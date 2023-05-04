Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах. Первая уже больше года работает в Новосибирске и обслуживает селлеров со всей страны.
28

Оборудованные фотостудии — это часть Центра дизайна Модульбанка, который в промышленных объемах создает для предпринимателей продающий контент для торговых площадок.

Фотостудии используются для профессиональной съемки товаров, которые продаются на маркетплейсах. В московской студии оборудованы и интерьерные зоны, чтобы можно было показать товары клиентов в бытовых условиях или создавать атмосферные фото для маркетплейсов и соцсетей. 

Осенью 2021 года Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 года, оценив спрос и потребности селлеров, банк построил Центр Дизайна с собственной профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов, дизайнеров, инфографов.

Услуги центра доступны для всех предпринимателей, для клиентов Модульбанка они предоставляются на специальных условиях от 0 рублей.

Центр занимается производством фото и видео любой сложности, в том числе предметной съемкой, фото и видео-360°. Под запрос предпринимателя можно разработать фирменный стиль магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством.

На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки. 

«Как банк мы заинтересованы играть в долгую. Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса, и оставаться с Модульбанком годами. Очевидно, эта стратегия работает: наш новосибирский Центр дизайна стал таким востребованным, что мы решили открыть второй центр в Москве», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Для клиентов Модульбанка, которые подключают тариф Селлер ТОП, услуги Центра дизайна предоставляются бесплатно. Стать клиентом Модульбанка и подключиться к селлер-тарифу можно за один день, получить качественный продающий контент для торговых площадок - в течение одной недели с момента заявки.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KEiRK

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

11673 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Маркетплейсы

    Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах

    Модульбанк запустил в Москве вторую фотостудию для продавцов на маркетплейсах. Первая уже больше года работает в Новосибирске и обслуживает селлеров со всей страны.

    28
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Нотариат

    Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

    В последнее время в России выросла потребность в доверенностях. Она может касаться не только квартиры или машины, но и даже бизнеса. В этой статье простыми словами разберём, в каких ситуациях нужна доверенность, как сделать её для ООО и ИП, и можно ли её оформить, находясь за пределами РФ.

    Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?
    86
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    ЭДО

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота

    Тренд цифровизации бизнес-процессов остается восходящим, и повышение спроса на сервисы ЭДО это демонстрирует. В первом квартале 2023 года на 35% вырос объем документов, передаваемых через сервисы электронного документооборота, по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

    Тенденции развития ЭДО, или что способствует росту спроса на сервисы электронного документооборота
    1
    124
    Логотип Александр42
    Александр42
    Наличные деньги

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила

    С 27.12.2022 начали действовать новые правила расчёта наличными между резидентами и нерезидентами. Правительство значительно упростило правила работы с наличной валютой и рублями по внешнеэкономическим контрактам. Рассмотрим их подробней в статье.

    Расчеты наличными по внешнеэкономическим сделкам в 2023 году. Новые правила
    4
    119
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Алименты

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?

    Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению.

    Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?
    5
    144
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре

    Рассмотрим хайповые законодательные инициативы за март этого года. В этом правовом обзор все самое интересное.

    Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре
    1
    72
    Логотип nlukina
    nlukina
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам

    Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.

    Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам
    2
    275
    Читать еще