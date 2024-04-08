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НДС

Подтверждение ставки 0% по НДС в 2024 году

С 1 июля 2024 года начнут действовать новые правила по формированию и направлению электронных реестров экспортерами в контролирующий орган.
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Подтверждение ставки 0% по НДС в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые реестры для бизнеса

Обновленный формат представления реестров упрощает процесс документооборота, избавляя от необходимости формировать бумажную документацию, а также повышает надежность и проверяемость информации, что важно как для налогоплательщиков, так и для контролирующих органов.

Что изменилось

Законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК, в рамках которых экспортеры обязаны представлять реестры в электронном виде, содержащие сведения из декларации на товары (далее — ДТ) и контракта, без отправки бумажных копий.

Данные изменения внесены в целях упрощения процесса подтверждения нулевой ставки НДС и снижения административной нагрузки на экспортеров.

Минюстом зарегистрирован приказ ФНС от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@, которым утверждены:

  • новые формы реестров, содержащих сведения из ДТ, контрактов, договоров, транспортных, товаросопроводительных и других документов, предусмотренных различными подпунктами статьи 165 Кодекса;

  • порядок заполнения этих новых форм;

  • форматы представления данных в электронной форме, согласно утвержденным приложениям к новому приказу.

Важно подчеркнуть, что указанный приказ был опубликован 01.03.2024, а начнет действовать с 01.07.2024 (письмо ФНС от 26.03.2024 № ЕА-4-15/3388@).

В связи с вступлением в силу нового приказа утрачивают силу:

Преимущества электронного формата

Представление данных в электронном формате имеет ряд преимуществ:

  • данный формат позволяет быстрее обрабатывать информацию и сокращает время на подтверждение ставки 0%;

  • отсутствует необходимость в представлении бумажной документации, тем самым снижается административная нагрузка на экспортеров;

  • исключаются затраты на печать и хранение бумажных документов;

  • обеспечивается легкий доступ к данным и их анализ;

  • автоматизация процесса заполнения данных помогает уменьшить количество ошибок;

  • защита современными методами шифрования и контроля доступа.

Эти преимущества способствуют более эффективному и прозрачному взаимодействию между плательщиками и контролирующими органами.

Подтвердить ставку 0% по НДС стало проще

Начиная с 2024 года экспортерам достаточно направить в инспекцию электронный документ, который содержит сведения из ДТ и экспортного контракта. То есть бумажный контракт представлять не нужно (п. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 2 ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ).

Для экспортных операций, вне зависимости, подтверждены они или нет, действует единый день определения налоговой базы – это последнее число квартала, в котором истекает 180-дневный срок на сбор подтверждающих документов (п. 4 ст. 1, ч. 2 ст. 2 ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ).

Напомним, ранее налоговая база определялась так:

  • при подтвержденном экспорте считалось последнее число квартала, в котором собраны документы, — в этом случае к НДС применялась ставка 0%;

  • при неподтвержденном экспорте — считали дату отгрузки товаров иностранному покупателю, в этом случае применялась ставка НДС 20%.

Исходя из норм НК, с учетом изменений, внесенных ФЗ от 19.12.2022 № 549-ФЗ, следует руководствоваться следующим (письмо ФНС от 29.02.2024 № СД-2-3/2962@):

1. Операции по реализации товаров отражаются в декларации НДС с применением ставки 0% за период, в котором собран пакет документов.

Чтобы освободиться от налога по этим операциям, плательщик обязан представить реестры, вне зависимости, когда были осуществлены эти операции — до или после 01.01.2024;

2. Если документы по реализации товаров не собраны в срок, то вне зависимости, когда осуществлены эти операции (до или после 01.01.2024), они подлежат отражению в декларации с применением ставок 10% или 20% за период, на который приходится истечение сроков (п. 9 ст. 165 НК).

В случае представления плательщиком в инспекцию документации, подтверждающей правомерность использования нулевой ставки, уплаченные суммы НДС могут быть возвращены в виде налогового вычета (п. 9 ст. 165, п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК).

Структура и содержание электронных реестров

В соответствии с новыми правилами экспортеры обязаны формировать пять видов реестров, каждый из которых применяется в зависимости от типа внешнеторговой операции, в том числе сведений из:

Указанные реестры необходимо формировать в соответствии с утвержденным порядком заполнения новых форм к приказу ФНС.

В документах должны содержаться все необходимые сведения, подтверждающие факт вывоза товаров за пределы Таможенного союза.

Важно убедиться, что все отраженные данные точны и полны, так как они будут использоваться контролирующими органами для проверки соблюдения налогового законодательства.

Процедура отправки электронных реестров

Реестры ДТ следует направлять исключительно в электронном виде по ТКС, включая использование услуг оператора электронного документооборота, отвечающего необходимым критериям (п. 15 ст. 165 НК).

Указанные сведения направляются в инспекцию одновременно с декларацией за квартал, в котором применяется ставка 0% (п. 10 ст. 165 НК).

Представлять реестры сведений необходимо в соответствии с форматами, утвержденными новым приказом ФНС.

Налоговая служба настоятельно советует с 01.04.2024 за первый квартал текущего года предоставлять контролирующим органам сведения в соответствии с форматами, приведенными в этом приказе.

Также ФНС сообщает о возможности формировать сведения через сервис «Офис экспортера» и программный комплекс «Налогоплательщик ЮЛ».

Проверка налоговыми органами предоставленных сведений

Инспекция осуществляет проверку декларации и реестра в рамках камеральной проверки. В процессе этой проверки у организации могут запросить документы, данные из которых отражены в реестре. Необходимо представить копии запрошенных документов в течение 30 дней с момента получения запроса, чтобы подтвердить правомерность применения льготы (п. 15 ст. 165 НК).

В случае обнаружения расхождений инспекция имеет право запросить уточнения и дополнительные сведения. Эти материалы следует представить в течение 10 рабочих дней после получения запроса, а уточнения — в течение 5 рабочих дней, как указано в пункте 6 статьи 6.1, пунктах 3, 8, 8.1 статьи 88 и пункте 3 статьи 93 Кодекса.

Если ранее документы направлялись в инспекцию, повторно их представлять не требуется (п. 10 ст. 165 НК). Вместо этого в установленный срок для подачи документов следует направить в инспекцию уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме, определенной приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

Важно! Приказ ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@ утрачивает силу в связи с изданием нового приказа от 21.02.2024 № СД-7-2/148@, устанавливающего новые формы и форматы уведомления. Действие настоящего приказа определено сроком до 28.04.2024.

Для подтверждения обоснованности использования ставки 0% инспекция может запросить информацию у таможенных органов в соответствии с пунктами 17 и 18 статьи 165 Кодекса и Соглашением о сотрудничестве между ФТС и ФНС.

Ошибки при формировании реестра и их последствия

Наиболее частые ошибки, которые могут возникнуть при заполнении электронного реестра для подтверждения льготы, включают:

  • неправильное указание регистрационных номеров таможенных деклараций;

  • ошибки в данных о контрагентах, такие как неверные ИНН или наименования компаний;

  • несоответствие сумм, отраженных в декларации и реестре, что может привести к расхождениям при проверке;

  • отсутствие или неполное заполнение обязательных полей в реестре, что делает его непригодным для подтверждения льготы;

  • использование устаревших форматов реестров, не соответствующих текущим требованиям ФНС.

Ошибки, о которых идет речь, могут привести к серьезным последствиям, таким как невозможность подтверждения права на применение нулевой ставки.

Для минимизации ошибок важно внимательно следовать инструкциям ФНС по заполнению реестров и использовать актуальные формы и форматы, предоставляемые контролирующими органами. Также полезно проводить внутренний аудит данных перед отправкой электронных документов в инспекцию.

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