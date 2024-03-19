Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Чтобы разобраться в этой «непростой», на первый взгляд, теме, специалисты МКПЦН-Консультант подготовили данную статью для ответа на самые популярные вопросы.

Когда и кому необходимо применять приказ № 61н с переходом на электронный документооборот

Утвержденные приказом № 61н от 15.04.2021 (далее — приказ № 61н) первичные документы и регистры в обязательном порядке применяются бюджетными (автономными) учреждениями с 01.01.2023 (п. 6 приказа № 61н).

Исключение — документы, утвержденные приказами № 100н от 28.06.2022 и № 157н от 01.12.2010 (о дополнении приказа № 61н). Эти документы обязательно применяются с 01.01.2024 или с 01.01.2023 в соответствии с принятым в учетной политике решением субъекта учета.

Какие преимущества ЭДО

ЭДО — это процесс обмена документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей учреждения. Электронный документооборот необходим не только из-за обязательного применения законодательных актов, но также из-за ряда преимуществ. Перечислим основные из них:

Мгновенность использования. Документы будут создаваться только по щелчку компьютерной мыши, а далее их поиск, исправление ошибок, проверка или копирование станут легче. Отсутствие издержек. В современном мире ведение документации на бумажных носителях является затратным, переход на ЭДО позволит снизить издержки на 50% по бумаге, обслуживанию принтеров, покупке картриджей, оплате услуг служб доставки. Эффективность использования рабочего времени. Бумажный документооборот требует временных затрат по составлению, согласованию, передаче, подписанию. Использование электронного документооборота позволит в кратчайшие сроки исполнить документ. Безопасность. Первичные документы, подписанные электронной подписью, перемещаются по зашифрованным каналам связи, поэтому вся информация защищена.

Эффективность использования ЭДО имеет огромное значение для успешного выполнения задач и достижения цели деятельности учреждения.

Какие есть обязательные требования

Условия по обеспечению электронного документооборота и формированию первичной документации на бумажных носителях

Главным условием по обеспечению электронного документооборота является организационно-техническая возможность, в том числе наличие электроэнергии и устойчивых коммуникационных средств (средств связи).

В случае, если на момент создания первичного учетного документа отсутствует электроэнергия или интернет, это является поводом для создания документа на бумажном носителе, но не исключает его полного отсутствия (согласно п. 3 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

По нашему мнению, в случае отсутствия оборудованного места для создания первички сотрудники также могут оформить документ в бумажном виде.

Необходимые организационно-технические условия рекомендуем закрепить в локальном акте.

Нужно ли использовать приказ № 52н

Да, нужно, так как с появлением приказа № 61н применение форм унифицированной документации приказа № 52н также остается в силе.

И необходимо понимать, что приказ № 61н дополняет формы приказа № 52н (например, ф. 0510439, 0510440, 0510434 — их не было в приказе № 52н), но также замменяетТ некоторые формы (например, ф. 0504101 заменяет ф. 0510448 в электронном виде).

Кто оформляет и подписывает

Электронные первичные документы оформляются и подписываются согласно методическим рекомендациям приказа № 61н от 15.04.2021.

Например, акт о списании (ф. 0510460) подписывается членами комиссии простой ЭП, председателем комиссии — ЭЦП.

Применение ЭЦП

Электронная подпись необходима для обеспечения достоверности совершаемого факта ФХД учреждения, применение электронных подписей регулируется законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Этапы внедрения ЭДО в учреждении

Учреждению необходимо предварительно продумать организационные мероприятия по внедрению ЭДО:

Разработать порядок перехода на электронный документооборот (в котором необходимо определить этапы, промежуточные результаты и ответственных за реализацию); Определить информационную систему, с которой будет организована работа; Собрать данные по организации работы с документами, регламентирующие процедуры ФХД именно вашего учреждения; Разработать и принять внутренний локальный акт (положение об электронных документах); Внести изменения в учетную политику (в соответствии с приказом № 61н): определить и закрепить период перехода на ЭДО; определить перечень должностных лиц и вид их электронной подписи; составить график документооборота с установленным порядком взаимодействия структурных подразделений и ответственных лиц, в том числе определения сроков формирования, подписания, утверждения документов и передачи для отражения в бухгалтерском учете; Обеспечить сотрудников квалифицированной электронной подписью и простой электронной подписью; Настроить информационные системы; Составить план обучения сотрудников по внедрению ЭДО и обучить.

Правила оформления электронных первичных документов

Первичные учетные документы приказа № 61н составляются в форме электронного документа с заполнением обязательных реквизитов (п. 6) и подписываются электронной подписью (п. 1).

Что будет, если не перейти на ЭДО

Законом не предусмотрено наказание в случае неурегулирования процесса перехода на электронный документооборот, но мы говорили выше о том, что приказ № 61н ввел новые формы первичных документов с 01.01.2024, а потому отсутствие первичных документов влечет за собой административную ответственность должностных лиц учреждения — штраф в размере от 15 000 до 30 000 руб. (ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП).

Как быть, если в приказах № 52н и № 61н содержатся унифицированные формы идентичного содержания

Если вы внедрили электронный документооборот в своем учреждении и внесли изменения в учетную политику, то преимущественно с этого момента вам необходимо использовать электронные первичные документы согласно приказу № 61н.

Например, списание материальных запасов раньше можно было оформить формой 0504230 (приказ № 52н), с переходом на ЭДО рекомендуем использовать форму 0510460 (приказ № 61н).

Практические примеры применения отдельных форм электронной первички

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