Модульбанк запустил счета и переводы в индийских рупиях

Теперь бизнесу будет проще осваивать новые рынки, налаживать поставки и вести расчеты с контрагентами в Индии. Также это еще одна возможность получать валютные платежи на российский счет. Открытие и обслуживание счёта – бесплатно. Комиссия за перевод: от 0,1%.

«Для предпринимателей, которые занимаются экспортом и импортом, важно иметь счета в альтернативных валютах, чтобы не зависеть от санкций. К тому же Индия играет все большую роль в глобальной цепочке поставок, и счета в рупиях позволят упростить работу с местными поставщиками», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк постоянно работает над расширением платежных инструментов, включая возможности обмена платежами для участников ВЭД. Сейчас клиенты Модульбанка могут вести расчеты с контрагентами в 13 валютах:

американский доллар; евро; юань; казахские тенге; белорусские рубли; армянские драмы; азербайджанские манаты; грузинские лари; таджикские сомони; турецкие лиры; узбекские сумы; киргизские сомы; а теперь и индийские рупии.

Портфель валют будет пополняться.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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