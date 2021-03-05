Мануальчик по новым требованиям 54-ФЗ

В этом обзоре вас ждет календарь изменений, содержащий новые требования по чекам и ККТ. Придется упомянуть и о последствиях, которые ожидают налогоплательщиков, скрывающих реальные доходы или пренебрегающих правилами новой кассовой дисциплины. Мы поможем вам адаптироваться и приспособиться к нововведениям.

Тучи требований по использованию онлайн-касс продолжают сгущаться над российскими бизнесменами. Налоговая служба всё больше сфер и отраслей обязывает напрямую отчитываться о продажах. Объем контрольных и надзорных функций возможно увеличится после переноса федерального закона № 54 в отдельную главу НК РФ. Но нашумевший проект Минфина затормозился на процедуре общественного обсуждения.

Тем временем уже совершенно точно известно, к чему нужно готовиться в 2021 году.

1 января 2021 организации и предприниматели были лишены возможности продолжить работу на системе ЕНВД. В связи с этим нужно было выбрать новый налоговый режим, а сведения о нем отразить в кассовом чеке (п.1 статьи 4.7 закона № 54-ФЗ). Если вы совмещаете два режима налогообложения, то одну онлайн-кассу нужно настроить на печать двух чеков с разной системой налогообложения (СНО).

Отсутствие отметки СНО в чеке грозит директору штрафом от 1500 руб. до 3000 руб., аналогичный размер для предпринимателя. Юр. лицу придется выложить 5 000-10 000 руб. (п 4 ст 14.5 КоАП РФ)

С 1 февраля 2021 предприниматели должны были научить свои кассы печатать в чеках конкретное название проданного товара или оказанной услуги (ч.7 ст.7 290-ФЗ от 03.07.2016). Это необходимо и для бывших ЕНВДшников, перешедших на УСН, т.к. налог теперь рассчитывается от суммы продаж. Качество выгрузки данных из ККТ влияет на размер УСН. Вернемся к обязательным реквизитам в чеке:

наименование товара (услуги);

количество товара;

цена за единицу товара с учетом скидок, наценок и НДС (при необходимости)

общая сумма.

Как ФНС узнает о нарушении? Есть два варианта развития событий:

по жалобе клиента. Он вправе направить жалобу через мобильное приложение «Проверка чеков»; при анализе фискальных данных, полученных от оператора.

Но выписывать предписания и требования на основании этих сведений инспекторы не могут — только при личном визите, дистанционная фиксация нарушений ещё пока не предусмотрена.

Пока контрольная закупка налоговых инспекторов не вскрыла этот недочет, нужно обратиться к разработчикам кассового аппарата для обновления прошивки и внести в товарно-учетную программу всю недостающую номенклатуру. Штрафные санкции до 10 000 руб.

До февраля продавцы маркированной продукцией обязаны привести в порядок товарные остатки, а на кассе уже во всю формировать чек с тегом 1162 [М]. Исключение составляет печать чека о возврате товара, имеющего поврежденный идентификационный код.

20 апреля 2021 «код товара» (тег 1162) становится обязательным для курьерской и почтовой служб (п. 3 Постановления № 174 от 21.02.2019 и № 521 от 16.04.2020 года), если они доставляют маркированный товар или СИЗы (их код EAN13). Это касается и чеков, оформляемых в пунктах выдачи товара и постаматах.

Штрафы для ИП до 3 000 руб, для организаций до 10 000 руб.

Если вы используете услуги сторонних курьеров, обязательно проверьте подписанный договор, ответственность за нарушение реквизитов в чеке, согласно 54-ФЗ, должны нести агенты.

Конец всем отсрочкам наступает во втором полугодии 2021 года (с 1 июля)

Последними «уклонистами», кому позволено работать без онлайн-ккт, являются виды деятельности из п. 2 ст. 2 закона о ККТ.

Предприниматели, продающие товары собственного производства или самостоятельно выполняющие работы для физических лиц, должны установить кассовые аппараты, или пользоваться услугами платежных агентов или перейти на режим самозанятости.

Отсутствие ККТ принесет существенные штрафы:

на первый раз должностных лиц накажут на сумму в размере 25-50% от выручки, но не менее 10 000 рублей;

на юридических лиц — 75-100% суммы расчетов, но не менее 30 000 рублей.

Второй раз будет больнее:

Директор не сможет занимать подобную должность в течение 2х лет;

Юр. лица, в т.ч. предприниматели, обязаны приостановить деятельность до 90 суток

До этого дня ещё можете выписывать товарный чек или квитанцию (БСО), но и прицениваться к различным видам онлайн-ККТ.

Кто и как может использовать БСО

Бланки строгой отчетности предназначены для бизнеса из сферы услуг для физических лиц. Обратимся к одному из последних постановлений, регулирующее применение кассы, № 75 от 18.06.2020.

Типографские бланки Используют совместно с онлайн-чеком ИП без сотрудников до 01.07.2021 Виды деятельности, полностью освобожденные от онлайн-касс При продаже товаров в отдаленной и труднодоступной местности. Сформированные и напечатанные на онлайн-кассе должны содержать такие же реквизиты, как и кассовый чек, кроме некоторых, для которых государство разработало свои формы: билеты на транспорт; услуги парковок; турпутевки; ветеринарные услуги; услугу ломбардов. Типографский бланк с кассовым QR-кодом Продажа билетов в электронном виде Типографские бланки + чек из онлайн-кассы Чтобы получить освобождение от НДС, предприятиям сферы культуры и искусства нужно применять БСО.

С 6 августа 2021 будет прекращена регистрация фискальных накопителей версии 1.05 и 1.1. На их место приходит ФН-1.1 М, который использует прежние форматы фискальных документов (ФФД 1.05, 1.1) и новый 1.2. ФФД 1.2разработали преимущественно для продавцов маркировки. Он позволяет формировать:

запрос о коде маркировки;

уведомления о реализации маркированного товара;

ответ на запрос от оператора информационных систем маркировки;

квитанции на уведомление: коды результатов обработки уведомления оператора информационных систем маркировки.

Не тяните до последнего месяца действия существующего ФН, потому что не каждая касса способна поддерживать очередной новый формат, возможно кому-то потребуется обновление или замена техники.

За регистрацию (перерегистрацию) кассы с устаревшим фискальным накопителем (1.05 и 1.1) налагается штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Все рассмотренные сроки и правила действуют пока 54-ФЗ не перенесут в НК РФ. В этом случае возрастет налоговый контроль и применяемые штрафы. К санкциям прибавят блокировку расчетного счета и сайта. Поэтому рекомендуем заранее подготовиться и выполнить уже существующие кассовые требования.