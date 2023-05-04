Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах. Первая уже больше года работает в Новосибирске и обслуживает селлеров со всей страны.

Оборудованные фотостудии — это часть Центра дизайна Модульбанка, который в промышленных объемах создает для предпринимателей продающий контент для торговых площадок.

Фотостудии используются для профессиональной съемки товаров, которые продаются на маркетплейсах. В московской студии оборудованы и интерьерные зоны, чтобы можно было показать товары клиентов в бытовых условиях или создавать атмосферные фото для маркетплейсов и соцсетей.

Осенью 2021 года Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 года, оценив спрос и потребности селлеров, банк построил Центр Дизайна с собственной профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов, дизайнеров, инфографов.

Услуги центра доступны для всех предпринимателей, для клиентов Модульбанка они предоставляются на специальных условиях от 0 рублей.

Центр занимается производством фото и видео любой сложности, в том числе предметной съемкой, фото и видео-360°. Под запрос предпринимателя можно разработать фирменный стиль магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством.

На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

«Как банк мы заинтересованы играть в долгую. Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса, и оставаться с Модульбанком годами. Очевидно, эта стратегия работает: наш новосибирский Центр дизайна стал таким востребованным, что мы решили открыть второй центр в Москве», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Для клиентов Модульбанка, которые подключают тариф Селлер ТОП, услуги Центра дизайна предоставляются бесплатно. Стать клиентом Модульбанка и подключиться к селлер-тарифу можно за один день, получить качественный продающий контент для торговых площадок - в течение одной недели с момента заявки.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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