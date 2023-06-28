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Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане

Модульбанк запустил новый сервис для продавцов на маркетплейсах: закупки товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане под ключ.
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Банк работает с 1000+ проверенных производителей, возьмет на себя поиск и закупку любого количества товара и доставит его в любой город России в срок от 3 дней. 

Банк подберет поставщика или производителя по заданию: достаточно прислать ссылку на интересующую карточку на маркетплейсе, AliExpress, TaoBao и даже просто фотографию нужного товара.

Менеджер Модульбанка найдет товар, на месте проверит его на брак, пришлет фото и видео-обзор товара, при необходимости отправит в Россию образцы. Далее закупит товар, организует доставку и поможет с оформлением товара.

Для клиентов Модульбанка услуга стоит дешевле, а открытие счета в Модульбанке занимает несколько минут. 

«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане готовую одежду и пошив под запрос. В Турции – также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный», — говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. 

Для комплексной работы с маркетплейсами у Модульбанка есть селлер-тарифы. Они включают банковские услуги, включая возможность вести расчеты с контрагентами в 13 валютах. 

Также тарифы дают доступ к нефинансовым услугам.

Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек.

Селлер-тарифы включают услуги профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KHsbM

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Александр Малютин
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