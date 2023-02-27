Модульбанк начал помогать селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

Банк через проверенных партнеров возьмет на себя переговоры с местными производителями, поможет подобрать надежное производство и проконтролировать качество товара.

«Узбекистан и Киргизия быстро наращивают производственные мощности и становятся для продавцов на маркетплейсах важными каналами поставки. При этом у восточных предпринимателей свой менталитет. В Киргизии и Узбекистане не любят торопиться, решать дела по телефону или в переписке, предпочитают встречи с глазу на глаз. Если вы не готовы лично объехать регион и самостоятельно вести встречи и переговоры, вам будет трудно вести там бизнес», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Команда партнеров Модульбанка возьмет на себя все сопровождение закупок. Менеджер осмотрит фабрики, производства, цеха, склады, оценит чистоту и наличие оборудования, поинтересуется наличием запасов сырья, подвижностью склада, временем, необходимым для приобретения нужных материалов, фурнитуры, аксессуаров, а также с какими производителями тканей и ниток сотрудничает фабрика.

Менеджер изучит процесс разработки моделей, запросит образцы тканей и готовых изделий, оценит портфель клиентов и поможет предпринимателю выбрать производство.

Далее менеджер Модульбанка поможет заключить сделку на максимально выгодных для предпринимателя условиях. Уже перед отгрузкой товара менеджер проверит соответствие изделий стандартам качества и техзаданию, включая соответствие к требованиям внешнего вида, цветности, размерности, проверит количество и вес товара, упаковку, маркировку и отгрузочные документы.

Чтобы бизнесу было проще осваивать новые рынки, налаживать поставки и вести расчеты с контрагентами в Узбекистане и Киргизии, в Модульбанке появились расчетные счета и международные переводы в узбекских сумах и киргизских сома. Счет в локальной валюте еще более упростит работу с местными поставщиками.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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