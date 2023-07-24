Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил сервис по обслуживанию кофейного оборудования Cafe.Tech на базе CafeStore

Модульбанк запустил сервис Cafe.Tech, который возьмет на себя все задачи по подбору, кастомизации, обслуживанию и ремонту кофейного оборудования — от правильной водоподготовки до комплексного техобслуживания кофемашины. 
26

Сервис Cafe.Tech уже доступен на платформе CafeStore, там задачи по оснащению кофейни и поддержки техники в рабочем состоянии решаются в пару кликов, а команда Cafe.Tech оперативно подключается к разрешению любых проблем.

«Cafe.Tech прокачает железно-кофейно-техническую базу на платформе, упростит доступ к выбору оборудования, дополнит ассортимент новыми брендами и решит вашу проблему в несколько кликов в приложении Модульбанк», — говорит Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore от Модульбанка.

CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками.

Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах. Также CafeStore предлагает выгодное банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

Доступ к платформе CafeStore предоставляется при подключении опции CafeStore в Модульбанке. Для пользователей CafeStore уже доступны готовые решения в рамках сервиса Cafe.Tech — в новой вкладке «Сервис» на платформе. 

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid:

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

14514 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года

    Взгляните на календарь — уже конец июля. Пора вносить второй в этом году авансовый платеж по УСН. В статье разберемся, когда платить, какие КБК указывать и что учесть, чтобы обойтись без штрафов.

    Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года
    2
    1,3 тыс.
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налог на прибыль

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

    Организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны считать и перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль. В зависимости от того, какова сумма выручки, компания платит либо ежеквартально, либо ежемесячно. Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания создана в феврале 2022 года, а ежемесячная выручка превысила 5 млн. руб. в ноябре 2022 года.

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании
    1
    85
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налог на прибыль

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

    Если у компании на ОСНО доход за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей (15 млн рублей в квартал в среднем), то она не платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Но у новых компаний позади нет 4 кварталов. Как поступить?

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
    99
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Danone попал в крепкие хозяйственные руки, а в санкционных списках произошла ротация Тиньковых

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ начал поднимать процентную ставку, срок военнообязанности расширяют по возрасту в обе стороны, Минцифры хочет сделать мега-базу данных для ИИ, в ЦУМе прошла онлайн-распродажа со скидками в 99,9%, а в Англии вводят уголовку за криптомемы.

    53
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Депутаты предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами совершеннолетних больных спинальной мышечной атрофией Минздраву

    Предлагается обеспечивать лекарствами больных СМА на федеральном уровне.

    24
    Логотип nlukina
    nlukina
    Подакцизные товары

    Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

    Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка и заменой качественного алкоголя контрафактом.

    Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%
    7
    83
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Обзоры для бухгалтера

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

    Аналитики hh.ru провели анализ рынка труда ИТ-отрасли страны и выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес айтишникам, насколько изменились доходы в вакансиях, как сильно отличаются зарплаты опытного и начинающего ИТ-специалиста.

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу
    90
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Больничные

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

    С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ
    139
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бухгалтерские программы

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

    Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?
    40
    Читать еще