Как продавать на маркетплейсе товары параллельного импорта

Почему товары «серые», но не контрафактные

Когда официальные дистрибьюторы стали покидать страну, появилась угроза дефицита импортной продукции на полках.

Правительство разрешило ввозить товары иностранных брендов с помощью параллельного импорта. Согласно этой схеме российские селлеры приобретают товары не у единственного дистрибьютора, а у небольших заграничных компаний, которые закупили товары у производителя и владельца бренда.

Поставка необязательно должна исходить из страны-производителя, логистика может проходить через соседние республики и страны — Китай, Киргизию, Армению и Казахстан.

Согласитесь, что несколько раз перекупленная продукция не становится от этого контрафактной. Первый покупатель уже получил разрешение бренда и теперь сможет продать товар в Россию без разрешения правообладателя.

В отличии от контрафакта товары, ввезенные по параллельному импорту, декларируются на таможне и имеют все разрешительные документы: лицензии, сертификаты качества и т. д. Не важно, кто и для кого ввозит товары на территорию РФ, все должны:

иметь на руках всю цепочку документов, подтверждающих, что изначально товар продавал сам производитель;

платить таможенные пошлины;

проходить контрольные процедуры;

получать подтверждение у ФАС (Федеральной антимонопольной службы).

Не забудьте про товары, подлежащие обязательной маркировке. Маркировка является ещё одним барьером для ввоза контрафакта. Иностранные поставщики не регистрируют продукцию в «Честном ЗНАКе», значит селлеру нужно самостоятельно заказывать необходимое количество кодов Data Matrix. Без надлежаще нанесенной маркировки ни один маркетплейс не примет ваш товар на склад.

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Маркетплейсы и «серые» товары

Маркетплейсы всегда тщательно соблюдали и защищали права на интеллектуальную собственность. Также имелись эксклюзивные соглашения с крупными брендами, поэтому частные селлеры не могли продавать импортные товары, которые самостоятельно ввезли мимо официалов.

Ситуация изменилась с момента легализации параллельного импорта. Интернет-площадки не только допускают, но и стимулируют селлеров, закупающих товары по параллельному импорту без прямого разрешения правообладателя. Но не все так просто.

Продавцу нужно подтвердить, что товар ввезен легально и первый покупатель действительно купил товар у владельца бренда. Возникает вопрос: как подтвердить всю цепочку поставок, если товар ввезли через «десятые» руки? Нужно проверять накладные у всей цепочки поставщиков и собирать документы, доказывающие благородную историю происхождения товара.

Подробнее о документах для параллельного импорта расскажем в следующем блоке.

Без прохождения сложной и трудоемкой процедуры верификации площадка не допустит товар к продаже и скроет товарную карточку.

Перед тем как выходить на маркетплейс и собирать документы, продавец должен отследить последние изменения в законодательстве. В список товаров, которые разрешено ввозить по параллельному импорту, периодически вносятся изменения. К параллельному импорту допустили примерно 200 брендов, предлагающих такую продукцию, как телефоны, компьютеры, бытовую технику, одежду, обувь, парфюмерию и др.

Разрешено ввозить не все подряд товары, которые совпадают с указанным в перечне Минпромторга кодом товарной номенклатуры ВЭД, а с учетом принадлежности к торговой марке. Например, на продукцию брендов: «Гарнье», «Виши», «Лореаль Париж», «Ив Сен-Лоран», по-прежнему нужно брать согласие официального дистрибьютора или иностранного производителя.

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Какие нужны документы для продажи товаров параллельного импорта

Количество и состав документации зависит от способа ввода товара в оборот на территории РФ.

Без согласия может продавать товар сам правообладатель или селлер, реализующий продукцию из перечня для параллельного импорта, т. к. последующее право на товарный знак уже исчерпано после первой легальной продажи.

Во всех остальных случаях нужно получать согласие от владельца бренда.

Перед загрузкой товарных остатков на маркетплейс предприниматель должен иметь:

свидетельство на товарный знак;

таможенную декларацию;

договор с правообладателем, который заключил первый поставщик в цепочке;

документы на поставку;

документы, свидетельствующие о безопасности продукции: обязательная сертификация и декларирование

У Модульбанка есть специальный сервис для продавцов с маркетплейса, который позволяет за несколько часов получить отказное письмо, для товаров, не требующих сертификации и декларирования.

Маркетплейсы против контрафакта

Абсолютно все интернет-площадки столкнулись с подозрениями покупателей, которые обеспокоены, что вместо популярных товаров известных марок, они приобретут некачественную подделку.

Общую проблему можно решить только совместными усилиями, так решили три крупнейших маркетплейса страны: Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Они завели общую информационную базу, в которую вносятся данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. Если селлера поймают за нарушение на одном маркетплейсе, то другие тут же «закроются» для нарушителя минимум на три месяца.

Остановка торговли и отсутствие возможности перепродать закупленное равносильно банкротству. Чтобы избежать подозрений, нужно проверять наличие товарных знаков на продукцию и требовать у поставщиков всю сопроводительную документацию.

К организованной информационной системе могут присоединяться все желающие интернет-ритейлеры. ФАС и государственные надзорные органы смогут беспрепятственно получать информацию о выявленных нарушениях и привлекать продавцов к административной ответственности.

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