Топ-7 бухгалтерских ошибок при работе с маркетплейсом

Ошибка № 1. Неправильный выбор системы налогообложения для работы с маркетплейсами

ИП важно знать, что торговля на маркетплейсе не попадает под патент. Если вы приобрели патент, но при этом торгуете на маркетплейсе, доходы от такой деятельности будут облагаться по упрощенной или общей системе налогообложения. Обычно это связано с более высокой налоговой нагрузкой.

Остальные режимы разрешены, но у каждого есть свои нюансы. Важно заранее просчитать все возможные варианты: ОСНО, УСН «доходы» или «доходы минус расходы». Кроме математических расчетов, нужно оценить качество расходных документов, все ли они будут приняты к учету, если собираетесь использовать расходную УСН или ОСНО.

Ошибка № 2. Неготовность к ведению электронного документооборота

Удаленная работа с маркетплейсами невозможна без настроенного и функционирующего ЭДО. Поэтому заранее нужно получить электронную подпись, подобрать оператора и научиться работать в программе для обмена документами. Иначе быстрый и легкий старт на маркетплейсе перейдет в затяжной и изматывающий марафон.

Ошибка № 3. Неправильное оформление или отсутствие документов на товар

Для некоторых товаров в обязательном порядке нужны разрешающие документы, сертификаты и декларации соответствия. Иначе маркетплейс не допустит продукцию к продаже. Подтвердить, что продукция не подлежит сертификации можно отказным письмом — его выдают в ответ на запрос в Росстандарт.

Как получить отказное письмо быстро и бесплатно — читайте в нашем Телеграм-канале.

В 2022 года Яндекс.Маркет, Ozon и Wildberries в связи с введенными санкциями и новым законодательством в отношении параллельного импорта сделали некоторые послабления для селлеров. Подробности о продаже отдельных категорий товаров можно получить на сайтах маркетплейсов или в их службе поддержки продавцов.

Другая сложность: своевременное получение документов и отражение их в бухгалтерском учете. На основании оферты, подписанной в момент регистрации, маркетплейс становится вашим агентом. Нужно вовремя получать отчеты агента и своевременно отражать продажи в учете. Обычно маркетплейс размещает отчеты в личном кабинете пользователя, только в электронном виде.

Еще один нюанс: правильное оформление первички, подтверждающей закупку товара. Накладные и акты должны быть оформлены в соответствии с требованиями налогового и бухгалтерского учета, чтобы не только доказать маркетплейсу легальность товара, но и уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на соответствующем режиме.

Выставлять документы покупателям-организациям и ИП тоже нужно не забывать. Но тут система работы будет зависеть от того, кто именно делает это по агентскому договору — маркетплейс или напрямую сам продавец.

Ошибка № 4. Ошибки при работе с маркированными или прослеживаемыми товарами

Неопытные селлеры могут увлечься продвижением продукции и забыть, что существует государственный контроль за некоторыми категориями товаров. Важно промаркировать товар, который по закону подлежит обязательной маркировке, и настроить передачу сведений в Государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ) или наладить отправку документов в систему прослеживаемости, если ваш товар под нее попадает. За отсутствие кодов маркировки или неправильную маркировку грозят штрафы и конфискация товара.

Ошибка № 5. Неполное или несвоевременное отражение выручки в бухгалтерском и налоговом учете

Одна из самых частых ошибок — неверное определение выручки у продавца. Если на банковский счет приходят суммы за минусом комиссии маркетплейса, то для целей учета и расчетов налога нужно использовать выручку целиком, без вычета вознаграждения агента. Это одна из самых частых ошибок новичков.

С ростом оборотов и количеством продаж, неизбежно появляются и возвраты (отказы) от покупателей. Если вы, например, применяете систему налогообложения УСН «Доходы минус расходы», то возврат покупателю ранее полученных средств за товар, выкупить который он отказался, нужно отразить в расходной части, чтобы не переплачивать налог. Об этом некоторые продавцы забывают, особенно если ведут самостоятельно, без помощи бухгалтера.

Селлеры поздно обнаруживают несостыковки информации из банка и отчетностью маркетплейса. Это связано не только с возвратами, но и с задвоением заказов, отменами, задержками перечислений за проданные товары и т. д.

Наладить работу с маркетплейсами вам поможет Модульбанк. Зарабатывайте на маркетплейсах вместе с нами. Узнать больше

Ошибка № 6. Непробитие чеков по онлайн-кассе

На любую продажу физлицу продавец должен пробить чек на онлайн-кассе и выдать его покупателю. Чтобы обезопасить себя от штрафов и освободиться от обязанности покупки онлайн-кассы, внимательно ознакомьтесь с договором сотрудничества. В нем должно быть закреплено, что маркетплейс берет на себя обязанности платежного агента и сам формирует чеки. Тогда вам не понадобится онлайн-касса.

Только не путайте маркетплейсы и сайты-агрегаторы. Они только размещают предложения продавцов, а для оплаты покупателю приходится перейти непосредственно на сайт продавца или использовать электронную форму оплаты (деньги напрямую попадут продавцу). В этом случае чек выдает селлер.

Ошибка № 7. Отсутствие товарного учета

Недостаточно полагаться на информацию из личного кабинета площадки. Нужно обязательно вести учет в своей товароучетной системе. При этом успевайте следить, чтобы отчеты загружались своевременно, товарные остатки списывались с выбранных складов.

Кроме того, при работе с маркетплейсами возможны сбои, например, не весь товар, переданный на площадку, будет отражен в личном кабинете. Без собственного внутреннего учета, при большом количестве позиций вы просто можете не заметить пропажу или обнаружите ее поздно, когда, к примеру, уже начнется распродажа, в который вы планировали участвовать.

Из-за ошибок в товарном учете будет сформирована неправильная налогооблагаемая база. Статистика показывает, что «складские» ошибки возникают в основном из-за неподготовленности и загруженности селлера и его сотрудников.

У клиентов Модульбанка есть встроенный инструмент Маркет.Бухгалтер, который предназначен именно для работы с маркетплейсами и знает все их особенности.

Поручать процесс работы с маркетплейса только бухгалтеру неправильно. Бухгалтер не может заниматься и учетом, и анализом рынка, и продажами. Если бизнесу сложно выделить специалиста под маркетплейс, нужно автоматизировать максимально все процессы.

Полезные онлайн-инструменты

1. Чтобы выбрать товарную нишу и оценить спрос на продаваемый товар, используйте Маркет.Метрика. Клиенты Модульбанка получат данные о продажах в разрезе товаров, категорий, брендов и продавцов. Это поможет сориентироваться со спросом на товар, определить конкурентов и успешно заявить о себе на маркетплейсе.

2. Держать в штате отдельного менеджера по маркетплейсам для малого бизнеса не всегда рационально, поэтому присмотритесь к онлайн-инструментам, которые способные его заменить. Маркет.Менеджер от Модульбанка:

определит, какие сертификаты нужны вашим товарам;

поможет зарегистрироваться на площадках;

проконсультирует по особенностям работы;

подберет исполнителей для создания карточек товаров, организует фотосъемку и дизайн инфографики (кстати, этой работой занимается отдельная служба Маркет.Студия );

Маркет.Студия поможет найти поставщиков в России и Китае.

3. Учиться и развиваться нужно всегда, чтобы быть в тренде и успешно пробиваться через многочисленных конкурентов на маркетплейсах. Поэтому Модуль банк организовал Маркет.Институт, где учат успешно торговать на интернет-площадках. Собственные и приглашенные эксперты регулярно проводят практические вебинары для участников.