Пять мифов о том, чем грозит блокировка по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ не так страшна, как ее часто представляют руководители компаний, предприниматели и физлица. Развеиваем мифы о блокировке счета.

Миф 1 — Банки не блокируют честный бизнес

В основном банки блокируют ДБО только в случае, если высока вероятность проведения сомнительной операции. Это случаи, когда клиенты, не опасаясь, быстро проводят крупные суммы в рамках операций повышенного внимания, например: снятие наличных, переводы физлицам, переводы в пользу розничных компаний, резкий рост оборотов с неблагонадежными компаниями.

Если по операциям клиента видны признаки реальной деятельности, но при этом есть вопросы к отдельным сделкам, проверки обычно проходят без блокировки ДБО, то есть без остановки его операций.

Банк проверяет клиентов и при открытии счета, и в момент совершения каждого платежа, а также видит всю историю операций бизнеса. Как правило, в банке существует специальная программа, которая помогает оценивать бизнес и его платежи по различным параметрам, таким как, налоговая нагрузка, объемы снятия наличных и переводы физлицам, наличие платежей по финансово-хозяйственной деятельности, репутация контрагентов и др. Комплекс показателей укажет банку вероятность, что он работает с реальным бизнесом, а не с фирмой-однодневкой.

К тому же в помощь банкам создана система «Знай своего клиента» (ЗСК). Это сервис Центробанка, который оценивает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по различным критериям, размещенным на сайте ЦБ, и относит каждого к одной из трех групп уровней риска в зависимости от степени участия в сомнительных сделках, по системе «светофор»:

красный — высокий уровень;

желтый — средний;

зеленый — низкий.

Банки учитывают данные платформы ЗСК в своей собственной методике по оценке Клиента. Если банк, как и ЦБ, отнес клиента к «зеленой зоне», то он не вправе отказать такому клиенту в проведении операции. По оценке регулятора таких большинство — 99% компаний отнесены к низкому уровню риска совершения подозрительных операций.

Но несмотря на повышение эффективности комплаенс процедур, все еще бывают случаи, когда под блокировку по 115-ФЗ попадает честный бизнес.

Комплаенс-система Модульбанк работает так, что среди всех заблокированных по 115-ФЗ клиентов оказывается меньше 1% честных предпринимателей. Поэтому всех подряд банки не блокируют, а вот всех подряд банки изучают в рамках исполнения KYC.

Миф 2 — Проверка это сложно, долго и бесполезно

Сам процесс проверки клиента в каждом банке свой. Модульбанк настоятельно рекомендует не игнорировать проверки банка, а проходить их.

Наши проверки максимально удобные: мы не требуем кипу бумаг и личного присутствия. Есть возможность решения вопросов онлайн по видеосвязи в удобное для клиента время или через переписку в чате. Как проходит проверка в Модульбанке:

Если у перевода есть есть признаки сомнительной операции, то назначается проверка. Банк оповещает клиента о начале проверки (присылает сообщение), запрашивает документы или приглашает на видеовстречу. Клиент отправляет документы в чат или выбирает удобное время для видеовстречи.

Проверка не занимает много времени. Комплаенс служба банка приступает к проверке необходимых документов оперативно, в течение нескольких часов как только клиент предоставит их.

Видеовстреча, занимает примерно 30 минут. Если все в порядке — доступ к программам и сервисам ДБО будет сразу восстановлен.

Кроме того команда Модульбанка даст полезные рекомендации, как работать по счету, чтобы ситуация не повторилась. Выполнение этих рекомендаций защитит компанию от повторной блокировки. Пройденная один раз проверка в большинстве случаев исключает блок ДБО при возникновении новых вопросов у банка. Поэтому ее нельзя назвать бесполезной.

Миф 3 — Счета в разных банках вызывают много подозрений

Законодательство не запрещает иметь несколько счетов в разных банках. Бизнес часто пользуется услугами нескольких кредитных организаций одновременно, чтобы, например, разделить потоки по разным направлениям деятельности или в случае, если пользуется какими-либо банковскими продуктами (зарплатный проект, кредит и т.д.) на более выгодных условиях в одном банке, а в другом ведет свою основную деятельность.

В такой ситуации, проверяя операции клиента, банк не видит всю картину в целом и чтобы убедиться что все хорошо, может запросить у клиента информацию о том, где осуществлялись обязательные платежи, такие как: налоги, зарплата, аренда и т.д.

В Модульбанке вы можете бесплатно подключить счета в других банках. Мы автоматически учтём налоговую нагрузку и поможем избежать блокировки.

Если расчетный счет все же заблокировали в каком-то банке, обратитесь на горячую линию помощи по вопросам 115-ФЗ. Предприниматели получат бесплатную консультацию, даже если счет открыт в другом банке. Эксперты помогут разобраться в причинах блокировки, разработать план действий для быстрого решения ситуации и проконсультируют, как избежать блокировок в будущем. Оставить заявку

Миф 4 — Банку выгодно блокировать счета клиентов

Банк несет существенные расходы на привлечение клиентов.

Блокируя расчетный счет клиента, банк лишается потенциального дохода, который он может получить от транзакций и от пользования другими банковскими продуктами.

Кроме того, с 1 июля 2022 года запрещено взимание банками “заградительных тарифов”. Поэтому банки точно не зарабатывают на этом. Блокируются только те компании, которые действительно несут риски для банка.

Миф 5 — Если один раз попал в списки отказников, все банки откажут в обслуживании

У банков есть официальные «списки отказников», куда попадают фирмы, которым уже было отказано в проведении операции или в открытии счета. Банки ориентируются на эту информацию, но это не приговор, так как каждый банк проводит дополнительную проверку и принимает решение самостоятельно.

Почитать, как компания вышла из черного списка банков можно здесь.

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