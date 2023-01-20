Меры поддержки малого бизнеса и льготы для IT-компаний в 2023 году

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

В 2023 году для субъектов МСП доступны три федеральные программы льготного кредитования.

1. Объединенная программа льготного кредитования для бизнеса из реестра МСП

Условия программы регламентированы постановлением Правительства от 16.08.2022 № 1420. Программа стартовала еще в 2022 году, и ее действие пролонгировали на 2023 год.

Кредитные средства в рамках программы выдаются по ставкам 2,5%-4% на следующие цели:

приобретение производственной площадки или производственного здания;

приобретение оборудования;

капитальный ремонт производственных помещений и имеющегося оборудования.

Программа ориентирована на поддержку малого бизнеса в целях организации и роста производства в следующих сферах: переработки сельскохозяйственной продукции, обрабатывающего производства, логистики и гостиничного бизнеса. Точные коды ОКВЭД перечислены в постановлении № 1420.

Кредит можно получить на 10 лет, льготные условия предоставляются только на 5 лет, затем ставка кредита повысится.

Банки, участвующие в программе, перечислены на сайте корпорации МСП.

2. Программа стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса

Бизнес из реестра МСП может получить кредитные средства в размере от 3 млн руб. на срок более трех лет, чтобы:

рефинансировать имеющиеся кредиты;

инвестировать в строительство и закупку оборудования;

покрыть текущие расходы на выплату зарплат и закупку сырья;

потратить на другие цели до 50 млн. руб.

3. Программа льготного кредитования

Льготный кредит выдается малому и среднему бизнесу по ставке 8,5%. На срок кредитования влияют цели получения заемных средств. Кредит предоставляется на покупку или создание основных средств бизнесу из сферы: строительства, здравоохранения, туризма, энергетики, бытовых услуг, сельского хозяйства и образования.

Также власти Москвы пролонгировали на 2023 год действие льготной кредитной программы для субъектов МСП.

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Кредитные каникулы для ИП

Минфин разработал проект продления сроков действия кредитных каникул, установленных постановлением Правительства от 12.03.2022 № 352, до 31 марта 2023 года.

Кредитные каникулы дают возможность заемщику уменьшить размер ежемесячного платежа, провести реструктуризацию долга или получить отсрочку на шесть месяцев. Для оформления кредитных каникул нужно обратиться в банк, где субъект МСП ранее получил кредит.

Помимо этого подписан закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ, согласно которому субъекты МСП, чей единственный участник, который выполнял функции исполнительного органа, был мобилизован, могут претендовать на кредитные каникулы.

Льготный период, когда можно не вносить платежи по займу, составляет весь срок военной службы мобилизованного плюс 90 дней после возвращения со службы. Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, необходимо обратиться в банк до 31 декабря 2023 года.

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Субсидии за прием работников определенных категорий

Власти продлили программу субсидирования за трудоустройство постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2134.

За прием на работу молодежи до 30 лет, безработных, беженцев из Украины, ДНР и ЛНР субъектам МСП полагается субсидия в размере трех МРОТ плюс страховые взносы.

МРОТ на 2023 год зафиксирован на уровне 16 242 руб. Выплата работодателю осуществляется через месяц, три месяца и полгода после приема на работу. Одно из важных условий получения субсидии – взаимодействие с претендентами на портале «Работ в России».

Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

В 2023 году продолжает действовать нулевая ставка НДС для гостиниц и отелей, введенная 1 июля 2022 года.

До 31 декабря 2023 года разрешено возмещать НДС в заявительном порядке без предоставления банковской гарантии, либо поручительства.

При расчете базы налога на прибыль в доходы не включаются суммы долга, прощенного иностранным кредитором. Такая антикризисная мера действует с 1 января 2022 года.

Начиная с 2022 года и до 2024 года положительные курсовые разницы необходимо определять только в момент прекращения, либо исполнения требований и обязательств. С 1 января 2023 года по 2024 год такие условия будут действовать и для отрицательных курсовых разниц.

В 2023 году размер транспортного налога определяется без учета повышающих коэффициентов 1, и 2 для автомобилей дешевле 10 млн руб. В рамках налога на роскошь применяется только коэффициент 3 для автомобилей дороже 10 млн руб.

В 2023 году у малого и среднего бизнеса тариф страховых взносов на выплаты сотрудникам сверх МРОТ, как и ранее составит 15%.

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Прочие льготы для малого и среднего бизнеса

До 1 марта 2023 года продлили упрощенный порядок получения лицензий. В рамках эксперимента участвуют 39 министерств.

Также в 2023 году продолжает действовать мораторий на плановые неналоговые и валютные проверки. При этом в обычном режиме продолжают проводиться налоговые проверки и внеплановые неналоговые проверки, если были выявлены нарушения.

До конца 2023 года неустойку за опоздание с уплатой налогов начисляют по 1/300 ставки ЦБ за весь период.

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При закупках в рамках 44-ФЗ поставщику разрешили изменять существенные условия госконтракта, при условии обоснования причины невозможности исполнения зафиксированных договоренностей. Таким образом можно изменить цену и количество товара в поставке.

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Также до конца 2023 года продлили программу возмещения комиссии СБП. Для этого обязательно включение в реестр МСП. Возврат комиссии происходит в беззаявительном порядке.

Меры поддержки для IT-компаний в 2023 году

Власти предусмотрели комплекс мер обеспечения ускоренного развития IT-отрасли:

Предусмотрены налоговые преференции по налогу на прибыль, НДС и прочим налогам.

Сотрудники IT-компаний получили отсрочку от призыва на военную службу.

Предоставляются льготные кредиты в целях реализации проектов по разработкам и внедрению IT-решений.

Обеспечено трудоустройство иностранных кандидатов в IT-компании по упрощенным условиям.

Предусмотрены программы грантовой поддержки.

Предоставляется льготная ипотека для IT-специалистов.

Стимулирование закупок российских IT-разработок и их проведение в упрощенном порядке.

Освобождение от налогового и валютного контроля на период до трех лет.

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