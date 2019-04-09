Что ждет отрасль такси после 1 июля 2019 года из-за 54-ФЗ?

В прошлых публикациях мы писали о том, кого коснется «третья волна» подключения онлайн-касс. Она стартует 1 июля 2019 года. Одна из категорий предпринимателей, попадающих под ее действие — перевозчики, оказывающие платные услуги. В их числе, службы такси.

Зачем? Обязательное использование онлайн-касс позволит бороться с нелегальными перевозчиками. А также вывести из серого сектора этот вид услуг.

Как это будет? После завершения поездки пассажир вправе требовать от водителя чек независимо от способа оплаты. Невыдача чревата штрафом для перевозчика. И для водителя тоже (10 000 руб.)

Как это отразится на экономике таксопарков?

Сейчас значительная доля заказов в России приходится на так называемые агрегаторы такси. Самые известные из них Яндекс, Убер, Гетт Такси, группа Везет, Максим. Данные компании не являются в большом понимании перевозчиками, а предоставляют информационные услуги. Это значит, что обязанности приобретения онлайн-касс целиком ложится на партнеров агрегаторов.

Между тем, большинство из партнеров по сути таксопарками не являются, а выполняют роль посредника между интернет-агрегатором и частным водителем. Такие компании называют подключашками. Чаще всего комиссия партнера составляет примерно 10% от суммы заказа. Учитывая траты на операционные расходы, зарплату сотрудников, налоги — покупка онлайн-касс для них понесет серьезную финансовую нагрузку. Да и заниматься этим «подключашки» скорее всего не будут, все отношения поддерживаются онлайн, офис может находиться в Хабаровске или Ростове, а подключать водителей могут со всей страны.

Что сейчас?

Агрегаторы уже заявили, что они не оказывают услуг по перевозке, а значит, покупка онлайн-касс не их обязанность. Тем не менее агрегаторы (Яндекс, Гетт, Uber) выбивают чек и отправляют его на электронный адрес, если платеж совершен с помощью приложения, т.е. в сети интернет. По новым правилам на платежи, осуществляемые в салоне автомобиля (без разницы наличными или карточкой), водитель должен выбить чек от своего имени/организации.

Нам удалось связаться с представителями двух компаний-подключашек, никаких инструкций по 54-ФЗ и ответа, что ожидает водителей при работе с их компанией — нет.

Чтобы легализовать статус и не попасть на штраф, водителю частнику надо получить статус ИП и купить он-лайн кассу. Учитывая уровень доходов и жизни среднестатистического водителя: статус ИП и покупка онлайн-кассы это обременение бюджета в районе 60 000 руб. Мало кто из водителей согласится на такой «маневр». В случае массовых рейдов на выявление машин без онлайн-касс аналитики предрекают переход водителей в реальные таксопарки: со штатом постоянных водителей и автопарком. Единственным препятствием для этих таксопарков может стать необходимость значительного бюджета на оснащение машин/водителей. Примерно 25000-35000 руб. на одну единицу.

Альтернативный вариант для таксопарка использование кассового сервиса «МОБИКА». Это оправдано для таксопарков даже с небольшим количеством машин: 15-20 и более. Суть сервиса в том, что ККТ устанавливается в офисе (или гараже) компании. Там, где это будет максимально удобно. Водители снабжаются мобильными принтерами, второй компонент — установленное на смартфон/планшет ПО, через которое будет осуществляться обмен данными с облачной кассой. Для пассажира ожидание будут минимальным, поскольку задержка по времени занимает секунды и после ввода стоимости поездки сразу же начинается печать чека.