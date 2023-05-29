Модульбанк запустил линию поддержки для предпринимателей, у которых заблокирован расчетный счет в любом банке

Модульбанк начал консультировать предпринимателей, которые столкнулись с несправедливой блокировкой расчетного счета в любом из российских банков. Эксперты помогут разобраться в причинах блокировки, разработать план действий для быстрого решения ситуации и проконсультируют, как избежать блокировок в будущем.

Комплаенс-система Модульбанка работает так, что среди всех заблокированных клиентов оказывается меньше 1% честных предпринимателей. При этом включается регламент, при котором в течение трех часов к разбору кейса подключается живой эксперт.

“ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес. Большой объем клиентов, неточности в работе комплаенс-систем, ограниченные ресурсы на точечный ручной разбор блокировок счета – в результате честные предприниматели зачастую получают рекомендацию просто закрыть счет. Модульбанк работает иначе. За годы работы мы построили целую комплаенс-платформу, которая включает тонкие настройки, сотни кастомизированных флагов и критериев и детальный ручной разбор каждой несправедливой блокировки счета в самых разных областях бизнеса”, – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Эксперты комплаенс-службы Модульбанка имеют большой опыт в разборе сложных ситуаций, поэтому часто бывает достаточно одного разговора, чтобы найти самый быстрый способ для снятия блокировки.

Кроме того, Модульбанк имеет большой опыт перевода компаний из красной зоны “банковского светофора”, где запрещено проведение практически всех транзакций, в зеленую зону, то есть полностью снимать ограничения на ведение бизнеса. Все вопросы можно решить онлайн, ездить никуда не придется. При открытии счета в Модульбанке, подключении пакета ModulBlack и соблюдении рекомендаций банка предприниматель получает гарантию, что блокировка счета больше не повторится.

Модульбанк запустил пакет ModulBlack в начале 2021 года для предпринимателей, которым нужны индивидуальные условия обслуживания — персональный менеджер и комплаенс-эксперт, тонкие настройки тарифа, особые условия по кредитам и лизингу, индивидуальный подход в работе с финмониторингом и гарантии защиты по 115-ФЗ.

Также для пользователей ModulBlack действуют расширенные индивидуальные лимиты для переводов на счета физлиц – по ставке от 0% до 0.99%. Если предпринимателю не хватает лимитов в тарифе и ему нужны моментальные неограниченные переводы на карты других банков или увеличенный вывод средств на счета физлица, персональный менеджер и комплаенс-эксперт Модульбанка помогут собрать индивидуальный тариф.

Кроме того, предприниматель может воспользоваться всеми наработками служб финмониторинга и безопасности Модульбанка — проверять риски работы с контрагентом, заранее узнавать о том, что налоговая опубликовала информацию о приостановке или новых регистрационных действиях итд.

Под капотом службы финмониторинга Модульбанка лежит оригинальный набор алгоритмов, разработанный совместно с компанией AML Technology, который делает автоматическую оценку рисков блокировки счета. Он учитывает больше трехсот критериев, ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже отчасти понимает контекст, в котором работает предприниматель.

Подключить пакет ModulBlack можно в личном кабинете Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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