документа отсутствует электроэнергия или интернет, это является поводом для создания документа на бумажном носителе, но не исключает его полного отсутствия (согласно п. 3 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

По нашему мнению, в случае отсутствия оборудованного места для создания первички сотрудники также могут оформить документ в бумажном виде.

Необходимые организационно-технические условия рекомендуем закрепить в локальном акте.

Нужно ли использовать приказ № 52н

Да, нужно, так как с появлением приказа № 61н применение форм унифицированной документации приказа № 52н также остается в силе.

И необходимо понимать, что приказ № 61н дополняет формы приказа № 52н (например, ф. 0510439, 0510440, 0510434 — их не было в приказе № 52н), но также замменяетТ некоторые формы (например, ф. 0504101 заменяет ф. 0510448 в электронном виде).

Кто оформляет и подписывает

Электронные первичные документы оформляются и подписываются согласно методическим рекомендациям приказа № 61н от 15.04.2021.

Например, акт о списании (ф. 0510460) подписывается членами комиссии простой ЭП, председателем комиссии — ЭЦП.

Применение ЭЦП

Электронная подпись необходима для обеспечения достоверности совершаемого факта ФХД учреждения, применение электронных подписей регулируется законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Этапы внедрения ЭДО в учреждении

Учреждению необходимо предварительно продумать организационные мероприятия по внедрению ЭДО:

  1. Разработать порядок перехода на электронный документооборот (в котором необходимо определить этапы, промежуточные результаты и ответственных за реализацию);

  2. Определить информационную систему, с которой будет организована работа;

  3. Собрать данные по организации работы с документами, регламентирующие процедуры ФХД именно вашего учреждения;

  4. Разработать и принять внутренний локальный акт (положение об электронных документах);

  5. Внести изменения в учетную политику (в соответствии с приказом № 61н):

    1. определить и закрепить период перехода на ЭДО;

    2. определить перечень должностных лиц и вид их электронной подписи;

    3. составить график документооборота с установленным порядком взаимодействия структурных подразделений и ответственных лиц, в том числе определения сроков формирования, подписания, утверждения документов и передачи для отражения в бухгалтерском учете;

  6. Обеспечить сотрудников квалифицированной электронной подписью и простой электронной подписью;

  7. Настроить информационные системы;

  8. Составить план обучения сотрудников по внедрению ЭДО и обучить.

Правила оформления электронных первичных документов

Первичные учетные документы приказа № 61н составляются в форме электронного документа с заполнением обязательных реквизитов (п. 6) и подписываются электронной подписью (п. 1).

Что будет, если не перейти на ЭДО

Законом не предусмотрено наказание в случае неурегулирования процесса перехода на электронный документооборот, но мы говорили выше о том, что приказ № 61н ввел новые формы первичных документов с 01.01.2024, а потому отсутствие первичных документов влечет за собой административную ответственность должностных лиц учреждения — штраф в размере от 15 000 до 30 000 руб. (ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП).

Как быть, если в приказах № 52н и № 61н содержатся унифицированные формы идентичного содержания

Если вы внедрили электронный документооборот в своем учреждении и внесли изменения в учетную политику, то преимущественно с этого момента вам необходимо использовать электронные первичные документы согласно приказу № 61н.

Например, списание материальных запасов раньше можно было оформить формой 0504230 (приказ № 52н), с переходом на ЭДО рекомендуем использовать форму 0510460 (приказ № 61н).

Практические примеры применения отдельных форм электронной первички

Остались вопросы по практическому применению норм приказа № 61н — обращайтесь в ООО «МКПЦН-Консультант».

Оперативно и качественно расскажем Вам о том, какой документ должен сопровождать любую, даже самую непонятную хозяйственную операцию.

ООО «МКПЦН-Консультант» — одна из ведущих российских компаний в сфере государственного, управленческого, финансового, юридического, налогового, бухгалтерского консалтинга. Наш опыт работы по указанным направлениям — более 30 лет.

Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету

Нужна консультация? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и обсудим ваши вопросы:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8KAN1X

Начать дискуссию

Бесплатно с Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения

В 2024 году удаленщикам, которые работают на собственном оборудовании, нужно выплачивать компенсации. Законодательство не ограничивает размер выплаты, но не всегда можно избежать начисления НДФЛ и взносов на нее или учесть ее в расходах. Разберем, как считать налоги и взносы при выплате компенсаций дистанционным сотрудникам и можно ли включать ее в расходы.

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения
12

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс

Как имея общую совместную собственность супруги могут получить налоговый вычет и может ли один из них передать другому остаток имущественного вычета, разбираемся в мини-курсе.

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс
13
Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

18

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
МКПЦ
Переход на ЭДО

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
16
Маркетинг

10 трендов в стратегических коммуникациях, которые изменят подход к маркетингу

Мир стремительно развивается и вносит изменения во все сферы жизни, включая методы и подходы к коммуникации. Новейшие технологии и цифровизация создают возможности для инновационного подхода к маркетинговым стратегиям.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
12
Обзоры для бухгалтера

ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
41

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Цифровой рубль

Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

25
Налоговые изменения 2024

Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Прогрессивное налогообложение — это система, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Чем больше доход получаем, тем больше налога платим.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
10
Охрана труда

Что должен знать сотрудник об охране труда. Какая ответственность грозит за ее нарушение

Для многих «охрана труда» — это всего лишь ежегодное посещение кабинета СОТ (службы охраны труда), чтобы поставить подпись в журнале прохождения инструктажа. На самом же деле это сложная система нормативов и мероприятий, которую контролирует государство. Знать все нюансы от рядового сотрудника не требуется, но ему стоит изучить свои права и обязанности в этой области — ведь речь идет в том числе о его личной безопасности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
9
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

7
94
Полезные Сервисы
Маркетинг

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
25
Трудовые отношения

Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

58

Разборы законов

1 209
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

30
УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

69
НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
73
Цифровизация Производства

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Как учитывать товары и комплектующие в пути. Технология быстрого внедрения.

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»
36
Иван Мараховка
Управление персоналом

Метод GTD: как делать дела сделанными

Говорят, когда у человека много задач, он лучше работает. Да ладно?!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
34
Projecto.pro
Менеджмент

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки

Одной из самых необычных методик с точки зрения названия в управлении проектами является метод Pomodoro.

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки
36

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка товаров

Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

Чтобы иностранные покупатели не воспринимали ювелирное изделие с физической маркировкой как дефект, Минфин разрешит производителям наносить такое клеймо по желанию.

43

Интересные материалы

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них
65