Валютные операции

Модульбанк запустил счета и переводы в сумах и сомах

Клиентам Модульбанка стали доступны расчетные счета и международные переводы в двух новых валютах: узбекский сум и киргизский сом.

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Теперь бизнесу будет проще осваивать новые рынки, налаживать поставки и вести расчеты с контрагентами в Узбекистане и Киргизии. Также это еще одна возможность получать валютные платежи на российский счет.

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Открытие и обслуживание счёта – бесплатно. Отправка переводов для сума – до 14:00 мск, для сома – до 12:00 мск. Комиссия за перевод: от 0,6% для сумов и от 600 для сомов.

«Новые валюты будут особенно актуальны для селлеров. Узбекистан и Киргизия быстро наращивают производственные мощности и становятся для продавцов на маркетплейсах важными каналами поставки. Счета в местных валютах дадут предпринимателям возможность открыть для себя эти направления или упростить, а иногда и „обелить“ работу с местными поставщиками», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк постоянно работает над расширением платежных инструментов, включая возможности обмена платежами для участников ВЭД. Сейчас клиенты Модульбанка могут вести расчеты с контрагентами не только в долларах, евро и юанях, но и в альтернативных валютах, например, в казахских тенге, белорусских рублях, армянских драмах, азербайджанских манатах, грузинских лари, таджикских сомони, турецких лирах, а теперь и в узбекских сумах и киргизских сомах.

Портфель дополнительных валют будет пополняться.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595

Модульбанк
Модульбанк
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