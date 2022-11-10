Как получить отсрочку или бронь на сотрудника

Кто имеет право на отсрочку или бронь от призыва по мобилизации

Отсрочку от призыва на полгода имеют:

граждане, временно негодные к воинской службе по состоянию здоровья ( список заболеваний утвержден постановлением Правительства от 04.07.2013 № 565 );

список заболеваний утвержден постановлением Правительства от 04.07.2013 № 565 лица, ухаживающие за родственниками -инвалидами I группы или, нуждающимися в уходе, если других лиц, кто бы мог осуществлять уход, нет;

отцы-одиночки ;

родители минимум четырех детей в возрасте до 16 лет, или трех, если супруга находится в положении, а срок беременности больше 22 недель;

беременные военнообязанные женщины со сроком от 22 недель;

дети матерей-одиночек, у которых есть минимум четверо братьев или сестер в возрасте до восьми лет.

Оформлением перечисленных выше оснований для отсрочки от мобилизации занимаются сами граждане, подпадающие под призыв.

Так, для получения отсрочки по медицинским показаниям нужно собрать максимум медицинской документации, подтверждающих наличие, форму, течение и развитие болезни:

амбулаторную карту;

выписки из стационаров;

результаты исследований;

﻿врачебные заключения и т. д.

Для получения отсрочки по уходу за родственником понадобится справка из бюро МСЭ и выписка из домовой книги, с указанием всех лиц проживающих вместе с человеком, нуждающемся в уходе.

Отсрочку по другим семейным обстоятельствам предоставят при предъявлении свидетельств о рождении детей, справки о беременности из женской консультации, документов подтверждающих воспитание детей без супруги и др.

Кроме того, отсрочку от мобилизации имеют работники аккредитованных IT-компаний и операторов связи, чьи профессии присутствуют в приложении к приказу Минцифры от 26.09.2022 № 712, а также сотрудники предприятий, предоставляющих бронь. Оформлением отсрочки по этим основаниям занимаются работодатели.

Как оформить отсрочку или бронь сотруднику

Бронирование – это не разовая процедура, а комплекс мероприятий в рамках ведения специального воинского учета учреждениями, относящимися к силовым ведомствам, а также предприятиями, работающими на оборонный сектор.

Что касается отсрочки айтишникам, то здесь главными критериями являются наличие соответствующей аккредитации работодателя и специальность работника. Обязанность работодателя по оформлению такой отсрочки заключается в правильном формировании перечня работников, которым она будет предоставлена.

Чтобы получить отсрочку сотруднику необходимо, чтобы одновременно выполнялись три условия:

Работа в IT-компании, состоящей в реестре аккредитованных.

Обязательное наличие трудового договора с компанией. Договор ГПХ в данном случае не подойдет.

Наличие высшего образования из перечня Минцифры.

Далее нужно подготовить электронные файлы в формате .csv и раздать каждому сотруднику, отвечающему критериям. Последний в свою очередь загружает этот файл в личный кабинет на Госуслугах для формирования заявления на отсрочку.

С одной стороны процедура нетрудоемкая, с другой – требует повышенного внимания, ответственности и недопущения ошибок, чтобы бронь получили все, имеющие на нее право. Сложности добавляет отсутствие практики в этом вопросе.

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Особенно полезна такая помощь будет компаниям с небольшой численностью персонала, у которых нет штатных кадровиков и юристов тем более, что критерий минимальной численности персонала для получения IT-статуса компанией отсутствует.

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