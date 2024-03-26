Налоговый мониторинг и внедрение витрины данных — для кого и зачем

Налоговый мониторинг (НМ) — новая форма налогового контроля, при которой взаимодействие государственного органа и контролируемой организации переходит в цифровое пространство с применением электронных форматов документов и программных интерфейсов.

Решение о переходе юридическое лицо принимает самостоятельно, при условии, что финансовые показатели деятельности за прошедший год соответствуют суммовым критериям, определенным ФНС.

Особенность данного процесса состоит в том, что у налогоплательщика появляется выбор в части информации, которую руководство компании готово раскрывать государственному органу, а налоговая инспекция выступает в роли наблюдателя и консультанта по спорным, высокорискованным операциям.

Плюсы для компаний от вступления в новый налоговый режим

Ниже отражены основные плюсы от вступления в режим НМ и полезные эффекты, которые получает бизнес.

Участникам НМ доступно раннее закрытие налогового периода и возмещение НДС в заявительном порядке с помощью подачи соответствующего заявления в государственный орган по форме, установленной приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478@. При этом представлять банковские гарантии или поручительства не требуется.

Варианты предоставления отчетности для ФНС

Существует два варианта предоставления доступа к своей отчетности.

Вариант 1. Предоставление прямого доступа налоговому инспектору в свою учетную систему.

Подходит не всем, как минимум потому, что некоторые компании ведут кадровый, бухгалтерский и налоговый учет в одной учетной системе. А предоставлять доступ к ресурсу, где у вас хранятся персональные данные сотрудников, не рекомендуется, даже если это ФНС.

Вариант 2. Организация аналитической витрины данных.

По своей сути она представляет собой «зеркало». Интегрируясь с вашей учетной системой, витрина будет забирать только ту часть информации, которую вы посчитаете нужным раскрыть в рамках НМ. А налоговый инспектор, получив определенный вид доступа, через свой личный кабинет обращается к витрине и просматривает ваши документы в электронном формате. Если же инспектору недостаточно какого-либо документа, он может сформировать запрос на доразмещение и направить его через модуль коммуникации на сторону налогоплательщика.

Несомненно, второй вариант является более затратным, но при этом он минимизирует риски взаимодействия, систематизирует процесс подготовки отчетности и хранения первичных учетных документов.

Более того, витрина данных будет являться для вас базой знаний о налоговых рисках, присущих деятельности компании с учетом бизнес-модели и отраслевой специфики, и контрольных процедурах, реализуемых в рамках процесса ведения учета и подготовки отчетности.

На что обратить внимание при вступлении в режим налогового мониторинга

Укрупненно план действий для вступления в режим НМ выглядит следующим образом:

Проведение диагностики процесса управления рисками и системы внутреннего контроля на предмет соответствия требованиям ФНС к участникам НМ (приказ ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@). Проведение диагностики организации бухгалтерского (финансового) и налогового учета. Выбор способа информационного взаимодействия с налоговой инспекцией. Подготовка дорожной карты. Подготовка пакета документов (информация о системе внутреннего контроля, регламент информационного взаимодействия, учетная политика, информация о рисках и контрольных процедурах). Подготовка скан-образов локальных нормативных актов организации, подтверждающих предоставленную информацию. Подача заявления в соответствующую налоговую инспекцию.

При принятии решения о вступлении в режим НМ необходимо отдавать себе отчет в том, что у данного проекта весьма серьезная ИТ–часть со всеми соответствующими нюансами.

Поэтому, если в ИТ-департаменте вашей компании нет специалистов с опытом внедрения налоговой витрины, организации электронного архива документов, настройки интеграции с информационной системой налогового органа, лучшим вариантом будет обратиться к ИТ-интегратору.

ИТ-интегратор проведет работы по внедрению того продукта, который вы выберете на рынке ИТ-решений для налогового мониторинга.

Параллельно с этим стоит озадачиться вопросами методологии. Ведь для организации процесса потребуется разработка ряда организационно-распорядительных документов по управлению рисками и системе внутреннего контроля компании.

На данном этапе у организации возникает вопрос: самостоятельно этим заниматься или же привлечь опытного подрядчик?

Идеальным решением станет привлечение такого подрядчика, который организует работы на всех этапах внедрения продукта и будет оказывать консультационную помощь на всех этапах проекта до тех пор, пока организация не наберется опыта и не сможет самостоятельно обеспечивать себе техническую и методологическую поддержку.

Ниже приведены основные требования к информационным системам потенциального участника НМ.

Технические требования Наличие или возможность приобретения средства СКЗИ;

Наличие возможности организации тестовой среды с экземпляром витрины налогового мониторинга;

Выполнение требований регламента информационного взаимодействия; Требования к информационным системам Возможность расшифровки деклараций до первичных учетных документов;

Наличие возможности доработки учетной системы, добавление новых аналитических показателей, регистров;

Наличие запросной системы и формирование отчета;

Поддержка интеграции по средствам веб-сервисов;

Наличие возможности тестирования электронных сервисов для обмена данными расшифровки показателей бухгалтерского и налогового учета в части налоговой декларации;

Содействие ООО «МКПЦН-Консультант» при вступлении в режим налогового мониторинга

Этап 1. Диагностика

Анализ общих сведений; Диагностика порядка организации налогового учета и формирования налоговой отчетности; Диагностика текущего состояния системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками (СУР) компании.

Этап 2. Подготовка к вступлению в режим НМ

Подготовка пакета документов для подачи заявления на вступление в режим налогового мониторинга; Формирование документов в формате MS Office; Формирование пакета документов в формате XML; Сопровождение организации при рассмотрении налоговым органом документов на вступление в налоговый мониторинг, внесение всех необходимых корректировок по комментариям налогового органа.

Этап 3. Совершенствование СВК организации до уровня требований к участнику налогового мониторинга

1. Матрица рисков и контрольных процедур организации;

2. Подходы к разработке методологии по СВК для целей налогового мониторинга, удовлетворяющие требованиям ФНС в виде шаблонов документов:

положение об организации СВК;

положение по управлению рисками в целях налогового мониторинга;

положение по управлению контрольными процедурами в целях налогового мониторинга.

3. Сопровождение организации в процессе адаптации ЛНА для целей налогового мониторинга

Этап 4. Подготовка данных для загрузки в налоговую витрину

Этап 5. Абонентское обслуживание

Сопровождение организации в первый год раскрытия отчетности перед налоговым органом, включая загрузку данных в витрину, участие в подготовке запросов на мотивированные мнения и составлении разногласий на мотивированные мнения налогового органа.

Почему стоит выбрать ООО «МКПЦН-Консультант»

Специалисты компании имеют значительный опыт в консультировании и сопровождении организаций, участников НМ.

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сильную экспертизу: наши специалисты обладают глубокими знаниями налогового законодательства;

подготовку к изменениям: наши специалисты помогут вам быстро адаптироваться к новым требованиям законодательства в рамках НМ;

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комплексный подход: партнерство ООО «МКПЦН-Консультант» с аудиторской компанией ООО «МКПЦ» позволяет обеспечить комплексный подход в решении бизнес-задач клиентов;

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Итак, коллеги, подводим итоги!

Налоговый мониторинг — вид взаимодействия с ФНС, при котором организация раскрывает регулятору информацию о своих рисках и контрольных процедурах, направленных на удержание рисков в зоне приемлемости.

Налоговая витрина позволяет инспектору провести расшифровку строк налоговых деклараций до скан-образа первичного учетного документа, что делает процесс налогового учета более прозрачным, тем самым повышая уровень доверия регулятора к организации.

Компаниям, стремящимся к повышению имиджа среди клиентов, поддержанию статуса стабильной организации, вступление в режим НМ послужит драйвером для привлечения внешних инвестиций, повышения стоимости бизнеса и выхода на новый виток развития.

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