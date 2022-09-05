Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Характеристика поставщика

Неважно, где и у кого вы покупаете товар для продажи на маркетплейсах, при выборе контрагента обращайте внимание на следующие особенности:

Размер закупочной цены напрямую влияет на себестоимость товара и на рентабельность вашего магазина, поэтому сравнивайте прайсы и рассматривайте коммерческие предложения одновременно у нескольких кандидатов. Есть одно «но», иногда низкая цена может оказаться заманчивой, но расходы на доставку окажутся непропорционально высокими , поэтому нужно оценивать прайс в совокупности с логистической составляющей. Предусмотрите наличие удобных и быстрых способов для возврата бракованной или дефектной продукции. Определите подходящий под размеры своего бизнеса объем минимальной партии для заказа. Чем больше способов оплаты, тем лучше . За наличный расчет можно получить солидную скидку, при 100% предоплате легко попасться в ловушку мошенников, для иностранных партнеров нужен валютный счет и банк, обеспечивающий бесперебойную систему переводов. Сможет ли поставщик обеспечить стабильные и регулярные поставки. Этот фактор особенно важен для продавцов на маркетплейсах, т. к. от количества остатков зависит позиция товарной карточки в поиске. Импортер или российский поставщик должны соответствовать требованиям маркетплейсов. Если вы не сможете подтвердить легальность товара, в том числе ввезенного без согласия бренда по каналам параллельного импорта, товарную карточку скроют от покупателей, а личный кабинет заблокируют. У поставщиков должны быть сертификаты качества, декларации соответствия , а иностранные товары в обязательном порядке проходят таможенный контроль.

Если товар не подлежит обязательной сертификации, то на маркетплейс нужно предоставить отказное письмо. Оформите за несколько часов отказное письмо за 0 руб. при открытии расчетного счета в Модульбанке.

Помимо вышеперечисленных критериев и ваших собственных принципов в обязательном порядке прислушивайтесь к отзывам и собирайте рекомендации. Проверяйте контрагентов на официальных сайтах и заказывайте пробную партию товара.

Работа с поставщиками отечественных товаров

Можно начать с простого — откройте Яндекс WordStat и посмотрите популярные запросы пользователей (используйте раздел «История запросов» чтобы отследить количество запросов в определенный период). Обращайте внимание, что появляется и набирает продажи на китайских площадках, таких как 1688.

Добавим и другие распространенные способы поиска:

на специализированных выставках, ярмарках и форумах;

среди местных изготовителей, которые смогут приготовить аналог не уступающий по качеству продукции крупных брендов.

Например, ряд товаров из Икеи производились в России, и сейчас можно купить аналоги от тех же поставщиков.

Перед началом работы потребуется проверить:

условия договора поставки;

нанесены ли на товары, подлежащие обязательной маркировке, коды маркировки Data Matrix, с их помощью вы будете передавать информацию об обороте таких товаров в Честный ЗНАК;

уточнить есть ли у поставщика или изготовителя документы, подтверждающие качество и безопасность товара, сертификаты и иные необходимые документы;

проверить логистические маршруты, уточнить дополнительные возможности, в случае, если оптимальный маршрут станет недоступным.

Не знаете с чего начать? Обращайтесь за услугой по организации закупки в РФ. Специалисты Модульбанка подберут поставщиков в России и помогут закупить нужный товар.

Работа с поставщиками импортных товаров

Многие прямые каналы закупки из европейских стран закрыты, или официальные дистрибьюторы сами покинули российский рынок. Поэтому для таких товаров открыт параллельный импорт, а продавцам приходится использовать обходные пути через дружественные республики и нейтральные страны: Турция, Китай, Казахстан, Туркмения и т. п.

Для закупки китайской продукции или товаров с применением правил параллельного импорта можно сотрудничать с различного типа контрагентами.

Фабрики и заводы-изготовители за гарантированно низкую закупочную цену потребуют заказать большую партию одинакового товара, что может быть крайне невыгодно для малого бизнеса на маркетплейсе.

Обращайтесь за покупками к посредникам и трейдерам. Для сотрудничества с поставщиками из Китая, совсем не обязательно ехать в командировку и учить язык, заключить контракт можно с профессиональными посредниками по цене выше заводской минимальная партия будет начинаться от 100 единиц.

Найти прямого поставщика из Китая без посредников можно на сайтах агрегаторах: 1688, Alibaba.com, Made-in-C​hina, Global Sources, DHgate, HKTDC, Global Market, Yiwugo, DIYTrade. Частные поставщики могут поставить от одной штуки, но цена будет на 200-300% выше, чем у китайского завода-изготовителя.

Как бы ни привлекала цена, необходимо позаботиться о логистике и способах доставки. Из Китая доставлять продукцию можно авиаперевозками, морем, поездами и на грузовых автомобилях.

Базовый пакет документов от поставщика включает в себя:

контракт;

инвойс на товар;

упаковочный лист;

спецификация (паспорт, техническое описание) на товар;

сертификат происхождения товара (если требуется);

экспортная декларация (если требуется);

ветеринарный/фитосанитарный сертификат (для некоторых грузов);

другие документы, исходя из особенностей товара: лицензия, сертификат или декларация о соответствии.

Подобрать и проверить китайского или другого поставщика помогут специалисты Модульбанка. А чтобы вовремя оплатить новую партию товара, откройте бесплатно валютный счет. Для расчетов с российскими поставщиками Модульбанк откроет счет всего за 5 минут. Для продавцов на маркетплейсах — особые условия.

Кроме Китая поставщика можно встретить у ближайших соседей. Казахстан и Армения стали странами для реэкспорта. Если вы продаете на маркетплейсе европейские товары, то сейчас возможно придется покупать их именно с помощью реэкспорта или ввоза через параллельный импорт.

Поближе познакомимся с особенностями закупки у поставщиков из Казахстана, т. к. республика входит в таможенный союз ЕАЭС.

Товары из республики освобождены от высоких таможенных пошлин.

Плательщики НДС могут использовать вычеты для возврата налога.

Документация на товары оформляется по упрощенной системе. Например, сертификаты / декларации, выданные на территории Казахстана, принимаются в РФ, их не нужно переоформлять.

Таможенную декларацию заменяет статистическая форма учета перемещения товаров.

Какие документы оформить с контрагентом из Казахстана:

контракт ВЭД на русском и казахском;

транспортная накладная;

упаковочный лист, содержащий сведения о транспортируемых товарах;

получить реквизиты валютного или рублевого счета;

статистическая форма учета товаров для ввоза продукции через границу;

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

документы, подтверждающие безопасность продукции;

декларация о косвенных налогах (чтобы принять НДС к вычету).

Быстрые и гарантированные переводы в Казахстан и другие страны СНГ с помощью международных партнеров Модульбанка. Специалисты валютного контроля проверят контракт с поставщиком, приготовят справки и распоряжения для выполнения валютного перевода, чтобы вам не пришлось нанимать дополнительного сотрудника для ВЭД.

Где искать вдохновение для идей и новые товары

Ждать, когда придет озарение, можно бесконечно, поэтому не заставляйте себя думать о чем-то сверхновом и инновационном. Вдохновение находится ближе, чем вы думаете. Черпайте идеи от окружающих вас людей. Придумайте товар, который сможет решить их проблемы или удовлетворить потребности будущих клиентов.

Кроме собственной интуиции и опыта используйте данные аналитических сервисов, которые показывают прибыльные товарные ниши для маркетплейсов. Клиентам Модульбанка, которые подключили опцию «Маркетплейс», доступен сервис МаркетМетрика прямо в личном кабинете. С его помощью можно проанализировать нишу, которую вы хотите занять и конкурентов в ней, а также получить полную аналитику продаж.

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Как частные лица работают с поставщиками

Теоретически любое физическое лицо может закупить партию товара для перепродажи на маркетплейсах, но это достаточно рискованно и проблематично по следующим причинам:

Маркетплейсы не регистрируют в качестве селлера физическое лицо без статуса ИП или самозанятого . К тому же самозанятые граждане не могут продавать товары не собственного производства (при перепродаже товаров они лишаются права на применения самозанятости и буду уплачивать НДФЛ).

Регулярные поступления на личный счет физлица от разных клиентов денежных средств могут привлечь внимание налоговой инспекции , которая признает подобную деятельность предпринимательством. Несмотря на то, что за незаконное предпринимательство предусмотрены небольшие штрафы, ФНС обязательно доначислит не уплаченные налоги и пени. Есть также риски потерять товары — их могут просто конфисковать.

Поставщикам неудобно продавать товары физическим лицам , т. к. в этом случае придется установить онлайн-кассу.

Еще больше информации о безопасных закупках и необходимых документов для торговли вам расскажут на бесплатном курсе по торговле на маркетплейсах от Модульбанка.