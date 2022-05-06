На какие деньги строить производство в России

В рамках «Мануфактуры» банк готов участвовать в производственном бизнесе как партнёр: инвестировать в производство, поддержать предпринимателя своими ресурсами и экспертизой, чтобы помочь расширить продуктовую линейку и увеличить обороты. Условия инвестирования обсуждаются индивидуально.

Уже сейчас доступны кредиты по льготным ставкам на закупку сырья или другие расходы. В дальнейшем предприниматели смогут воспользоваться целым набором сервисов для развития производственного бизнеса: помощью с закупкой оборудования и комплектующих, поддержку опытных менторов и оборудованные площадки под цеха на льготных условиях.

Первым производством, которое подключилось к «Мануфактуре» от Модульбанка на партнерских условиях стал завод по производству комбуччи и натуральных лимонадов Rawish.

В 2014 году Модульбанк стартовал как первый в России независимый онлайн-банк, который работает только с предпринимателями. В 2020 году банк скорректировал стратегию и начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить не только финансовое обслуживание, но и сервисы и ресурсы для развития бизнеса. В рамках этой модели банк как поставщик услуг берет на себя часть задач предпринимателя. Поскольку у него нет цели зарабатывать на этих услугах, он может предлагать их по себестоимости, а значит дешевле, чем в среднем по рынку.

Модель уже отработана на пакете услуг для таксопарков. Следом, в 2021 году Модульбанк запустил пакет услуг «Маркетплейс». Сейчас в него входит полный цикл сопровождения продавцов на торговых площадках: от анализа рынка, выбора ниши, оформления витрины магазина и карточек товаров до помощи с закупками в Китае, логистикой и сертификацией товара.

Направление «Мануфактура» будет развиваться по тому же принципу: постепенно будут добавляться сервисы, которые позволят предпринимателю закрыть отдельные бизнес-процессы — от собственных цехов до закупок и маркетинга. Также предприниматель сможет воспользоваться опытом Модульбанка в работе с маркетплейсами и сразу наладить для своих товаров каналы продаж.

«Наша задача — помогать предпринимателям расти. Сегодня, когда экономика как никогда нуждается в предпринимателях, мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе небанковскую, для их роста и развития. На конец марта снижение импорта потребительских товаров составило 56%, это значит, что для наших производств появляется оперативный простор. Поэтому мы хотим поддержать производства и хотим, чтобы чтобы на рынке появлялось всё больше продуктов с гордой наклейкой „Сделано в России“», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Чтобы подключиться к «Мануфактуре», нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно открыть онлайн за пять минут и сразу начать пользоваться сервисами и продуктами банка. Также необходимо иметь собственное производство товаров, которые могли бы участвовать в импортозамещении, или готовый бизнес-план по запуску такого производства.

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О Модульбанке

Модульбанк — первый в России банк для предпринимателей, полностью частный банк. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также поддержку бухгалтера, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.