Подтверждение ставки 0% по НДС в 2024 году

Новые реестры для бизнеса
Обновленный формат представления реестров упрощает процесс документооборота, избавляя от необходимости формировать бумажную документацию, а также повышает надежность и проверяемость информации, что важно как для налогоплательщиков, так и для контролирующих органов.
Что изменилось
Законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК, в рамках которых экспортеры обязаны представлять реестры в электронном виде, содержащие сведения из декларации на товары (далее — ДТ) и контракта, без отправки бумажных копий.
Данные изменения внесены в целях упрощения процесса подтверждения нулевой ставки НДС и снижения административной нагрузки на экспортеров.
Минюстом зарегистрирован приказ ФНС от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@, которым утверждены:
новые формы реестров, содержащих сведения из ДТ, контрактов, договоров, транспортных, товаросопроводительных и других документов, предусмотренных различными подпунктами статьи 165 Кодекса;
порядок заполнения этих новых форм;
форматы представления данных в электронной форме, согласно утвержденным приложениям к новому приказу.
Важно подчеркнуть, что указанный приказ был опубликован 01.03.2024, а начнет действовать с 01.07.2024 (письмо ФНС от 26.03.2024 № ЕА-4-15/3388@).
В связи с вступлением в силу нового приказа утрачивают силу:
приказ ФНС от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@, которым были утверждены прежние формы, порядок заполнения, а также форматы и порядок представления данных в электронном виде;
письмо ФНС от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@, касающееся рекомендуемых форм и форматов представления реестров.
Преимущества электронного формата
Представление данных в электронном формате имеет ряд преимуществ:
данный формат позволяет быстрее обрабатывать информацию и сокращает время на подтверждение ставки 0%;
отсутствует необходимость в представлении бумажной документации, тем самым снижается административная нагрузка на экспортеров;
исключаются затраты на печать и хранение бумажных документов;
обеспечивается легкий доступ к данным и их анализ;
автоматизация процесса заполнения данных помогает уменьшить количество ошибок;
защита современными методами шифрования и контроля доступа.
Эти преимущества способствуют более эффективному и прозрачному взаимодействию между плательщиками и контролирующими органами.
Подтвердить ставку 0% по НДС стало проще
Начиная с 2024 года экспортерам достаточно направить в инспекцию электронный документ, который содержит сведения из ДТ и экспортного контракта. То есть бумажный контракт представлять не нужно (п. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 2 ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ).
Для экспортных операций, вне зависимости, подтверждены они или нет, действует единый день определения налоговой базы – это последнее число квартала, в котором истекает 180-дневный срок на сбор подтверждающих документов (п. 4 ст. 1, ч. 2 ст. 2 ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ).
Напомним, ранее налоговая база определялась так:
при подтвержденном экспорте считалось последнее число квартала, в котором собраны документы, — в этом случае к НДС применялась ставка 0%;
при неподтвержденном экспорте — считали дату отгрузки товаров иностранному покупателю, в этом случае применялась ставка НДС 20%.
Исходя из норм НК, с учетом изменений, внесенных ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ, следует руководствоваться следующим (письмо ФНС от 29.02.2024 № СД-2-3/2962@):
1. Операции по реализации товаров отражаются в декларации НДС с применением ставки 0% за период, в котором собран пакет документов.
Чтобы освободиться от налога по этим операциям, плательщик обязан представить реестры, вне зависимости, когда были осуществлены эти операции — до или после 01.01.2024;
2. Если документы по реализации товаров не собраны в срок, то вне зависимости, когда осуществлены эти операции (до или после 01.01.2024), они подлежат отражению в декларации с применением ставок 10% или 20% за период, на который приходится истечение сроков (п. 9 ст. 165 НК).
В случае представления плательщиком в инспекцию документации, подтверждающей правомерность использования нулевой ставки, уплаченные суммы НДС могут быть возвращены в виде налогового вычета (п. 9 ст. 165, п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК).
Структура и содержание электронных реестров
В соответствии с новыми правилами экспортеры обязаны формировать пять видов реестров, каждый из которых применяется в зависимости от типа внешнеторговой операции, в том числе сведений из:
ДТ (полных ДТ), контрактов, договоров (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 165 НК);
ДТ, транспортных, товаросопроводительных или других документов, контрактов, договоров (пп. 2 п. 1, п. 2.1 ст. 165 НК);
ДТ, контрактов, договоров (пп. 4 п. 1, п. 2 ст. 165 НК);
ДТ либо таможенных деклараций (пп. 5 п. 1 ст. 165 НК);
ДТ для экспресс-грузов (пп. 6 п. 1 ст. 165 НК).
Указанные реестры необходимо формировать в соответствии с утвержденным порядком заполнения новых форм к приказу ФНС.
В документах должны содержаться все необходимые сведения, подтверждающие факт вывоза товаров за пределы Таможенного союза.
Важно убедиться, что все отраженные данные точны и полны, так как они будут использоваться контролирующими органами для проверки соблюдения налогового законодательства.
Процедура отправки электронных реестров
Реестры ДТ следует направлять исключительно в электронном виде по ТКС, включая использование услуг оператора электронного документооборота, отвечающего необходимым критериям (п. 15 ст. 165 НК).
Указанные сведения направляются в инспекцию одновременно с декларацией за квартал, в котором применяется ставка 0% (п. 10 ст. 165 НК).
Представлять реестры сведений необходимо в соответствии с форматами, утвержденными новым приказом ФНС.
Налоговая служба настоятельно советует с 01.04.2024 за первый квартал текущего года предоставлять контролирующим органам сведения в соответствии с форматами, приведенными в этом приказе.
Также ФНС сообщает о возможности формировать сведения через сервис «Офис экспортера» и программный комплекс «Налогоплательщик ЮЛ».
Проверка налоговыми органами предоставленных сведений
Инспекция осуществляет проверку декларации и реестра в рамках камеральной проверки. В процессе этой проверки у организации могут запросить документы, данные из которых отражены в реестре. Необходимо представить копии запрошенных документов в течение 30 дней с момента получения запроса, чтобы подтвердить правомерность применения льготы (п. 15 ст. 165 НК).
В случае обнаружения расхождений инспекция имеет право запросить уточнения и дополнительные сведения. Эти материалы следует представить в течение 10 рабочих дней после получения запроса, а уточнения — в течение 5 рабочих дней, как указано в пункте 6 статьи 6.1, пунктах 3, 8, 8.1 статьи 88 и пункте 3 статьи 93 Кодекса.
Если ранее документы направлялись в инспекцию, повторно их представлять не требуется (п. 10 ст. 165 НК). Вместо этого в установленный срок для подачи документов следует направить в инспекцию уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме, определенной приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.
Важно! Приказ ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@ утрачивает силу в связи с изданием нового приказа от 21.02.2024 № СД-7-2/148@, устанавливающего новые формы и форматы уведомления. Действие настоящего приказа определено сроком до 28.04.2024.
Для подтверждения обоснованности использования ставки 0% инспекция может запросить информацию у таможенных органов в соответствии с пунктами 17 и 18 статьи 165 Кодекса и Соглашением о сотрудничестве между ФТС и ФНС.
Ошибки при формировании реестра и их последствия
Наиболее частые ошибки, которые могут возникнуть при заполнении электронного реестра для подтверждения льготы, включают:
неправильное указание регистрационных номеров таможенных деклараций;
ошибки в данных о контрагентах, такие как неверные ИНН или наименования компаний;
несоответствие сумм, отраженных в декларации и реестре, что может привести к расхождениям при проверке;
отсутствие или неполное заполнение обязательных полей в реестре, что делает его непригодным для подтверждения льготы;
использование устаревших форматов реестров, не соответствующих текущим требованиям ФНС.
Ошибки, о которых идет речь, могут привести к серьезным последствиям, таким как невозможность подтверждения права на применение нулевой ставки.
Для минимизации ошибок важно внимательно следовать инструкциям ФНС по заполнению реестров и использовать актуальные формы и форматы, предоставляемые контролирующими органами. Также полезно проводить внутренний аудит данных перед отправкой электронных документов в инспекцию.
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