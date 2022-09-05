Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Характеристика поставщика
Неважно, где и у кого вы покупаете товар для продажи на маркетплейсах, при выборе контрагента обращайте внимание на следующие особенности:
- Размер закупочной цены напрямую влияет на себестоимость товара и на рентабельность вашего магазина, поэтому сравнивайте прайсы и рассматривайте коммерческие предложения одновременно у нескольких кандидатов. Есть одно «но», иногда низкая цена может оказаться заманчивой, но расходы на доставку окажутся непропорционально высокими, поэтому нужно оценивать прайс в совокупности с логистической составляющей.
- Предусмотрите наличие удобных и быстрых способов для возврата бракованной или дефектной продукции.
- Определите подходящий под размеры своего бизнеса объем минимальной партии для заказа.
- Чем больше способов оплаты, тем лучше. За наличный расчет можно получить солидную скидку, при 100% предоплате легко попасться в ловушку мошенников, для иностранных партнеров нужен валютный счет и банк, обеспечивающий бесперебойную систему переводов.
- Сможет ли поставщик обеспечить стабильные и регулярные поставки. Этот фактор особенно важен для продавцов на маркетплейсах, т. к. от количества остатков зависит позиция товарной карточки в поиске.
- Импортер или российский поставщик должны соответствовать требованиям маркетплейсов. Если вы не сможете подтвердить легальность товара, в том числе ввезенного без согласия бренда по каналам параллельного импорта, товарную карточку скроют от покупателей, а личный кабинет заблокируют.
- У поставщиков должны быть сертификаты качества, декларации соответствия, а иностранные товары в обязательном порядке проходят таможенный контроль.
Если товар не подлежит обязательной сертификации, то на маркетплейс нужно предоставить отказное письмо. Оформите за несколько часов отказное письмо за 0 руб. при открытии расчетного счета в Модульбанке.
Помимо вышеперечисленных критериев и ваших собственных принципов в обязательном порядке прислушивайтесь к отзывам и собирайте рекомендации. Проверяйте контрагентов на официальных сайтах и заказывайте пробную партию товара.
Работа с поставщиками отечественных товаров
Можно начать с простого — откройте Яндекс WordStat и посмотрите популярные запросы пользователей (используйте раздел «История запросов» чтобы отследить количество запросов в определенный период). Обращайте внимание, что появляется и набирает продажи на китайских площадках, таких как 1688.
Добавим и другие распространенные способы поиска:
- на специализированных выставках, ярмарках и форумах;
- среди местных изготовителей, которые смогут приготовить аналог не уступающий по качеству продукции крупных брендов.
Например, ряд товаров из Икеи производились в России, и сейчас можно купить аналоги от тех же поставщиков.
Перед началом работы потребуется проверить:
- условия договора поставки;
- нанесены ли на товары, подлежащие обязательной маркировке, коды маркировки Data Matrix, с их помощью вы будете передавать информацию об обороте таких товаров в Честный ЗНАК;
- уточнить есть ли у поставщика или изготовителя документы, подтверждающие качество и безопасность товара, сертификаты и иные необходимые документы;
- проверить логистические маршруты, уточнить дополнительные возможности, в случае, если оптимальный маршрут станет недоступным.
Не знаете с чего начать? Обращайтесь за услугой по организации закупки в РФ. Специалисты Модульбанка подберут поставщиков в России и помогут закупить нужный товар.
Работа с поставщиками импортных товаров
Многие прямые каналы закупки из европейских стран закрыты, или официальные дистрибьюторы сами покинули российский рынок. Поэтому для таких товаров открыт параллельный импорт, а продавцам приходится использовать обходные пути через дружественные республики и нейтральные страны: Турция, Китай, Казахстан, Туркмения и т. п.
Для закупки китайской продукции или товаров с применением правил параллельного импорта можно сотрудничать с различного типа контрагентами.
Фабрики и заводы-изготовители за гарантированно низкую закупочную цену потребуют заказать большую партию одинакового товара, что может быть крайне невыгодно для малого бизнеса на маркетплейсе.
Обращайтесь за покупками к посредникам и трейдерам. Для сотрудничества с поставщиками из Китая, совсем не обязательно ехать в командировку и учить язык, заключить контракт можно с профессиональными посредниками по цене выше заводской минимальная партия будет начинаться от 100 единиц.
Найти прямого поставщика из Китая без посредников можно на сайтах агрегаторах: 1688, Alibaba.com, Made-in-China, Global Sources, DHgate, HKTDC, Global Market, Yiwugo, DIYTrade. Частные поставщики могут поставить от одной штуки, но цена будет на 200-300% выше, чем у китайского завода-изготовителя.
Как бы ни привлекала цена, необходимо позаботиться о логистике и способах доставки. Из Китая доставлять продукцию можно авиаперевозками, морем, поездами и на грузовых автомобилях.
Базовый пакет документов от поставщика включает в себя:
- контракт;
- инвойс на товар;
- упаковочный лист;
- спецификация (паспорт, техническое описание) на товар;
- сертификат происхождения товара (если требуется);
- экспортная декларация (если требуется);
- ветеринарный/фитосанитарный сертификат (для некоторых грузов);
- другие документы, исходя из особенностей товара: лицензия, сертификат или декларация о соответствии.
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Кроме Китая поставщика можно встретить у ближайших соседей. Казахстан и Армения стали странами для реэкспорта. Если вы продаете на маркетплейсе европейские товары, то сейчас возможно придется покупать их именно с помощью реэкспорта или ввоза через параллельный импорт.
Поближе познакомимся с особенностями закупки у поставщиков из Казахстана, т. к. республика входит в таможенный союз ЕАЭС.
- Товары из республики освобождены от высоких таможенных пошлин.
- Плательщики НДС могут использовать вычеты для возврата налога.
- Документация на товары оформляется по упрощенной системе. Например, сертификаты / декларации, выданные на территории Казахстана, принимаются в РФ, их не нужно переоформлять.
- Таможенную декларацию заменяет статистическая форма учета перемещения товаров.
Какие документы оформить с контрагентом из Казахстана:
- контракт ВЭД на русском и казахском;
- транспортная накладная;
- упаковочный лист, содержащий сведения о транспортируемых товарах;
- получить реквизиты валютного или рублевого счета;
- статистическая форма учета товаров для ввоза продукции через границу;
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
- документы, подтверждающие безопасность продукции;
- декларация о косвенных налогах (чтобы принять НДС к вычету).
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Где искать вдохновение для идей и новые товары
Ждать, когда придет озарение, можно бесконечно, поэтому не заставляйте себя думать о чем-то сверхновом и инновационном. Вдохновение находится ближе, чем вы думаете. Черпайте идеи от окружающих вас людей. Придумайте товар, который сможет решить их проблемы или удовлетворить потребности будущих клиентов.
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Как частные лица работают с поставщиками
Теоретически любое физическое лицо может закупить партию товара для перепродажи на маркетплейсах, но это достаточно рискованно и проблематично по следующим причинам:
- Маркетплейсы не регистрируют в качестве селлера физическое лицо без статуса ИП или самозанятого. К тому же самозанятые граждане не могут продавать товары не собственного производства (при перепродаже товаров они лишаются права на применения самозанятости и буду уплачивать НДФЛ).
- Регулярные поступления на личный счет физлица от разных клиентов денежных средств могут привлечь внимание налоговой инспекции, которая признает подобную деятельность предпринимательством. Несмотря на то, что за незаконное предпринимательство предусмотрены небольшие штрафы, ФНС обязательно доначислит не уплаченные налоги и пени. Есть также риски потерять товары — их могут просто конфисковать.
- Поставщикам неудобно продавать товары физическим лицам, т. к. в этом случае придется установить онлайн-кассу.
Еще больше информации о безопасных закупках и необходимых документов для торговли вам расскажут на бесплатном курсе по торговле на маркетплейсах от Модульбанка.