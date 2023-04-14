Новая ВЭД – реальность 2023: как работать с альтернативными валютами

Что такое альтернативные валюты

Альтернативная валюта – денежная единица любой страны, которая может быть использована в расчетах вместо мировых валют. Мировые валюты – это те, в которых осуществляется большинство международных сделок, и которые включаются в состав резервных валют. К мировым принято относить доллар США, евро, японскую иену и британский фунт.

Остальные валюты – альтернативные. Их главная особенность в том, что они ограниченно конвертируемы, в связи с чем и не пользовались популярностью ранее.

Однако риски и сложности в работе с долларом и евро привели к росту популярности альтернативных валют. А Банк России еще летом 2022 года озвучил необходимость создания рынка альтернативных валют и анонсировал планы влиять на курс рубля через инвестиции в валюты дружественных стран. К последним относят китайский юань, турецкую лиру, казахстанский тенге, индийскую рупию, белорусский рубль, киргизский сом, узбекский сум, а также денежные единицы других государств, не вошедших в распоряжение Правительства от 05.03.2022 № 430-р.

Преимущества работы с альтернативными валютами

Ряд факторов, которые делают расчеты в альтернативной валюте привлекательными:

На альтернативные валюты не распространяются ограничения по суммам, которые может обналичить юрлицо.

Модульбанк открывает счета в китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, азербайджанских манатах, армянских драмах, индийских рупиях, таджикских сомони, грузинских лари и турецких лирах за один час. Можно открыть счет в нужной валюте или во всех сразу.

Банковский сектор испытывает трудности с международными переводами мировых валют из-за отключения большинства банков от SWIFT и отказа проведения переводов в свободно конвертируемых валютах. Поэтому исполнение валютных контрактов в этих денежных единицах влечет за собой риск увеличения времени расчетов или их срыва вовсе. Причина – в дополнительных, не всегда обоснованных и прежде не требовавшихся, проверках со стороны иностранных банков-корреспондентов.

Расчеты в национальных валютах дружественных России стран стабильнее, а зачисление денег происходит быстрее, так как иностранные банки-посредники в расчетах не участвуют. Кроме того, у России и Китая есть альтернатива SWIFT – СПФС и CIPS соответственно, к которым подключены и многие банки других стран.

Банки поддерживают использование альтернативных валют: предлагают более привлекательные тарифы на ВЭД-операции с использованием альтернативных валют по сравнению с мировыми, расширяют предложения по депозитам в денежных единицах дружественных стран.

Модульбанк не взимает плату за валютный контроль, а также помогает клиентам проходить его: специалисты банка напоминают о сроках и готовят справки и распоряжения на перечисление на основании скана договора, который клиент размещает в личном кабинете. А для желающих делать накопления в валюте доступны депозиты в китайских юанях по ставке до 1,5% годовых.

Как снизить риски расчетов с контрагентами с помощью альтернативных валют

Расчеты в альтернативных валютах минимизируют риск срыва сделок из-за санкционного давления и политических факторов. Поэтому, заключая новые контракты старайтесь договариваться с партнерами об исполнении соглашения в рублях или валюте государства контрагента.

Для поставщиков из дружественных России стран такая схема выгоднее, чем расчеты в долларах или евро, так как на их счета будет поступать их национальная валюта. Партнеру не придется тратиться на комиссию за обмен долларов или евро на местные денежные единицы.

Клиенты Модульбанка покупают валюту по биржевому курсу с комиссией 0,2 – 1%.

Обезопасить расчеты по действующим контрактам в мировых валютах, можно через перевод контракта на альтернативную валюту. Заключите соответствующее дополнительное соглашение, после чего обратитесь в обслуживающий банк для внесения изменений в ваш контракт и ведомость банковского контроля.

Если возникли сложности с заключением дополнительного соглашения, рассмотрите вариант расторжения контракта в мировой валюте и заключения нового в национальной.

Специалисты Модульбанка помогут перейти на расчеты в альтернативных валютах, проверить дополнительное соглашение до подписания и оставить рекомендации для более комфортной работы.

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