Причины блокировок на маркетплейсах и способы минимизации рисков

За что блокируют товарные карточки на маркетплейсах

1. Вы не прочитали правила маркетплейса и выставили на продажу запрещенные товары.

Запретный список примерно на всех площадках одинаковый:

алкоголь и табачные изделия;

психотропные и ядовитые препараты;

животные;

растения;

взрывчатые вещества и боеприпасы.

Кроме этого встречаются дополнительные запреты, которые зависят от выбранной схемы поставки и маркетплейса.

Например, продавцы Ozon не продают товары, которые требуют специфических условий хранения (например: химические удобрения).

На Wildberries вы не встретите едкие и коррозионные вещества, автомобильные аккумуляторы и масла. Крупногабаритные товары разрешается поставлять только со склада селлера, например, ванны, душевые, объемные изоляционные материалы, строительные изделия, напольные и стеновые панели.

2. Поставляете товары без разрешительной документации.

На некоторые виды продукции у вас обязательно должны быть загружены в личный кабинет сертификаты и декларации. Если на продукцию не нужен официальный сертификат, то уточните это в службе поддержки маркетплейса и начинайте оформлять отказное письмо.

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3. Неправильно оформили товарные карточки.

Разместили фото товара другого цвета или фактуры, которые не соответствуют действительности? Маркетплейс посчитает, что вы вводите покупателя в заблуждение, и откажет в показах.

Это же правило касается заголовка и не подходящему ему характеристик и описания товара.

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4. Нарушили ценовую политику.

Селлеру необходимо постоянно мониторить цены для своих товаров, иначе вы можете выйти за ценовые рамки идентичных товаров других поставщиков маркетплейса.

Ozon разработал собственный механизм для мониторинга цен, если индекс цен на ваш товар превысит установленный на площадке порог на 7% выше средней цены, товарную карточку заблокируют и не покажут покупателю.

За что блокируют личный аккаунт селлера

Блокировка личного кабинета парализует бизнес и закрывает канал онлайн-продаж на неопределенный срок.

Среди основных причин тотальной блокировки самыми распространенными стали:

1. Нарушение авторских прав.

За подделки накажут максимально строго и потерять контроль над аккаунтами можно сразу на трех крупнейших площадках. Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет ведут общую информационную базу, куда собирают выявленные случаи контрафакта.

Если вы реализуете свои собственные оригинальные товары, то также необходимо подумать о своей безопасности. Уже известны печальные истории, когда производитель получал иск от конкурента, который первым успел получить товарный знак на чужое изделие.

2. Интернет-торговлю поставят на паузу, если селлер не справляется с доставкой заказа по схеме FBS.

По такой схеме работают продавцы маркетплейсов, которые самостоятельно хранят и собирают заказы. У Ozon есть жесткие критерии, при нарушении которых заморозят весь ассортимент:

доля отказов составила 2% от общего числа выполненных заказов;

вы не успели собрать заказ, чтобы отдать его курьеру или доставить в ПВЗ в предусмотренный для этого временной интервал;

доля доставки, выполненной с опозданием, составила 5% .

Условия периодически пересматриваются, так что селлеру нужно постоянно следить за новостями в личном кабинете, или подписаться на новости от Модульбанка.

Личный кабинет обязательно заблокируют за использование мошеннических схем , например, за фейковые отзывы и «серых» покупателей, которые помогают устроить самовыкуп. По многочисленным просьбам и жалобам ваших покупателей площадка сначала заблокирует аккаунт, а потом будет разбираться – жалобы были обоснованы или это происки конкурентов.

Частично минимизировать риски блокировки селлер может самостоятельно:

вовремя и развернуто отвечать на вопросы клиентов;

грамотно и подробно оформить фото и описание к товару, таким образом снижается количество возвратов;

следить за качеством своего товара, заказывать пробные партии прежде чем, запустить продукцию в продажу.

Кроме очевидных нарушений селлер может накопить много штрафных баллов по мелочи.

Например, Ozon собирает историю ошибок и недостатков, чтобы потом из-за накопленных баллов отправить в блок.

В последнее время площадка снизила свои требования, но расслабляться не стоит. Теперь блокируются каналы, если на счету аккаунта накопилось 1 000 баллов. У одного юрлица может быть несколько каналов на маркетплейсе, в этом случае при обнаружении кражи или подделки документов на одном аккаунте, отвечать придется собственнику.

За переманивание клиентов на другой сайт в первый раз Ozon начислит 200 баллов на 3 месяца , а если течение этого времени история повторится – уже 500 на 6 месяцев .

За неоднократные нарушение прав на товарный знак начислят сразу 1 000 баллов .

На AliExpress применяется собственная градация штрафных баллов, на каждом уровне предусмотрено свое наказание:

2 – предупреждение;

6 – 3х-дневная блокировка товаров;

12 – заморозка аккаунта на неделю;

24 – заморозка аккаунта на два недели;

36 – заморозка аккаунта на месяц;

48 – полная блокировка.

За какие нарушения придется заплатить штраф

У маркетплейсов довольно широкая линейка штрафов, которой может позавидовать даже КоАП. Поэтому потратьте время и изучите условия работы на выбранной площадке, а мы перечислим самые популярные нарушения.

1. Некоторые маркетплейсы пресекают любые прямые контакты с клиентом. Поэтому за попытку узнать номер телефона, или положить в посылку промо-материалы, назначат индивидуальные штрафы.

2. Манипуляции и мошеннические приемы с поисковой выдачей. Лучше научится правильному и легальному SEO-продвижению, чем получить расходы за штрафы маркетплейса.

Не рекомендуется применять следующие методы поисковой оптимизации:

переизбыток ключевых слов в заголовке и по всей товарной карточке;

выбирать заведомо неверную, но популярную категорию для товара;

использовать названия брендов, которые не относятся к предлагаемому товару;

искажать реальные факты о товаре.

3. Штрафы применяют также к селлерам, которым заблокировали личный кабинет или товарные карточки.

Как разблокировать свою работу на маркетплейсе

Порядок действий и затраченное время будут зависеть от причины блокировки.

Блокировка за превышение числа невыполненных заказов. У Ozon есть еженедельная автоматическая проверка всех кабинетов. Поэтому постарайтесь своевременно отгрузить уже имеющиеся заказы, не дожидаясь блокировки, чтобы к следующей проверке кабинет стал активным В случае любой блокировки незамедлительно обращайтесь в службу поддержки маркетплейса. Если вы уже предполагаете, за что могли получить бан, то начинайте исправлять ошибки , писать объяснительную, задавайте вопросы о том, как быстрее восстановить работу. Обычно ответ дают в течение 48 часов . Блокировку должны снять, как только вы исправите нарушения . Но нередко Яндекс.Маркет отказывает в этой просьбе, аргументируя тем, что никакие действия не смогут повлиять на изменение решения. В этом случае вам придется только создать новую учетную запись. Штрафные баллы можно обжаловать , для этого нужно обращаться в администрацию маркетплейса. Проверка апелляций происходит максимум в течение 3 рабочих дней, обычно быстрее.

Причины блокировок постоянно обновляются, добавляются новые условия и ограничения, чтобы не потерять время и деньги на восстановление аккаунта или переписку с техподдержкой, привлекайте к работе на маркетплейсах опытных экспертов.

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