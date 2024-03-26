Налоговый мониторинг и внедрение витрины данных — для кого и зачем

Решение о переходе юридическое лицо принимает самостоятельно, при условии, что финансовые показатели деятельности за прошедший год соответствуют суммовым критериям, определенным ФНС.
Особенность данного процесса состоит в том, что у налогоплательщика появляется выбор в части информации, которую руководство компании готово раскрывать государственному органу, а налоговая инспекция выступает в роли наблюдателя и консультанта по спорным, высокорискованным операциям.
Плюсы для компаний от вступления в новый налоговый режим
Ниже отражены основные плюсы от вступления в режим НМ и полезные эффекты, которые получает бизнес.
Участникам НМ доступно раннее закрытие налогового периода и возмещение НДС в заявительном порядке с помощью подачи соответствующего заявления в государственный орган по форме, установленной приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478@. При этом представлять банковские гарантии или поручительства не требуется.
Варианты предоставления отчетности для ФНС
Существует два варианта предоставления доступа к своей отчетности.
Вариант 1. Предоставление прямого доступа налоговому инспектору в свою учетную систему.
Подходит не всем, как минимум потому, что некоторые компании ведут кадровый, бухгалтерский и налоговый учет в одной учетной системе. А предоставлять доступ к ресурсу, где у вас хранятся персональные данные сотрудников, не рекомендуется, даже если это ФНС.
Вариант 2. Организация аналитической витрины данных.
По своей сути она представляет собой «зеркало». Интегрируясь с вашей учетной системой, витрина будет забирать только ту часть информации, которую вы посчитаете нужным раскрыть в рамках НМ. А налоговый инспектор, получив определенный вид доступа, через свой личный кабинет обращается к витрине и просматривает ваши документы в электронном формате. Если же инспектору недостаточно какого-либо документа, он может сформировать запрос на доразмещение и направить его через модуль коммуникации на сторону налогоплательщика.
Несомненно, второй вариант является более затратным, но при этом он минимизирует риски взаимодействия, систематизирует процесс подготовки отчетности и хранения первичных учетных документов.
Более того, витрина данных будет являться для вас базой знаний о налоговых рисках, присущих деятельности компании с учетом бизнес-модели и отраслевой специфики, и контрольных процедурах, реализуемых в рамках процесса ведения учета и подготовки отчетности.
На что обратить внимание при вступлении в режим налогового мониторинга
Укрупненно план действий для вступления в режим НМ выглядит следующим образом:
Проведение диагностики процесса управления рисками и системы внутреннего контроля на предмет соответствия требованиям ФНС к участникам НМ (приказ ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@).
Проведение диагностики организации бухгалтерского (финансового) и налогового учета.
Выбор способа информационного взаимодействия с налоговой инспекцией.
Подготовка дорожной карты.
Подготовка пакета документов (информация о системе внутреннего контроля, регламент информационного взаимодействия, учетная политика, информация о рисках и контрольных процедурах).
Подготовка скан-образов локальных нормативных актов организации, подтверждающих предоставленную информацию.
Подача заявления в соответствующую налоговую инспекцию.
При принятии решения о вступлении в режим НМ необходимо отдавать себе отчет в том, что у данного проекта весьма серьезная ИТ–часть со всеми соответствующими нюансами.
Поэтому, если в ИТ-департаменте вашей компании нет специалистов с опытом внедрения налоговой витрины, организации электронного архива документов, настройки интеграции с информационной системой налогового органа, лучшим вариантом будет обратиться к ИТ-интегратору.
ИТ-интегратор проведет работы по внедрению того продукта, который вы выберете на рынке ИТ-решений для налогового мониторинга.
Параллельно с этим стоит озадачиться вопросами методологии. Ведь для организации процесса потребуется разработка ряда организационно-распорядительных документов по управлению рисками и системе внутреннего контроля компании.
На данном этапе у организации возникает вопрос: самостоятельно этим заниматься или же привлечь опытного подрядчик?
Идеальным решением станет привлечение такого подрядчика, который организует работы на всех этапах внедрения продукта и будет оказывать консультационную помощь на всех этапах проекта до тех пор, пока организация не наберется опыта и не сможет самостоятельно обеспечивать себе техническую и методологическую поддержку.
Ниже приведены основные требования к информационным системам потенциального участника НМ.
Технические требования
Требования к информационным системам
Содействие ООО «МКПЦН-Консультант» при вступлении в режим налогового мониторинга
Этап 1. Диагностика
Анализ общих сведений;
Диагностика порядка организации налогового учета и формирования налоговой отчетности;
Диагностика текущего состояния системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками (СУР) компании.
Этап 2. Подготовка к вступлению в режим НМ
Подготовка пакета документов для подачи заявления на вступление в режим налогового мониторинга;
Формирование документов в формате MS Office;
Формирование пакета документов в формате XML;
Сопровождение организации при рассмотрении налоговым органом документов на вступление в налоговый мониторинг, внесение всех необходимых корректировок по комментариям налогового органа.
Этап 3. Совершенствование СВК организации до уровня требований к участнику налогового мониторинга
1. Матрица рисков и контрольных процедур организации;
2. Подходы к разработке методологии по СВК для целей налогового мониторинга, удовлетворяющие требованиям ФНС в виде шаблонов документов:
положение об организации СВК;
положение по управлению рисками в целях налогового мониторинга;
положение по управлению контрольными процедурами в целях налогового мониторинга.
3. Сопровождение организации в процессе адаптации ЛНА для целей налогового мониторинга
Этап 4. Подготовка данных для загрузки в налоговую витрину
Этап 5. Абонентское обслуживание
Сопровождение организации в первый год раскрытия отчетности перед налоговым органом, включая загрузку данных в витрину, участие в подготовке запросов на мотивированные мнения и составлении разногласий на мотивированные мнения налогового органа.
Почему стоит выбрать ООО «МКПЦН-Консультант»
Специалисты компании имеют значительный опыт в консультировании и сопровождении организаций, участников НМ.
Мы гарантируем:
сильную экспертизу: наши специалисты обладают глубокими знаниями налогового законодательства;
подготовку к изменениям: наши специалисты помогут вам быстро адаптироваться к новым требованиям законодательства в рамках НМ;
минимизацию рисков: наши специалисты предложат лучшие решения по оптимизации процессов внутреннего контроля, автоматизации процессов учета и формирования отчетности, разработки инструментов для снижения налоговых рисков;
комплексный подход: партнерство ООО «МКПЦН-Консультант» с аудиторской компанией ООО «МКПЦ» позволяет обеспечить комплексный подход в решении бизнес-задач клиентов;
лучшие ИТ-решения: мы являемся партнерами крупнейших российских производителей программного обеспечения для налогового мониторинга.
Итак, коллеги, подводим итоги!
Налоговый мониторинг — вид взаимодействия с ФНС, при котором организация раскрывает регулятору информацию о своих рисках и контрольных процедурах, направленных на удержание рисков в зоне приемлемости.
Налоговая витрина позволяет инспектору провести расшифровку строк налоговых деклараций до скан-образа первичного учетного документа, что делает процесс налогового учета более прозрачным, тем самым повышая уровень доверия регулятора к организации.
Компаниям, стремящимся к повышению имиджа среди клиентов, поддержанию статуса стабильной организации, вступление в режим НМ послужит драйвером для привлечения внешних инвестиций, повышения стоимости бизнеса и выхода на новый виток развития.
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