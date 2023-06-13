Модульбанк запустил услугу по развитию магазинов на Авито

Модульбанк начал помогать предпринимателям развивать онлайн-магазины на маркетплейсе Авито. Услуга доступна в рамках линейки тарифов для селлеров — продавцов на торговых онлайн-площадках. Они включают специальные банковские условия и набор сервисов, помогающих развивать онлайн-магазин, экономить на операционных расходах и растить рентабельность.

В рамках работы с Авито команда Модульбанка поможет предпринимателю запустить коммерческий аккаунт, разработать дизайн и продающие объявления и постоянно анализировать и повышать их эффективность.

Кроме того Модульбанк может взять на себя сопровождение магазина: помощь в подборе склада и логистической компании и другие бизнес-процессы.

«Для начинающих продавцов мы разработали курс “Авито для бизнеса”, где пошагово знакомим с возможностями и особенностями площадки. Курс плотный, без воды, только полезная информация, которую можно использовать для бизнеса. В программе учтены последние изменения правил работы с площадками», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Селлер-тарифы Модульбанка включают банковские услуги, включая возможность вести расчеты с контрагентами в 13 валютах.

Также тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек.

Селлер-тарифы включают помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны 3 тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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