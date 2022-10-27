Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего

Решать задачу будем в два действия:

найти товар, который будет востребован в предновогодний и новогодний сезон; спрогнозировать необходимый объем, чтобы после окончания сезона неликвидные товары не остались лежать на складе в ожидании будущих праздников.

Как анализировать спрос и искать товар

В праздники будут пользоваться спросом сезонные товары, которые в другое время года никому не нужны. Поэтому искать товары и прогнозировать спрос на них нужно по другим правилам, чем те, которые мы используем для определения популярной и прибыльной товарной ниши. Сезонные товары не всегда будут присутствовать в ассортименте селлера на постоянной основе.

Для выбора товарной позиции к зимним праздникам воспользуемся следующими способами.

Встроенные метрики

Их предоставляют маркетплейсы. По этим данным можно узнать аналитику последних продаж и определить новогоднее направление, но для серьезной работы и крупных объемов закупки, нужен более подробный и глубокий анализ.

Статистика и история продаж прошлого года

Нужно узнать и проанализировать, что и сколько покупали в конце 2021. Этой информацией располагают платные сервисы аналитики.

Сервисы снабдят массой аналитических данных, из которых не всё пригодится для выбора товара с высоким спросом. Сбор аналитики займет несколько секунд и пару кликов мышки, но интерпретировать и применить полученный результат на практике очень сложно.

Начинающим селлерам приходится на собственном горьком опыте разбираться в таблицах, процентах, схемах и графиках.

Надежнее и проще – поручить поиски и отбор профессионалам от Модульбанка. МаркетЭксперт – это специалист по работе с маркетплейсами. Селлер с опытом, который знает все нюансы продвижения товаров, помогает вам в ведении бизнеса и улучшении показателей, оказывает комплексное сопровождение.

На что нужно обратить внимание при работе с онлайн-сервисами:

аналитика за аналогичный период прошлого года;

продажи в разрезе отдельных брендов и продавцов по каждому маркетплейсу;

список самых популярных товаров в категории;

сколько продаж у самого популярного товара;

среднюю цену продажи.

Вот примерный прайс-лист на услуги аналитических сервисов.

За время пробного периода, который предлагают сервисы, глубокий анализ произвести не получится из-за ограниченного функционала. Даже при использовании полного арсенала метрик окончательный вывод они за вас не сделают.

Анализ предложенных данных и принятие решения остается за селлером, и будет зависеть, от того насколько правильно он обработает полученные сведения.

Анализ трендов

Мало предлагать популярные товары прошлого сезона, нужно учесть модные веяния и тенденции наступающего 2023 года. Ищите вдохновение и полезную информацию:

Из обзоров отраслевых экспертов.

На популярных торговых площадках: Alibaba, Aliexpress, Amazon . На заметку можно взять товар, у которого высокие продажи и хорошие отзывы на зарубежном маркетплейсе.

В социальных сетях. Например, Pinterest – социальная сеть, на которой пользователи размещают свои идеи и сохраняют то, что их вдохновляет.

Популярные поисковые запросы

Работаем с Яндексом и Гуглом.

Можно использовать всем давно известный и любимый бесплатный Яндекс.Вордстат. Выбирайте статистику для разных регионов за определенное время года. Оцените количество запросов в обычные дни и накануне новогодних праздников. Многофункциональный сервис поможет проверить спрос на товары, выбранные с помощью предыдущих способов.

Напарником Яндекса всегда является Google Trends. Он поможет проанализировать и сравнить разные фразы. Искать можно по товарам, новостям, картинкам и YouTube, а также по категориям. Эффективен для определения динамики колебания пользовательских интересов.

После применения одного или нескольких способов у вас должен сформироваться список товаров, которые будут пользоваться спросом перед Новым годом и с наибольшей вероятностью принесут вам максимальную прибыль.

Но популярность товара не является гарантией, что вы сможете им успешно торговать и конкурировать с другими продавцами. Сохраняется риск затеряться в обилии похожих вещей от других продавцов.

Чтобы показать товар в лучшем свете, оформить товарную карточку, нужно иметь представление о реализуемой продукции, ориентироваться в ее характеристиках, понимать, какую ценность для покупателя имеют те или иные свойства.

У Модульбанка есть своя система аналитики МаркетМетрика входит в опцию Маркетплейс. Откройте в одном окневсе необходимые данные, анализ конкурентов и рынка, прогноз продаж.

Когда определились с товарами, которые обязательно будут пользоваться спросом, неплохо бы увеличить средний чек и предложить клиентам дополнительные и сопутствующие товары. Например, ель на новогодние праздники сопровождается приобретением игрушек, гирлянд, салфеток и скатертей с праздничной атрибутикой, упаковкой для подарков и самих презентов.

Как не ошибиться с объемом поставки

Для ответа на этот вопрос, нужно решить еще два: когда и сколько закупать. Дадим рекомендации и инструкции, чтобы вы могли вывести свою формулу для идеальной новогодней закупки.

Первую партию товара нужно заказывать уже сейчас. Эксперты рекомендуют начинать закупку за два месяца до начала сезона . За это время вы как следует успеете подготовить фотографии и оформить товарные карточки, начать их продвигать, собирать «звезды» и положительные отзывы. Действуйте на опережение, если заранее приобретать крупную партию, то она вам достанется по минимальным ценам. Постоянные покупатели маркетплейсов предпочитают приобретать товары там, где они есть в наличии. Опираясь на статистику продаж прошлых лет, планируйте размер и периодичность поставок . Установите дополнительные договоренности с поставщиками, чтобы даже в час пик он мог привезти требуемый объем. Если вы не уверены в выбранном товаре или боитесь заказать лишнего, попробуйте найти поставщика на дропшипинг . Эта схема позволяет подстраховаться и протестировать спрос на товар. Суть в том, что селлер только оформляет товарные карточки по информации, которую предоставил поставщик, и собирает заказы. Информацию о заказанном товаре нужно передать поставщику, который сам будет отгружать на склад маркетплейса. Составить план продаж и рассчитать под него необходимый размер и количество заявок поставщикам. Для этого нужно вести аналитику продаж свою, а если своего опыта еще не хватает, то подглядеть у конкурентов. Для этого можно использовать сторонние сервисы, встроенные инструменты в личном кабинете маркетплейса.

Используйте сервис для анализа продаж на маркетплейсах от Модульбанка. Изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров в одном окне.