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Маркетплейсы

Модульбанк организует бизнес-тур в Узбекистан для продавцов на маркетплейсах

Команда Модульбанка впервые организует выездной тур в Узбекистан для начинающих и опытных продавцов на маркетплейсах.
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Мероприятие пройдет с 28 мая по 1 июня и даст селлерам возможность лично посетить производства, познакомиться с поставщиками, найти перспективные эксклюзивные товары и выгодные варианты доставки, а также возможность получить реальную информацию о том, как работать в этой стране, которую не найти в открытых источниках.

Программа тура короткая, но насыщенная.

Участников ждут встречи с сотрудниками банковской сферы Узбекистана, представителями логистических, сертификационных, таможенных компаний, поездки по производствам и презентация продукции крупных производителей текстильной промышленности в министерстве легкой промышленности Узбекистана и другие мероприятия.

Также запланировано участие в международной выставке текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023.

Специальный гость программы — Игорь Шанченко, эксперт по работе с Wildberries.

«Восток – дело тонкое. Для работы со Средней Азией важно понимать специфику рынка и выстраивать личные отношения с местными партнерами. Мы разработали программу так, что за несколько дней у участника будет возможность быстро погрузиться в контекст и особенности узбекского рынка, найти для себя новые возможности или просто оценить, насколько он готов с ним работать», – говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Легкая промышленность — одна из ведущих и динамично развивающихся отраслей в Узбекистане. В последние годы производство росло в среднем на 18% в год, причем наибольший рост наблюдается в сегменте пошива готовых трикотажных и швейных изделий.

В стране сейчас работает около 1500 предприятий легкой промышленности. 

Подробная программа бизнес-тура и регистрация доступна на сайте.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года, Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K2hxH

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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