Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего

Решать задачу будем в два действия:
- найти товар, который будет востребован в предновогодний и новогодний сезон;
- спрогнозировать необходимый объем, чтобы после окончания сезона неликвидные товары не остались лежать на складе в ожидании будущих праздников.
Как анализировать спрос и искать товар
В праздники будут пользоваться спросом сезонные товары, которые в другое время года никому не нужны. Поэтому искать товары и прогнозировать спрос на них нужно по другим правилам, чем те, которые мы используем для определения популярной и прибыльной товарной ниши. Сезонные товары не всегда будут присутствовать в ассортименте селлера на постоянной основе.
Для выбора товарной позиции к зимним праздникам воспользуемся следующими способами.
Встроенные метрики
Их предоставляют маркетплейсы. По этим данным можно узнать аналитику последних продаж и определить новогоднее направление, но для серьезной работы и крупных объемов закупки, нужен более подробный и глубокий анализ.
Статистика и история продаж прошлого года
Нужно узнать и проанализировать, что и сколько покупали в конце 2021. Этой информацией располагают платные сервисы аналитики.
Сервисы снабдят массой аналитических данных, из которых не всё пригодится для выбора товара с высоким спросом. Сбор аналитики займет несколько секунд и пару кликов мышки, но интерпретировать и применить полученный результат на практике очень сложно.
Начинающим селлерам приходится на собственном горьком опыте разбираться в таблицах, процентах, схемах и графиках.
Надежнее и проще – поручить поиски и отбор профессионалам от Модульбанка. МаркетЭксперт – это специалист по работе с маркетплейсами. Селлер с опытом, который знает все нюансы продвижения товаров, помогает вам в ведении бизнеса и улучшении показателей, оказывает комплексное сопровождение.
На что нужно обратить внимание при работе с онлайн-сервисами:
- аналитика за аналогичный период прошлого года;
- продажи в разрезе отдельных брендов и продавцов по каждому маркетплейсу;
- список самых популярных товаров в категории;
- сколько продаж у самого популярного товара;
- среднюю цену продажи.
Вот примерный прайс-лист на услуги аналитических сервисов.
За время пробного периода, который предлагают сервисы, глубокий анализ произвести не получится из-за ограниченного функционала. Даже при использовании полного арсенала метрик окончательный вывод они за вас не сделают.
Анализ предложенных данных и принятие решения остается за селлером, и будет зависеть, от того насколько правильно он обработает полученные сведения.
Анализ трендов
Мало предлагать популярные товары прошлого сезона, нужно учесть модные веяния и тенденции наступающего 2023 года. Ищите вдохновение и полезную информацию:
- Из обзоров отраслевых экспертов.
- На популярных торговых площадках: Alibaba, Aliexpress, Amazon. На заметку можно взять товар, у которого высокие продажи и хорошие отзывы на зарубежном маркетплейсе.
- В социальных сетях. Например, Pinterest – социальная сеть, на которой пользователи размещают свои идеи и сохраняют то, что их вдохновляет.
Популярные поисковые запросы
Работаем с Яндексом и Гуглом.
Можно использовать всем давно известный и любимый бесплатный Яндекс.Вордстат. Выбирайте статистику для разных регионов за определенное время года. Оцените количество запросов в обычные дни и накануне новогодних праздников. Многофункциональный сервис поможет проверить спрос на товары, выбранные с помощью предыдущих способов.
Напарником Яндекса всегда является Google Trends. Он поможет проанализировать и сравнить разные фразы. Искать можно по товарам, новостям, картинкам и YouTube, а также по категориям. Эффективен для определения динамики колебания пользовательских интересов.
После применения одного или нескольких способов у вас должен сформироваться список товаров, которые будут пользоваться спросом перед Новым годом и с наибольшей вероятностью принесут вам максимальную прибыль.
Но популярность товара не является гарантией, что вы сможете им успешно торговать и конкурировать с другими продавцами. Сохраняется риск затеряться в обилии похожих вещей от других продавцов.
Чтобы показать товар в лучшем свете, оформить товарную карточку, нужно иметь представление о реализуемой продукции, ориентироваться в ее характеристиках, понимать, какую ценность для покупателя имеют те или иные свойства.
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Когда определились с товарами, которые обязательно будут пользоваться спросом, неплохо бы увеличить средний чек и предложить клиентам дополнительные и сопутствующие товары. Например, ель на новогодние праздники сопровождается приобретением игрушек, гирлянд, салфеток и скатертей с праздничной атрибутикой, упаковкой для подарков и самих презентов.
Как не ошибиться с объемом поставки
Для ответа на этот вопрос, нужно решить еще два: когда и сколько закупать. Дадим рекомендации и инструкции, чтобы вы могли вывести свою формулу для идеальной новогодней закупки.
- Первую партию товара нужно заказывать уже сейчас. Эксперты рекомендуют начинать закупку за два месяца до начала сезона. За это время вы как следует успеете подготовить фотографии и оформить товарные карточки, начать их продвигать, собирать «звезды» и положительные отзывы.
- Действуйте на опережение, если заранее приобретать крупную партию, то она вам достанется по минимальным ценам.
- Постоянные покупатели маркетплейсов предпочитают приобретать товары там, где они есть в наличии. Опираясь на статистику продаж прошлых лет, планируйте размер и периодичность поставок. Установите дополнительные договоренности с поставщиками, чтобы даже в час пик он мог привезти требуемый объем.
- Если вы не уверены в выбранном товаре или боитесь заказать лишнего, попробуйте найти поставщика на дропшипинг. Эта схема позволяет подстраховаться и протестировать спрос на товар. Суть в том, что селлер только оформляет товарные карточки по информации, которую предоставил поставщик, и собирает заказы. Информацию о заказанном товаре нужно передать поставщику, который сам будет отгружать на склад маркетплейса.
- Составить план продаж и рассчитать под него необходимый размер и количество заявок поставщикам. Для этого нужно вести аналитику продаж свою, а если своего опыта еще не хватает, то подглядеть у конкурентов. Для этого можно использовать сторонние сервисы, встроенные инструменты в личном кабинете маркетплейса.
Используйте сервис для анализа продаж на маркетплейсах от Модульбанка. Изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров в одном окне.