Кредитование

«‎Модульбанк»‎ и JoomPro помогут предпринимателям безопасно закупать товары в Китае

Продавцам на маркетплейсах теперь доступен кредит до 10 млн рублей и полное сопровождение закупки.

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«‎Модульбанк»‎ и JoomPro помогут предпринимателям безопасно закупать товары в Китае

«Модульбанк» и JoomPro запустили совместный продукт. В рамках опции «Маркетплейс» от «Модульбанка» клиенты JoomPro могут получить кредит на закупку товара до 10 миллионов рублей сроком на два года по ставке от 5,5% до 12% годовых с беспроцентным периодом 55 дней.

JoomPro со своей стороны поможет предпринимателям выбрать товар и поставщика, оформить доставку, пройти таможню и даст скидку на последующую закупку, чтобы компенсировать проценты по кредиту.

«Мы гордимся тем, что JoomPro стал одним из проверенных партнеров „Модульбанка“. Наше совместное предложение делает бизнес, основанный на продаже товаров из Китая, более доступным для широкого круга предпринимателей», — Олег Ерохин, коммерческий директор JoomPro

Кредит оформляется как возобновляемая кредитная линия. Можно один раз взять все деньги и постепенно погашать задолженность или пользоваться лимитом постоянно. Главное условие — целевое использование средств, деньги можно потратить только на закупку товара.

«Мы постоянно разрабатываем продукты и сервисы, чтобы помогать нашим клиентам растить бизнес, снижать риски и повышать маржинальность. Китайский рынок — один из самых интересных для селлеров, но это сложный и рисковый регион. Сотрудничество с JoomPro даст возможность сократить риски при закупках в Китае», — Павел Семенов, член правления "‎Модульбанка«‎

Чтобы воспользоваться предложением, нужно иметь счет в «Модульбанке» и подключить опцию «Маркетплейс». Максимальная сумма компенсации процентов от JoomPro составит 200 тысяч рублей в год, а максимальная скидка на заказ — 5%.

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