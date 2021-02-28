Бухгалтеры о будущем: малый бизнес проще убить, чем контролировать

Я в бизнесе уже шесть лет и пока никак не пострадала от новых облачных бухгалтерских сервисов и алгоритмов. За 2020 год даже выросла в три раза по обороту и количеству клиентов — за счет общения, я стала больше заявлять о себе.

В 90-е от бухгалтера требовалась хитрость при подготовке отчетности. Сейчас это уходит. Государство внедряет инновации, более продвинутый контроль. Сейчас нужен бухгалтер, который умеет сделать правильно.

Клиенты стали готовы платить больше. Даже малый бизнес. Они говорят: мы хотим делать правильно, поставьте нам бизнес на рельсы, мы готовы инвестировать деньги. Я вижу очень позитивный настрой.

Бизнес с оборотом от 15 млн рублей в год вообще не рассматривает банковские программы и облачные бухгалтерии. У них много вопросов, шире и глубже организация финансово-хозяйственной деятельности. Каждый день сталкиваешься с чем-то необычным. Так что я не верю, что бухгалтера можно заменить роботом.

Сейчас идет ориентир на то, что хороший бухгалтер — это внутренний контролер в организации. Постепенно бизнес поймет, что старые схемы не работают и придет к этому.

Хороший бухгалтер — не тот, кто сэкономит вам налоги, а тот, который их правильно посчитает, поможет получить субсидии, льготы, участие в гос. программах.

У рынка есть запрос на функции финансового директора. Хотя это, скорее, по части консолидированной отчетности. Думаю, что она тоже будет уходить в небытие, поскольку сейчас идет борьба с дроблением бизнеса. Как только налоговая реализует свой план по налоговому мониторингу, эта дыра закроется.

Бухгалтер через 20 лет? Я думаю, это будет функция ближе к налоговому контролеру, который следит за правильностью определения налоговой базы.

Сейчас можно посадить трех налоговых консультантов в одну компанию и они будут по-разному интерпретировать нормы.

Если бы налоговая облегчила законодательные акты, сделала более четкие трактовки, развернуть более прозрачную витрину для бизнеса было бы проще. Но пока слишком много законодательных актов, которые не трактуются однозначно, поэтому не всегда ясно как их применять.

Думаю, что в ближайшие лет десять будет ориентир в сторону полного обеления бизнеса. Все договоры и фактуры будут в xml, будет вводиться прослеживаемость товара — всё, чтобы убрать те лазейки, которыми налогоплательщики пользуются для ухода от налогов.

Сейчас такие технологии кажутся чем-то нереальным. Но я хорошо помню 2015 год, когда нам сказали, что будет электронная НДС. Мы тоже разводили руками и не верили. Первый квартал не верили, потом второй квартал… А к третьему кварталу эти данные уже стали видны. На налоговые технологии выделяется очень большое финансирование, вряд ли кто-то свернет с этого пути.

Не думаю, что законодательство станет более дружелюбным, особенно к малому бизнесу. Они сами нам говорят, что малый бизнес им не интересен и проще убить, чем контролировать. В то же время экономические субъекты все равно должны развиваться. Конкуренцию никто не отменял. Есть такие сферы малого бизнеса, в том числе обслуживающего, без которого наша жизнь станет некомфортной.

Сейчас идут разговоры, что хотят убрать ИП как форму организации бизнеса. Но здесь очень много вопросов. Надо поднимать лимит самозанятых, как-то перестраивать общую систему. Тогда если есть хотя бы один сотрудник, это будет уже ООО и другого статуса быть не может. Посмотрим, но на дружелюбие и теплое отношение к бизнесу со стороны налоговой я не рассчитываю.

Мы думали в 2018 году со дна постучат, потом в 2019, потом наступил 2020-й и никто не дождался потепления. Кто может выживает, кто не может, закрывается.

Я знаю про партнерскую программу Модульбанка, это интересно и точно есть смысл участвовать. Но я бы рассматривала ее как приятный бонус. А бизнес стоит развивать в своем основном направлении.

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Елена Теленова, частный консультант