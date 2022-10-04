Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году

Что такое АУСН

АУСН — это автоматизированная упрощенная система налогообложения. В тестовом режиме работать на АУСН смогут компании и предприниматели с 1 июля 2022 года. В пилотном проекте участвуют Москва, Подмосковье, Калужская область и Республика Татарстан.

Само название говорит о том, что налогоплательщику на АУСН самостоятельно рассчитывать налог не придется. За него это сделает ФНС, а обслуживающий банк поможет в части разметки операций на доходы, расходы и расчетов в качестве налогового агента по НДФЛ с выплат персоналу.

Бизнес на автоматизированной упрощенке освобожден от уплаты страховых взносов ( за исключением травматизма ), подачи отчетности по работникам и за себя.

Цели введения нового налогового режима:

упростить работу бизнеса за счет избавления от отчетности и множества обязательных платежей;

снизить нагрузку бухгалтера;

сэкономить на приобретении и обслуживании бухгалтерских программ: АУСН предусматривает личный кабинет налогоплательщика, в котором будут отображаться движения денег и рассчитанный налог;

сделать работу бизнеса прозрачной.

Автоматизация налоговых процессов будет обеспечена при условии, что компания или предприниматель максимально переведет расчеты в безналичную форму: через расчетный счет или онлайн-кассу, а также выплату зарплаты на банковские карты работникам через зарплатный проект.

Наличка на АУСН возможна только при поступлении дохода. В таком случае налогоплательщик обязан выбить чек на онлайн-кассе, чтобы налоговая инспекция корректно рассчитала налог.

Объект налогообложения на АУСН налогоплательщик выбирает самостоятельно аналогично УСН: доход или прибыль (разницами между доходами и расходами). В первом случае налоговая ставка будет 8%, во втором — 20%.

Кто вправе работать на АУСН с 1 июля 2022 года

Главное условие — это новое юрлицо или предприниматель.

Есть и другие требования:

регистрация бизнеса в регионе, участвующем в апробации АУСН;

ежемесячная средняя численность персонала компании — максимум 5 человек, в том числе штатные работники, внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ;

величина доходов — максимум 60 млн рублей в год;

остаточная стоимость основных средств — максимум 150 млн рублей;

наличие расчетного счета в банке из утвержденного налоговиками перечня и отсутствие счетов в неаккредитованных под АУСН кредитных организациях;

отсутствие филиалов и обособленных подразделений;

участие других организаций в уставном капитале компании — максимум 25%, за исключением учредителей-общественных организаций инвалидов (ООИ). Но в этом случае выдвигаются требования к ООИ: работники-инвалиды — минимум половина штата, а их доходы — минимум четверть фонда оплаты труда по всей организации.

Как открыть бизнес на АУСН

Шаг 1. Убедитесь, что будущему бизнесу не запрещено применять АУСН

Перечень, тех кто не в праве применять автоматизированную упрощенку, перечислен в п. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ от 25.02.2022. Среди них:

банки, кредитные, микрокредитные и другие организации финансового сектора;

страховщики;

ломбарды;

продавцы подакцизных товаров;

букмекерские конторы и казино;

граждане, ведущие частную практику;

КФХ и другие.

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Шаг 2. Составьте бизнес-план

Детально просчитайте финансовую составляющую вопроса:

Определите величину необходимого стартового капитала.

Спланируйте доходы, разовые и регулярные расходы.

Подберите поставщиков, где будете закупать товар, материалы.

Оцените, кто будет покупателями или клиентами.

Оцените потребность в персонале и необходимую численность наемных работников и сторонних исполнителей.

Шаг 3. Проанализируйте произведенные расчеты

Сравните ожидаемые поступления, численность будущего персонала и стоимость основных средств, планируемых к использованию в деле, с максимальными значениями этих показателей для правомерности применения АУСН.

Также анализ позволит определить, что выбрать в качестве объекта налогообложения. Если деятельность не предполагает регулярных трат на материалы, заработную плату работникам, аренду помещений и т. д., то скорее всего ваш вариант — это доходы и ставка налога 8%. Если все это присутствует, то определиться с выбором поможет только еще более детальный расчет.

Шаг 3. Оцените потребность в заемных средствах

Сравните сумму средств в вашем распоряжении с объемом денег, необходимых для запуска бизнеса.

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Шаг 4. Зарегистрируйте бизнес и подайте уведомление о переходе на АУСН

Для регистрации ООО учредителю нужно прийти в налоговую инспекцию, подать документы через нотариуса или электронно (при наличии квалифицированной электронной подписи — КЭП).

Предприниматели также могут зарегистрироваться через МФЦ, представителя по нотариальной доверенности, передать документы почтовым отправлением (с описью) или сервис ФНС при наличии КЭП.

Подайте уведомление о переходе на АУСН вместе с регистрационными документами или не позднее 30 дней со дня госрегистрации.

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Шаг 6. Подключите онлайн-кассу

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