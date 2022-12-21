Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах

1. Что заказать

Далеко не каждый товар подойдет в качестве подарка или будет соответствовать праздничной тематике. Поэтому сначала необходимо обратиться к статистике и аналитике. Провести ревизию своих продаж, изучить прошлогодние популярные категории, поймать тренды текущего сезона.

Если у вас нет прошлогодней истории продаж или вы делаете ставку на новый ассортимент, то нужна аналитика конкурентов. Для этого подходят сервисы аналитики – например, MPStats, SellerFox, Moneyplac. Для поиска трендов используйте бесплатный онлайн сервис Google Trends, который отслеживает и показывает популярность поисковых запросов.

У Модульбанка есть свой сервис для селлеров маркетплейсов – МаркетМетрика. Сейчас на сервисе есть бесплатный пробный период в 14 дней.

2. Сколько заказать

Это второй по популярности вопрос, на который пытаются найти ответ продавцы. Причем цена ошибки велика. Недостаточное количество – это упущенная выручка, понижение рейтинга продавца на маркетплейсе и разочарованные покупатели, которые ушли за покупками к конкурентам.

Переизбыток сезонных товаров заморозит деньги в неликвидных остатках.

Чтобы спрогнозировать свои закупки, нужно опять-таки обратиться к аналитике своих продаж и конкурентов.

МаркетМетрики Модульбанка покажут, как в прошлом году продавались интересующие товары. При этом следует ориентироваться на продавцов, которые имеют схожий рейтинг и позиции в поиске.

Проанализируйте собственный ассортимент и товарный остаток, выберите подходящий способ закупки: часто и небольшими партиями, или редко, но с хорошей скидкой за большой объем.

3. Выбрать схему поставки и распределить по складам

Перед праздниками и в сезон распродаж продавцы вынуждены поддерживать высокий уровень товарных остатков, но для схемы FBO такой подход может оказаться слишком затратным. Так как за длительное хранение товара на складе маркетплейса взимаются повышенные комиссии.

Даже если вы не против переплатить за хранение, места на складе может не хватить, а на погрузо-разгрузочные работы уйдет больше времени, чем не в сезон. Поэтому важно учесть загруженность складов и обеспечить своевременные поставки товара.

Стоит заранее изучить, как настраивается поставка со своего склада, если постоянно работаете только со склада маркетплейса.

Еще вариант – услуги компаний по фулфилменту: можно хранить товары у них и их силами осуществлять поставки. При расчете себестоимости и цены учтите дополнительные расходы на доставку через курьеров или транспортные компании на тот случай, если маркетплейс не примет товар или вы не справитесь собственными силами.

Чтобы увеличить количество продаж, следует расширить географию поставок. Чем больше регионов вы охватите, тем выше в поисковой выдаче поднимут алгоритмы маркетплейсов вашу товарную карточку.

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4. Оформить товарные карточки

Редактирование и совершенствование товарной карточки никогда не должно останавливаться, особенно в преддверии праздников. Второго шанса, чтобы произвести нужное впечатление, придется ждать целый год.

Обновите фотографии товаров и дополните их тематической инфографикой. Даже смена цвета заднего фона поможет обратить внимание на товар. Кроме визуального контента нужно под соответствующий праздник подготовить описание и заголовки, добавить ключевые слова и подсказки для выбора правильного подарка.

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5. Настроить рекламу и продвижение

В зависимости от остатков и планов продаж нужно определиться с рекламным бюджетом. Тестировать рекламу можно на коротких дистанциях, например, в течение семи дней:

Включайте разные интерактивы и креативы с разной конверсией за клик.

После каждого изменения изучайте историю продаж и аналитику.

Если поставленные планы продаж выполняются, то протестированную рекламу можно продолжать. Чем раньше вы начнете готовиться к праздникам, тем лучше настроите продвижение, быстрее скорректируете и исправите ошибки.

Риски

Погоня за праздничными продажами нередко приносит убытки новичкам маркетплейсов. Сезонные товары и спрос на них крайне нестабильны и непредсказуемы. Поэтому для начала лучше брать небольшие партии и продавать их через FBS со своего склада. Так в случае неуспеха вы потеряете меньше денег, не придется оплачивать хранение.

Праздничный сезон – ажиотаж не только среди покупателей, но и высокое напряжение в работе поставщиков, оптовиков и производителей. Поставщик может привезти меньше товара или резко завысить цену, об этих условиях договора нужно знать заранее. Перечитайте договор поставки, заключите дополнительные соглашения, найдите новых или запасных контрагентов.

Выходить с трендовыми сезонными товарами без опыта рискованно. Как минимум должен быть опыт в продажах, знания в маркетинге, знания структуры работы маркетплейса. Лучше разобраться в сервисе аналитики и выбрать товар, который можно продать в любое время, а не в сжатые сроки праздников.

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