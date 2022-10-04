Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году

Что такое АУСН
АУСН — это автоматизированная упрощенная система налогообложения. В тестовом режиме работать на АУСН смогут компании и предприниматели с 1 июля 2022 года. В пилотном проекте участвуют Москва, Подмосковье, Калужская область и Республика Татарстан.
Само название говорит о том, что налогоплательщику на АУСН самостоятельно рассчитывать налог не придется. За него это сделает ФНС, а обслуживающий банк поможет в части разметки операций на доходы, расходы и расчетов в качестве налогового агента по НДФЛ с выплат персоналу.
Цели введения нового налогового режима:
- упростить работу бизнеса за счет избавления от отчетности и множества обязательных платежей;
- снизить нагрузку бухгалтера;
- сэкономить на приобретении и обслуживании бухгалтерских программ: АУСН предусматривает личный кабинет налогоплательщика, в котором будут отображаться движения денег и рассчитанный налог;
- сделать работу бизнеса прозрачной.
Автоматизация налоговых процессов будет обеспечена при условии, что компания или предприниматель максимально переведет расчеты в безналичную форму: через расчетный счет или онлайн-кассу, а также выплату зарплаты на банковские карты работникам через зарплатный проект.
Наличка на АУСН возможна только при поступлении дохода. В таком случае налогоплательщик обязан выбить чек на онлайн-кассе, чтобы налоговая инспекция корректно рассчитала налог.
Объект налогообложения на АУСН налогоплательщик выбирает самостоятельно аналогично УСН: доход или прибыль (разницами между доходами и расходами). В первом случае налоговая ставка будет 8%, во втором — 20%.
Кто вправе работать на АУСН с 1 июля 2022 года
Главное условие — это новое юрлицо или предприниматель.
Есть и другие требования:
- регистрация бизнеса в регионе, участвующем в апробации АУСН;
- ежемесячная средняя численность персонала компании — максимум 5 человек, в том числе штатные работники, внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ;
- величина доходов — максимум 60 млн рублей в год;
- остаточная стоимость основных средств — максимум 150 млн рублей;
- наличие расчетного счета в банке из утвержденного налоговиками перечня и отсутствие счетов в неаккредитованных под АУСН кредитных организациях;
- отсутствие филиалов и обособленных подразделений;
- участие других организаций в уставном капитале компании — максимум 25%, за исключением учредителей-общественных организаций инвалидов (ООИ). Но в этом случае выдвигаются требования к ООИ: работники-инвалиды — минимум половина штата, а их доходы — минимум четверть фонда оплаты труда по всей организации.
Как открыть бизнес на АУСН
Шаг 1. Убедитесь, что будущему бизнесу не запрещено применять АУСН
Перечень, тех кто не в праве применять автоматизированную упрощенку, перечислен в п. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ от 25.02.2022. Среди них:
- банки, кредитные, микрокредитные и другие организации финансового сектора;
- страховщики;
- ломбарды;
- продавцы подакцизных товаров;
- букмекерские конторы и казино;
- граждане, ведущие частную практику;
- КФХ и другие.
Шаг 2. Составьте бизнес-план
Детально просчитайте финансовую составляющую вопроса:
- Определите величину необходимого стартового капитала.
- Спланируйте доходы, разовые и регулярные расходы.
- Подберите поставщиков, где будете закупать товар, материалы.
- Оцените, кто будет покупателями или клиентами.
- Оцените потребность в персонале и необходимую численность наемных работников и сторонних исполнителей.
Шаг 3. Проанализируйте произведенные расчеты
Сравните ожидаемые поступления, численность будущего персонала и стоимость основных средств, планируемых к использованию в деле, с максимальными значениями этих показателей для правомерности применения АУСН.
Также анализ позволит определить, что выбрать в качестве объекта налогообложения. Если деятельность не предполагает регулярных трат на материалы, заработную плату работникам, аренду помещений и т. д., то скорее всего ваш вариант — это доходы и ставка налога 8%. Если все это присутствует, то определиться с выбором поможет только еще более детальный расчет.
Шаг 3. Оцените потребность в заемных средствах
Сравните сумму средств в вашем распоряжении с объемом денег, необходимых для запуска бизнеса.
Шаг 4. Зарегистрируйте бизнес и подайте уведомление о переходе на АУСН
Для регистрации ООО учредителю нужно прийти в налоговую инспекцию, подать документы через нотариуса или электронно (при наличии квалифицированной электронной подписи — КЭП).
Предприниматели также могут зарегистрироваться через МФЦ, представителя по нотариальной доверенности, передать документы почтовым отправлением (с описью) или сервис ФНС при наличии КЭП.
Подайте уведомление о переходе на АУСН вместе с регистрационными документами или не позднее 30 дней со дня госрегистрации.
Изучите предложения банков и выберите подходящее именно для вашего дела.
Сравните:
- тарифы на РКО;
- условия по зарплатному проекту (для тех, у кого будет персонал);
- комиссии на снятие и внесение наличных;
- возможности личного кабинета и мобильного приложения;
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Шаг 6. Подключите онлайн-кассу
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