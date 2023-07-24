Модульбанк запустил сервис по обслуживанию кофейного оборудования Cafe.Tech на базе CafeStore

Модульбанк запустил сервис Cafe.Tech, который возьмет на себя все задачи по подбору, кастомизации, обслуживанию и ремонту кофейного оборудования — от правильной водоподготовки до комплексного техобслуживания кофемашины.

Сервис Cafe.Tech уже доступен на платформе CafeStore, там задачи по оснащению кофейни и поддержки техники в рабочем состоянии решаются в пару кликов, а команда Cafe.Tech оперативно подключается к разрешению любых проблем.

«Cafe.Tech прокачает железно-кофейно-техническую базу на платформе, упростит доступ к выбору оборудования, дополнит ассортимент новыми брендами и решит вашу проблему в несколько кликов в приложении Модульбанк», — говорит Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore от Модульбанка.

CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками.

Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах. Также CafeStore предлагает выгодное банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

Доступ к платформе CafeStore предоставляется при подключении опции CafeStore в Модульбанке. Для пользователей CafeStore уже доступны готовые решения в рамках сервиса Cafe.Tech — в новой вкладке «Сервис» на платформе.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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