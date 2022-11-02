Валютные операции

Модульбанк запустил счета и переводы в армянских драмах и азербайджанских манатах

Банк для предпринимателей Модульбанк запустил расчетные счета и международные переводы в новых локальных валютах: армянских драмах и азербайджанских манатах.

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Теперь бизнесу будет проще вести расчеты с контрагентами из этих стран и отправлять переводы в страны СНГ. Также это еще одна возможность получать валютные платежи на российский счет. Открытие и обслуживание счёта – бесплатно. Отправка переводов – до 11:00 по московскому времени. Комиссия за перевод – от 35$.

Модульбанк постоянно работает над расширением платежных инструментов, включая возможности обмена платежами для участников ВЭД. Сейчас клиенты Модульбанка могут вести расчеты с контрагентами не только в долларах, евро и юанях, но и в альтернативных валютах, например, в тенге и белорусских рублях, армянских драмах и азербайджанских манатах. До конца года портфель дополнительных валют будет пополняться.

О Модульбанке

Модульбанк – первый в России банк для предпринимателей, полностью частный банк. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также технологичную онлайн-бухгалтерию, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.

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