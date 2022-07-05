АУСН

Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк

Вечером 1 июля индивидуальный предприниматель из Татарстана Бочкарёв Юрий Анатольевич первым в России подключился к новому налоговому режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Сфера деятельности Бочкарева — оптовая торговля.

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Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк

Благодаря бесшовной интеграции Модульбанка с информационными системами ФНС, путь предпринимателя от заявки до открытия счета и подключения к АУСН занял пару часов.

В России с 1 июля стартовал эксперимент с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). С ней бизнес освобождается от деклараций, налогового учета и страховых взносов за сотрудников. Благодаря этому предприниматели могут сэкономить до 3 млн рублей в год. До 2027 года АУСН будет доступен малому бизнесу только в четырех регионах — в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Новый налоговый режим подходит компаниям с выручкой до 60 миллионов рублей в год и с командой до пяти сотрудников, включая внештатников. По словам Владимира Мальцева, начальника Управления оперативного контроля ФНС, АУСН продолжает логику налогового режима для самозанятых. Он создан, чтобы помочь предпринимателям снизить затраты на налоговый и кадровый учет и повысить прозрачность бизнеса.

На АУСН можно выбрать ставку налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» или 20% с объектом «Доходы минус расходы». Других налогов и взносов не будет: расходы на медицинское, пенсионное, социальное страхование сотрудников и ИП уже заложены в налоговой ставке.

Бухгалтерия тоже упрощается: налоги теперь рассчитываются автоматически, декларации и большая часть кадровой отчетности отменяются.

АУСН можно подключить только через уполномоченный банк, который интегрировался с ИТ-системами налоговой. Банк будет передавать размеченные данные по расчетному счету и онлайн-кассам напрямую в ФНС, и налоговая сама будет рассчитывать налог. Пока в программе участвует всего пять федеральных банков. Модульбанк первым включён в этот реестр.

«Восемь лет назад мы были первым банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За эти годы мы построили высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, отвечающее потребностям любых портретов бизнеса. Благодаря этой экспертизе, сегодня мы первые подключили первого в России клиента на АУСН и с сегодняшнего дня предоставляем компаниям на АУСН весь необходимый набор услуг под ключ», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый в России банк для предпринимателей, полностью частный банк. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также технологичную онлайн-бухгалтерию, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.

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